Audemars Piguet se antecipa ao Watches & Wonders e lança novidades

O Watches & Wonders de Genebra, o principal salão de relojoaria do mundo, que este ano será realizado de 14 a 20 de abril, recebeu um reforço de peso. Pela primeira a Audemars Piguet irá participar. A marca forma, junto com Vacheron Constantin e Patek Philippe, a chamada Santíssima Trindade da Relojoaria.

Mas a Audemars resolveu não esperar o salão de Genebra para apresentar um portfólio extenso de novidades, algumas bastante ousadas, mesmo para uma marca que tem a inovação como pilar.

Como continuação de seu aniversário de 150 anos, celebrado em 2025, a Audemars Piguet lançou 26 novos relógios no evento anual AP Social Club, que foi realizado no The Chedi, hotel cinco estrelas em Andermatt, no centro-sul da Suíça.

As manufaturas distribuem os lançamentos ao longo do ano, mas as principais novidades costumam ser reveladas mesmo no Watches & Wonders. A exceção entre as grandes marcas é a Rolex, que apresenta os modelos do ano apenas no salão de Genebra. A força dos novos relógios da Audemars Piguet em seu evento proprietário de agora deixa no ar uma curiosidade no mercado sobre o que deve ser revelado na primeira participação da marca no Watches & Wonders.

Entre releituras de complicações históricas e demonstrações de alta técnica, selecionamos três lançamentos. Confira

Neo Frame Jumping Hour

O Neo Frame Jumping Hour reimagina a complicação de horas saltantes numa estética arquitetural sem precedentes para a marca. A caixa é retangular em ouro rosa 18 quilates (34 mm x 47 mm x 8,8 mm), com 20 metros de resistência à água, em um visual minimalista com duas janelas de leitura — uma para as horas que “saltam” e outra para os minutos.

Dentro está o calibre 7122, o primeiro movimento automático de horas saltantes da marca, com reserva de marcha de cerca de 52 horas e frequência de 4 Hz, desenvolvido a partir do calibre usado no Royal Oak “Jumbo”.

O mostrador em safira PVD preta é ligado diretamente à placa, uma solução que exigiu engenharia específica para manter a estanqueidade e a legibilidade. O relógio vem com pulseira de couro texturizado e fivela em ouro rosa. Como parte da coleção permanente (ou seja, não limitada), chega às butiques em meados de 2026 com preço em torno de 56 mil a 65 mil francos suíços.

150 Heritage Pocket Watch: relógio de bolso exclusivo (Audemars Piguet/Divulgação)

150 Heritage Pocket Watch

No extremo oposto em escala e ambição técnica está o 150 Heritage Pocket Watch, uma homenagem a séculos de história horológica. Trata-se de um relógio de bolso em platina, com caixa de 50 milímetros e ornamentação feita com esmalte Grand Feu.

Limitado a apenas duas peças únicas, ele abriga o novo calibre 1150, um movimento de corda manual com 47 funções e cerca de 30 complicações, entre as quais grande sonnerie, repetição de minutos, turbilhão voador, cronógrafo rattrapante flyback e um calendário universal que compila ciclos solares, lunares e lunissolares visíveis pelo caseback.

O 150 Heritage não é apenas um exercício de complexidade técnica: é uma narrativa mecânica que liga o conhecimento astronômico humano à tradição relojoeira suíça e à própria história da marca.

Royal Oak Selfwinding com mostrador de malaquita: tendência de mostrador de pedra (Audemars Piguet/Divulgação)

Royal Oak Selfwinding com mostrador de malaquita

Os novos Royal Oak Selfwinding trazem uma tendência recente da relojoaria, um mostrador em pedra natural, no caso malaquita verde. São duas opções de tamanho, 37 e 41 milímetros, com caixa e pulseira em ouro amarelo 18 quilates.

A malaquita é uma pedra natural cuja tonalidade e padrões únicos garantem que cada mostrador seja visualmente distinto, reforçando a noção de exclusividade mesmo em uma coleção de série regular. Ambos os tamanhos mantêm as linhas icônicas do Royal Oak com os eight-screws e pulseira integrada, desenhos que marcaram a revolução do relógio esportivo de luxo desde 1972.