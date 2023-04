A Converse resgata sua origem no basquete com o novo Chuck 70

O filme Air: A História por trás do Logo tem outro protagonsista, além da Nike. O longa mostra como a Converse era o tênis com maior entrada entre os jogadores americanos de basquete nos anos 1980. Pois agora a marca de sneakers faz mais uma homenagem ao seu passado nas quadras com o lançamento do novo Chuck 70 Hi personalizado pela estrela da NBA Devin Booker.

A ideia surgiu no ano passado, quando a revista Architectural Digest publicou, em entrevista com o esportista, a declaração de que o modelo é seu sapato favorito. A reportagem mostrou, também, fotos da extensa coleção de tênis de Booker, que é atleta da Nike, mas antigo apreciador da Converse.

Pode-se dizer que Booker é um garoto-propaganda em evidência. Nas quadras, ele liderou o Phoenix Suns nas finais da NBA em 2021, foi nomeado First Team All-NBA em 2022, e terminou em segundo lugar no GQ's 2022 Most Stylish NBA Player, atrás apenas do Shai Gilgeous-Alexander.

Das quadras para a moda

O Chuck Taylor All Star é um modelo pioneiro da Converse que surgiu a partir do basquete. Com boa tecnologia para a época, foi projetado para ser um tênis que não escorrega. Hoje o tênis está aposentado das quadras, mas se tornou um clássico da moda. Basta olhar para o chão nos festivais de música.

Para divulgar o novo modelo a Converse gravou um curta-metragem em que Booker apresenta sua concepção do Chuck 70. O filme mostra Booker dirigindo pelo deserto em algum lugar do sudoeste dos Estados Unidos.

Na criação do Devin Booker Chuck 70 entram conceitos modernos e clássicos combinados, em um estilo americano e acrônico. A silhueta é personalizada com uma parte superior de lona não tingida, complementada pelo famoso patch de estrela da marca no tornozelo bordado no mesmo off-white que cobre todo o calçado.

A entressola é lisa, sem as riscas e sem o protetor de dedos comum nas configurações dos tênis tradicionais da Converse. Uma sutil placa do Arizona 'Pretty Penny' no calcanhar é uma referência à placa do primeiro carro clássico que Booker comprou.

O preço recomendado do par é R$ 699,90. O lançamento oficial foi no dia 17 de abril, por um motivo: coincide com o início da temporada dos playoffs da NBA, em que o time de Booker, o Phoenix Suns, estará na briga pelo campeonato.