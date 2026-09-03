O tumor que tirou uma atleta das quadras virou uma rede de saúde de R$ 11 milhões

Aos 23 anos, a ex-atleta gaúcha Clarissa Rios achou que sua trajetória no esporte tinha chegado ao fim. Profissional de basquete, depois de começar a jogar ainda criança e construir uma carreira dentro das quadras, ela descobriu um tumor no fêmur durante uma investigação após sentir dores no quadril.

O diagnóstico inicial trouxe uma recomendação dura: abandonar atividades de impacto pelo risco de lesão. O tumor, depois de seis meses de investigação, foi considerado benigno, mas a interrupção da carreira mudou o caminho profissional que ela imaginava seguir.

O que veio depois foi uma combinação entre estudo, medicina e empreendedorismo. Formada em Educação Física e com mestrado na área, Clarissa decidiu cursar Medicina para entender como o exercício poderia ser usado como ferramenta de recuperação e prevenção. Durante a faculdade, começou a estruturar uma metodologia própria de treinamento que daria origem à Doctor Fit.

Hoje, a empresa que nasceu de um pequeno estúdio se transformou em uma rede nacional de treinamento personalizado. São 70 unidades abertas, 16 em implantação e mais de 120 contratos assinados. Das unidades atuais, três são próprias e as demais funcionam pelo modelo de franquia.

No primeiro semestre de 2026, segundo dados apresentados pela empresa, a rede faturou R$ 11,15 milhões, avanço de 151,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando registrou R$ 4,44 milhões. Considerando apenas as unidades que já existiam nos dois períodos, o crescimento foi de 36,75%.

“O tumor não me limitava fisicamente. Eu podia usar o conhecimento da medicina e da educação física para criar métodos de treinamento e usar o exercício como remédio para as pessoas”, diz Clarissa.

Como uma atleta que perdeu a carreira criou uma nova missão

A relação de Clarissa com esporte começou cedo. Criada em uma família ligada à saúde, ela iniciou no basquete aos oito anos e passou boa parte da vida entre treinamentos e competições. Aos 23 anos, quando conciliava a carreira esportiva com o mestrado em Educação Física, veio o diagnóstico que mudou seus planos.

A fase seguinte foi marcada pela busca de uma nova identidade profissional. Sem poder seguir no esporte da mesma forma, ela decidiu ampliar sua formação. A Medicina apareceu como uma forma de juntar dois conhecimentos que já faziam parte da sua trajetória: o funcionamento do corpo e a prática esportiva.

Durante a faculdade, Clarissa percebeu que havia um espaço entre a academia tradicional e pessoas que precisavam de exercícios adaptados. A ideia era criar um modelo em que diferentes perfis — de pessoas em recuperação a quem tinha limitações físicas — pudessem treinar com segurança.

“Eu tenho gestantes, pessoas pós-cirúrgicas, pessoas que não vão para academia convencional por vergonha, medo ou insegurança. Mas que precisam do exercício como parte do tratamento”, afirma.

Como nasceu uma franquia a partir de um pequeno estúdio

A primeira unidade surgiu enquanto Clarissa ainda cursava Medicina. O objetivo inicial era criar uma fonte de renda durante a graduação e aplicar o conhecimento acumulado nos anos de educação física e na experiência adquirida nos Estados Unidos.

O pequeno estúdio começou a atrair profissionais interessados em aprender o método. Segundo Clarissa, antigos alunos começaram a visitá-la para entender como montar unidades semelhantes, desde a escolha dos equipamentos até a gestão dos clientes com necessidades específicas.

Com o crescimento da demanda, veio a transformação do modelo em franquia. O movimento foi conduzido junto com o irmão, Guilherme, que ajudou a estruturar a parte de negócios.

“Eu não tinha conhecimento nenhum, absolutamente nada de gestão. Acabei fazendo MBA em franquias para entender melhor o negócio que eu estava criando”, afirma.

Hoje, a empreendedora divide a gestão com sócios e uma equipe profissionalizada. Ela continua próxima da parte técnica, mas passou a concentrar mais tempo na estratégia e expansão da rede.

Por que o mercado de longevidade virou uma oportunidade de negócio

A tese da Doctor Fit acompanha uma mudança no comportamento dos consumidores: o exercício físico deixando de ser visto apenas como uma busca estética e passando a ocupar espaço como ferramenta de saúde.

Segundo Clarissa, mais de 20% dos clientes da rede têm mais de 60 anos, um público que busca preservar autonomia e qualidade de vida.

A estratégia da empresa está justamente nesse nicho: pessoas que querem envelhecer melhor, mas nem sempre encontram espaço em academias convencionais.

“Essa é a nossa meta, ficar dentro desse nicho de pessoas com mais de 40 anos”, afirma.

Qual é o próximo passo da rede

A expansão é o principal foco da companhia. Além das 70 unidades abertas, a empresa tem unidades em implantação e contratos vendidos para novos franqueados. O modelo tem investimento médio entre R$ 134 mil e R$ 184 mil por unidade, dependendo do tamanho e da cidade, com previsão de retorno entre 12 e 18 meses, segundo a empresa.

Cada operação costuma funcionar com uma equipe enxuta, formada por profissionais comerciais, atendimento e professores. A estrutura média é de quatro funcionários por unidade, aumentando conforme o crescimento da operação.

Para os próximos anos, Clarissa tem uma meta agressiva de crescimento. A expectativa é dobrar o tamanho da rede no próximo ano e chegar a 500 unidades em cinco anos.

A história pessoal continua conectada ao negócio. Depois do diagnóstico, Clarissa voltou a jogar basquete aos 37 anos, foi selecionada para a Seleção Brasileira Master aos 38 e hoje mantém uma rotina esportiva que inclui basquete e fisiculturismo.

A empreendedora que precisou deixar as quadras encontrou outro jeito de permanecer em movimento: transformou sua própria experiência em uma empresa criada para ajudar outras pessoas a continuarem ativas.