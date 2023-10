Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no salto do mundial de ginástica artística

A brasileira Rebeca Andrade superou Simone Biles e conquistou a medalha de ouro no salto da Copa do Mundo de ginástica artística, que acontece na Antuérpia, na Bélgica. A ginasta de 24 anos fez dois saltos com poucos erros e fechou a disputa com uma média de 14,750 — 0,201 à frente da americana e 0,334 sobre a terceira colocada, a sul-coreana Yeo Seo-jeong.

Rebeca acertou seu primeiro salto, o Cheng, com chegada cravada, tirando 15,000, maior nota da final e dela no Mundial. No segundo salto, só precisva de 14,100 para o ouro, mas tirou um 14,500 ao cravar novamente sua apresentação.

Com o resultado, Rebeca Andrade, que já havia vencido essa prova no Mundial de 2021 e nas olimpíadas do mesmo ano,se tornou a primeira ginasta do Brasil a conquistar três medalhas em uma mesma edição de Mundial — prata na disputa por equipes e no individual geral e ouro no salto.

Maior medalhista de mundiais da história, a americana Simone Biles repetiu o elemento de maior pontuação na ginástica homologado no Mundial da Antuérpia, o Biles II, mas desta vez não conseguiu completar o movimento com aterrissagem e terminou com a prata, com somatório de 14,549 pontos.

Brasil ainda na disputa

As brasileiras ainda podem conquistar mais medalhas neste mundial. No domingo, Rebeca Andrade retorna para a final da trave e também do solo. Neste aparelho Flávia também irá disputar. E ela preocupa. Durante o solo do individual geral, a ginasta saiu do aparelho sentindo o tornozelo direito.

— Uma dorzinha já dá uma preocupação. Eu estava no solo e senti a bota rasgar e aí quando rasgou o meu pé ficou mole. Voltei aos poucos para o meu pé ficar o mais firme possível. Ainda tenho mais uma final no solo e eu tenho que me poupar e me recuperar. Agora é só descansar e recuperar — disse Flávia.

Além delas, no domingo, Arthur Nory também compete. Ele se classificou para a final das barras fixas.