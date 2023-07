Ainda que o nome faça referência à Itália, o filé à parmegiana foi criado no Brasil. O prato "à moda de Parma", cidade italiana onde é produzido o queijo parmegianno reggiano, é uma ótima opção para o almoço ou jantar, e pode preparado em diferentes versões, com carne bovina, carne de frango e até em versão vegetariana, com berinjela.

Confira 8 restaurantes para provar parmegianas em São Paulo

Hospedaria

O restaurante de Fellipe Zanuto que serve receitas da culinária paulistana tem o Parmeggiana da Nonna feito com milanesa de angus servido com macarrão ao sugo e creme de queijo meia cura, finalizado na lenha. Há dois tamanhos, para uma pessoa (R$ 69) e para duas (R$ 136).

Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h - Delivery e Retirada 2291.5629.

O Pasquim Bar e Prosa

No O Pasquim Bar e Prosa, o prato aparece em uma opção de petisco, ideal para o happy hour: o Filé à parmegiana aperitivo (R$67,90), disponível nas versões carne e frango e composto pela proteína empanada, molho de tomate, mussarela gratinada e molho nas opções mostarda ou gorgonzola. A casa também tem a opção em prato, para almoço ou jantar: o Filé à parmegiana (R$64,90), nas versões carne ou frango e que acompanha arroz e fritas.

Vila Madalena: R. Aspicuelta, 524 - Vila Madalena - Das 11h30 até o último cliente. Reservas: (11) 99919-7767.

Tantin Bar

O bar sob o comando do chef Marco Aurélio Sena serve duas boas versões de parmegiana servidas no seu menu executivo. Uma delas é a Parmeggiana de Berinjela servida ao molho da casa (R$ 44) ou a versão de Frango servido com arroz e fritas (R$ 44).

Rua dos Pinheiros, 987 – Pinheiros | Horário: segunda das 12h às 16h, terça e quarta das 12h às 16h e das 18h às 23h, quinta das 12h às 16h e das 18h à 0h, sexta e sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 18h.

Bar Brahma

O Bar Brahma, localizado na esquina da Av. Ipiranga com a São João e casa do samba, traz para seus clientes o Saboroso Filé Mignon temperado com raspas de limão, mostarda Dijon, empanado e coberto com molho de tomate ao sugo da casa, muçarela e parmesão, finalizado com tomates confit e manjericão, o prato ainda acompanha arroz e fritas (R$ 77)

Av. São João, 677 – Centro SP - Telefone: (11) 5199-2150

Orfeu

Já no Orfeu, bar tradicional da Av Ipiranga ao lado do edifício Copan, é possível encontrar o parmegiana de filé, empanado e coberto com muito molho de tomate e queijo gratinado, o prato também acompanha fritas (R$74).

Av Ipiranga, 318, bloco A - São Paulo. Segunda a quarta das 12h às 00h | quinta e domingo das 12h às 01h | sexta e sábado das 12h às 02h

Bar Léo

Inaugurado em 1940, o Bar Léo fica localizado na Rua Aurora e apresenta o prato na versão de filé mignon ou berinjela e individual ou para compartilhar, empanado e coberto com molho de tomate ao sugo caseiro, mussarela e parmesão, acompanhado de arroz e fritas. (Filé: Individual R$ 74, para duas pessoas: R$138. Berinjela: Individual R$55, para duas pessoas R$102)

Rua Aurora, 100. Segunda a quinta das 12h às 20h | Sexta das 12h às 21h | Sábado das 10h às 17h

Daje Roma

Já em Pinheiros, o Daje Roma, um restaurante autenticamente italiano e pet friendly conta com um menu recheado de clássicos da Itália, e a parmegiana tem seu espaço garantido como o Melanzane Parmigiana (R$ 64), feito com berinjela empanada, pomodoro, muçarela e grana padano.

Rua Mateus Grou, 19, Pinheiros, 05415-020. Horários: terça a sexta, das 12h às 15h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); aos sábados, das 12h30 às 16h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); aos domingos, das 12h às 17h; e fechado na segunda.

Bistrot Venuto

O aconchegante restaurante oferece além do cardápio à la carte, dois menus executivos no almoço de segunda a sexta-feira. Entre os pratos está o bem servido e delicioso Parmegiana, servido com fritas e arroz, que com mais uma opção de entrada e uma sobremesa pode ser saboreado por R$59.

Endereço: Rua Peixoto Gomide, 1658 – Jardins - São Paulo. Telefone reserva: (11) 30635074.