Não é só corrida: a Asics investe em modelo para as quadras de tênis

A Asics tem propriedade para falar em corrida. Recentemente, o Gel-Nimbus 25 foi avaliado como o tênis para as pistas mais confortável do mundo. Mas a marca japonesa também quer reforçar a autoridade em outras modalidades esportivas. O lançamento do momento é um modelo para as quadras de tênis.

O Gel-Resolution 9 é a nona versão do modelo para a prática de tênis, com foco na estabilidade. Usado por atletas da nova geração como Matteo Berrettini, Marcelo Melo, Laura Pigossi e Gustavo Carneiro, o tênis tem capacidade de 4,4% a mais da força de frenagem do que o anterior, segundo a marca.

A experiência de melhor estabilidade e conforto se deve à atualização da tecnologia Dynawall, que oferece essa maior capacidade de proporcionar uma melhor frenagem. Isso permite a realização de passos dinâmicos e recuperação mais rápida ao longo da linha de base.

A presença do material na entressola agora vai até o calcanhar, o que permite mais estabilidade em movimentos laterais. Combinada com a sola externa com maior área de contato com o piso, também ajuda a fornecer aterrissagens mais estáveis.

“O Gel-Resolution 9 é o nosso principal modelo para a prática de tênis e não lançávamos uma nova versão desde 2020, quando iniciamos diversos testes e pesquisas no Asics Institute of Sports Science, no Japão, para que as diferenças fossem realmente impactantes”, diz Daniel Costa, diretor de produtos e inovação Asics na América Latina.

Absorção de impacto

Segundo o executivo, como os principais atletas de tênis patrocinados pela marca usam esse modelo, existe o compromisso de sempre desenvolver novas versões que deem segurança para eles no momento do jogo. “Por isso focamos na estabilidade. É um tênis utilizado pelos profissionais, que os amadores também podem aproveitar os benefícios.”

Entre outras tecnologias patenteadas da marca presentes no tênis estão a sola com maior área de contato e a tecnologia Dynawrapo nos ilhós para proporcionar um melhor ajuste ao pé durante os movimentos, contribuindo principalmente nos momentos de transições rápidas.

Segundo a Asics, o solado em Aharplus e na ponta o protetor Pguard proporcionam maior durabilidade. O cabedal feito em mesh Dynafit impacta em uma maior respirabilidade. Já a tecnologia Gel na parte da frente e no calcanhar garante absorção de impacto e uma sensação de passada mais macia

A nova versão do modelo conta com palmilha produzida com processo de tingimento que reduz o uso de água em aproximadamente 33% e as emissões de carbono em aproximadamente 45%, em comparação com as tecnologias de tingimento convencionais. O preço do tênis é de R$ 999,99. Se vale o preço, é melhor avaliar na quadra.