Renner une moda e autenticidade no lançamento Outono-Inverno 2026

A Renner abriu a temporada de Outono-Inverno 2026 com um evento que reforça a estratégia da marca de associar moda, autenticidade e experiência. Na sexta-feira (6), o Estúdio Quanta, em São Paulo, recebeu convidados para a apresentação da nova coleção e para o anúncio de Sabrina Sato como nova embaixadora da marca, ao lado de Taís Araujo, que ocupa o posto desde 2025.

A proposta da noite foi aproximar o público do processo criativo da moda. Em vez de um desfile tradicional, a marca levou os bastidores para o centro da experiência. Os convidados circularam por um ambiente que simulava o backstage de um fashion show, com looks em preparação, modelos sendo finalizados, equipes de beleza em ação e a gravação ao vivo do filme da campanha.

A transição para a passarela aconteceu diante do público, em linha com o conceito “Ouse ser você”, que orienta o posicionamento atual da marca. A ideia, segundo a Renner, é mostrar que a autenticidade nasce nos bastidores e se consolida quando chega ao palco.

Na plateia estavam nomes como Enzo Celulari, Bruno Montaleone, Malu Borges, Thai de Melo e Nathalia Medeiros. O desfile teve styling de Pedro Sales, direção artística de Augusto Mariotti, beleza assinada por Rodrigo Costa e trilha sonora de Max Blum. O encerramento contou com performance da cantora Liniker, transmitida ao vivo no Instagram da Renner.

“A Renner se fortalece cada vez mais como referência para quem valoriza estilo e autenticidade. Unir nossa marca a nomes tão expressivos desse universo é um movimento natural. Juntos, estamos criando um marco que celebra a moda como ferramenta de autoexpressão”, afirmou Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.

Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A: “Unir nossa marca a nomes tão expressivos desse universo é um movimento natural.” (Renner/Divulgação)

As novas vozes da marca

A chegada de Sabrina Sato ao time de embaixadoras foi celebrada durante o evento. Para ela, moda é uma linguagem própria:

“Moda é uma forma de comunicação. A roupa traduz nosso momento, nosso humor, quem somos. A Renner tem tudo a ver comigo porque celebra a liberdade de ser múltipla, de mudar, de ousar”, afirmou Sabrina.

Taís Araujo, que segue como embaixadora da Renner, destacou a importância da autenticidade:

“Ousar ser quem a gente é vale a pena. Ainda mais em um mundo que insiste que devemos nos adaptar e deixar quem realmente somos de lado.”

Segundo Renata Altenfelder, a escolha das duas personalidades reflete valores que a empresa busca nas campanhas e coleções. “A Sabrina e a Taís carregam ousadia, presença e uma forma única de se expressar.”

Campanha segue com ações especiais

Além da experiência presencial, o evento foi amplamente repercutido nas redes sociais da marca, com transmissão de bastidores e da apresentação final. O set da DJ Bruna Moura, responsável pela música do pós-evento, será disponibilizado na Rádio Renner, no YouTube.

A campanha de Outono-Inverno segue agora para lojas físicas e plataformas digitais. A estratégia inclui conteúdos com influenciadores como Anttonia, Roberttita, Maju de Araujo, Shantal, Eliezer e Mateus Verdelho, além de publicações com looks, bastidores e momentos do evento.

“Queremos celebrar a autenticidade. O ‘Ouse ser você’ está no centro da nossa narrativa, porque acreditamos na força da verdade e da coragem de cada pessoa ao mostrar quem é.”

Desfile da Renner contou com stylling de Pedro Sales e direção artística de Augusto Mariotti. (Renner/Divulgação)

Como é a nova coleção

A coleção Outono-Inverno 2026 foi estruturada em dois temas principais: Bold Contemporâneo e Vibe Latina. Segundo Juliana Frasca, diretora de Estilo da Renner, a proposta nasce da observação do comportamento e das emoções do público.

“Ela reflete a complexidade do mundo atual, com o vestir como presença e extensão da própria essência”, disse.

O tema Bold Contemporâneo revisita o power dressing sob uma perspectiva atual, com a alfaiataria como elemento central para uma rotina multifacetada. Silhuetas inspiradas nos anos 1980 aparecem reinterpretadas com fluidez e influência da arquitetura, em formas esculturais e tecidos que moldam o corpo sem rigidez.

Já Vibe Latina se inspira na memória afetiva, no DNA brasileiro e na força cultural latino-americana, cada vez mais presente no imaginário global da música, do comportamento e da moda. O maximalismo surge como linguagem estética, em contraste com o minimalismo de temporadas recentes.

Babados volumosos, drapeados, tecidos acetinados, rendas, transparências, jeans, vinil e camurça aparecem combinados a diferentes texturas. Silhuetas das décadas de 1960 e 1970 também são revisitadas com abordagem contemporânea, resultando em peças que valorizam expressão e identidade.