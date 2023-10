A marca de relógios dos maiores campeões do golfe no mundo

Além do tênis, o golfe é um dos esportes valorizados pela Rolex há décadas. Voltando a 1927, a Ryder Cup é a competição bienal entre a Europa e os Estados Unidos do esporte que requer concentração acima de tudo. Liderados por capitães que desempenham um papel central em colocar o espírito de equipe acima de tudo, as combinações de 12 jogadores competem durante três dias pelo Troféu Samuel Ryder.

Organizada alternadamente pela PGA of America e pela Ryder Cup Europe, a edição deste ano aconteceu no Marco Simone Golf & Country Club, localizado a 17 km do centro da capital italiana, Roma.

Como parte de seu compromisso com o jogo de golfe que remonta a quase 60 anos, a Rolex fez parceria pela primeira vez com a Ryder Cup em 1995 como cronometrista oficial do Team Europe, que exemplificou os valores de respeito e integridade da marca. O relojoeiro suíço é agora Parceiro Mundial em todas as edições da competição, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e Parceiro Apresentador da Classificação de Pontos Ryder Cup semanal que determina a qualificação do jogador.

O Embaixador da Rolex Luke Donald tem a responsabilidade como capitão da Europa de liderar a equipe para a Ryder Cup de 2023. Como jogador, representou a Europa em quatro ocasiões, e sua equipe venceu todas as vezes. Em sua última aparição, em 2012, liderou o Team Europe nas simples, garantindo o primeiro ponto azul na tabela no chamado Milagre de Medina. Ele também atuou como vice-capitão nas duas últimas edições, inclusive em 2018 sob o comando do também Embaixador Thomas Bjørn, que atuará como vice-capitão este ano.

Já o capitão dos Estados Unidos é o Embaixador Rolex Zach Johnson, que fez a primeira de suas cinco aparições na Ryder Cup como jogador em 2006 e atuou como vice-capitão nas últimas duas edições. Ele nomeou o companheiro Embaixador Fred Couples como um de seus vice-capitães para Roma.

Ao sediar a 44ª Ryder Cup, a Itália se torna a sétima nação europeia a sediar o famoso evento, juntando-se a Inglaterra, Escócia, Espanha, Irlanda, País de Gales e França. Com obstáculos de água espalhados por todo o percurso, o Marco Simone Golf & Country Club oferece um layout emocionante e desafiador que oferece tacadas de risco e recompensa para cativar os espectadores.

A seguir confira as entrevistas com os embaixadores Zach Johnson e Luke Donald

Qual é a sua opinião geral sobre o apoio de longa data da Rolex ao golfe?

Zach Johnson: Jogo esse jogo há muito tempo e sempre fui um entusiasta de relógios. No que diz respeito à minha profissão e à sinergia entre o que faço no jogo de golfe e o que a Rolex faz como empresa, como marca e a largura de banda com que apoiam este desporto, faz sentido. Quando você fala sobre um esporte que exige pura classe e integridade, quando você fala sobre um esporte que tem tudo a ver com ser um cavalheiro e uma dama e quando você vê um relógio como o Rolex, é exatamente isso que aquela coroa representa. Os paralelos são imensos e não é apenas o golfe, mas no meu mundo, que é o golfe e você está no primeiro tee e olha para a direita e vê o Rolex próximo ao putting green, isso é golfe. Então, obviamente, você está vendo eu e meus colegas usarmos esses relógios porque eles são elegantes, são resistentes e simplesmente exalam classe.

Você pode nos contar sobre o relógio Rolex que lhe foi presenteado como parte de seu

papel como capitão da Ryder Cup?

ZJ: Estou usando o GMT-Master II que ganhei e é vermelho, branco e azul. É um lindo Rolex GMT e eu adoro isso. Meu primeiro Rolex foi um presente da minha esposa, um Rolex Yacht-Master Platinum e o qual nunca me separarei.

Ao capitanear os Estados Unidos, você se juntou a um grupo exclusivo de Embaixadores Rolex que ocuparam posições de liderança de prestígio na Ryder Cup – incluindo Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tom Watson e Curtis Strange. Você pode nos contar o que isso significa para você?

ZJ: Quero dizer que você está falando de ícones do nosso esporte, ícones que abriram caminho para a próxima geração. Eu diria que infelizmente estou caindo nessa categoria porque estou recebendo muitos jovens me pedindo muitos conselhos e sobre a melhor forma de navegar em certas coisas dentro de nossa profissão, mas sou grato por isso também. Os senhores que acabou de mencionar são pessoas que certamente admiro, tanto na forma como se comportam dentro e fora do campo de golfe e esse é um dos melhores atributos do nosso jogo. Temos essas figuras icônicas que ganharam muitos torneios de golfe e esses Embaixadores Rolex são atletas superiores que fizeram muito dentro das cordas, mas acho que o mais legal é que esses ícones são icônicos fora do campo de golfe e mais uma razão para tenha um relacionamento com um relógio premium como o Rolex.

Se você pudesse escolher qualquer jogador do passado ou do presente, quem seria seu parceiro ideal na Ryder Cup?

ZJ: Tive a sorte de ter muitos parceiros e capitães realmente bons. Essa é uma pergunta muito difícil. Acho que no que diz respeito ao estilo de golfe que jogo, à forma como atuo, sou muito composto. Eu não fico muito alto ou muito baixo no meu jogo de golfe. Eu meio que fico em equilíbrio e adoro pessoas que abordam as coisas dessa maneira. Já competi com o Tiger Woods, ele é o melhor com quem já competi, mas não sei se seríamos uma grande parceria porque ele consegue desabafar e ainda assim voltar ao ponto em que está. Dos jogadores atuais, eu provavelmente escolheria alguém como Justin Thomas, além disso, ele é um querido amigo meu, mas só porque gosto da maneira como ele opera. Ele pode deixar escapar um pouco de emoção em certos momentos, mas é justificado.

No que diz respeito aos caras do passado, sou um fã de Ben Hogan e adoro o jeito que ele acerta a bola de golfe, mas o cara número um, se vou restringir tudo, é Payne Stewart. Esse é quem eu escolheria, um jogador realmente bom da Ryder Cup. Devo dizer que é um jogador muito, muito bom da Ryder Cup. Toda a classe na forma como ele entregou a Colin Montgomerie seu 18º buraco em 1999, quando a Ryder Cup acabou e ele apenas disse para pegá-lo a 25 pés. Acho que é disso que se trata a Ryder Cup, mas

mais do que isso, gostei de como Payne Stewart estava dentro e fora do campo de golfe, então escolheria Payne Stewart.

Você pode nos contar sobre seu relacionamento com a Rolex? Quando e como isso aconteceu e o que isso significa para você?

Luke Donald: Tenho muita sorte de ter um relacionamento de longa data com a Rolex, quase 20 anos depois de assinar com eles pela primeira vez em 2004, e me sinto muito honrado e privilegiado por ter esse relacionamento. Sinto que realmente é uma família e a Rolex sempre faz as coisas da maneira certa, com integridade e paixão, tentando criar e cultivar relacionamentos da maneira correta. Eles certamente mostram isso através de seus relacionamentos e me sinto muito honrado por fazer parte da família há tanto tempo. É um dos relacionamentos mais duradouros que tenho no golfe e é muito especial para mim. Gostei imensamente do relacionamento e sempre que você faz algo com a Rolex, é feito da maneira correta.

Quais relógios Rolex são mais importantes para você?

LD: Especialmente com meu trabalho agora como capitão da Ryder Cup, eu teria que dizer o Rolex que recebemos como parte da Ryder Cup e como somos sortudos por ter esse relacionamento. Esse sempre foi um dos destaques que me lembro como jogador e como vicecapitão é a apresentação do Rolex na preparação para o torneio. Todos os relógios são muito especiais para mim, mas sou um grande fã dos relógios Rolex Daytona e tive a sorte de receber um Rolesor Daytona Amarelo em 2006 no K Club. Todos eles têm um significado e todos têm valor para mim e certamente tenho muita sorte de ter uma bela

coleção em casa.

Qual foi o melhor conselho que você já recebeu?

LD: O golfe é um jogo complicado. Em 2011 comecei a jogar muito bem e subi para o terceiro lugar no Ranking Mundial. Tive então a oportunidade de chegar ao número 1 do mundo. Na época, tive algumas conversas com Michael Jordan, um amigo meu de longa data, sobre as pressões, e como faço para saltar do 3° para o 1° lugar no Ranking Mundial. Seu conselho foi dividir meus objetivos em objetivos mais gerenciáveis. Ele deu seu exemplo pessoal de se queria ganhar o título de artilheiro; ele teve uma média de 34/36 pontos por jogo, o que à primeira vista parece bastante. No entanto, uma vez que você divide o objetivo geral de ganhar oito pontos em um quarto durante cada jogo - de repente ele se torna mais administrável. Ligamos esse exemplo à minha situação de me tornar o número um do mundo e ter que ganhar duas tacadas em campo sobre todos os outros. Para mim, tratava-se muito de colocar, ter um ótimo jogo curto e não perder pontos no tee. Isso me permitiu dividir o que eu precisava fazer de uma forma simplificada e tornou algo que parecia inatingível muito mais fácil e acessível.

Em agosto de 2022, você foi anunciado como capitão da equipe europeia da Ryder Cup. Pode descrever como é ser capitão do time?

LD: Foi um momento muito surreal. Parecia um prêmio pelo conjunto da obra quando descobri que recebi a honra e o privilégio de ser nomeado capitão. É algo que não considero levianamente. Penso nisso todos os dias e, mais especificamente, no que podemos fazer para dar à nossa equipe a melhor chance de sucesso e construir a cultura e o ambiente certos.Acho que vai ser uma ótima semana para mim, para minha família e para todos que me conhecem. Todos sabem o quão especial a Ryder Cup tem sido como parte da minha carreira e esta é uma oportunidade única. Estou entusiasmado e engajado de todas as maneiras possíveis para fornecer à equipe essa vantagem sobre o que será uma equipe dos EUA muito forte. Tivemos nossa maior derrota de todos os tempos na Ryder Cup em 2020. Esta é minha oportunidade de tentar reverter isso; é uma grande responsabilidade, mas vou tentar aproveitar a viagem.