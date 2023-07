Smorgasburg: maior festival de comida de rua tem ingressos gratuitos

Considerado o maior festival de comida de rua no mundo, o Smorgasburg, tem sua terceira edição marcada no Brasil. Nos dias 22 e 23 de julho, o festival ocupará o entorno do Obelisco do Ibirapuera.

A entrada é gratuita e dentre os destaques gastronômicos este ano estão: a fusão do churrasco americano com o tempero asiático no Pulled Pork Oriental do BBQ Tour dos chefes Ligia Karazawa e o pitmaster Bruno Panhoca, a inovação Chori Donut, uma collab entre Choripanes e The Good Cop Donut.

O evento prevê mais de 300 novas invenções gastronômicas, a apresentação de artistas de rua e uma nova experiência de Beer Garden batizada de Craft Garden, oferecido pela Eisenbahn. Também haverá uma nova área exclusiva para os pets e a estreia da Dança das Cadeiras Gigante, inspirada na competição anual Musical Chairs, que acontece no Bryant Park em Nova York.

Para compor o clima, também estão previstas exibições no Smorgas Music Stage de bandas e artistas de jazz, folk e indie, como Beba Trio, Marley Nights, Sofya Gaioso, Lucille Berce, Will San'Per e dos DJs Caio Formiga e Xico Anastasia do Coletivo Polvo.

Outra novidade desta edição será a estreia do SmorgasBar, espaço dedicado para a mixologia com drinques autorais, idealizado por Vitor Marino, integrante da equipe Smorgasburg no Brasil.

Dentre as criações, bacon, defumado de charuto, beterraba, pipoca e marshmallow maçaricado são alguns dos ingredientes presentes nos drinks, além das bases oferecidas pela destilaria San Basile.

“A 3ª edição do Smorgas será a mais especial de todas. O festival atingiu sua maturidade e tem cada vez mais forte o encontro com sua própria vocação que passa por intensa inovação gastronômica, revelação de novos e anônimos chefs ao invés de recorrer a nomes já consagrados, de novos mixologistas, artistas da música e de rua. Ocupando a rua, sem cobrança de ingressos, democrático, o Smorgasburg será ainda mais relevante para a cidade e para os apaixonados por gastronomia criativa”, afirma Rogério Oliveira, fundador da Pipoca, plataforma responsável por trazer o Smorgasburg ao Brasil em 2019.

Confira os destaques gastronômicos

El Burritogro

“El Incrivel Burritogro Mar y Plant”: Incrível chorizo vegano, citronete de algas, frijoles refritos, arroz de alho, ensalada del jefe e salsa especial numa tortilla de trigo

Camioneta

Fritas Especiais Sure Crisp: Fritas crocantes temperadas com limão e pimenta, gratinada com queijo tipo reino lascas de presunto cru italiano, sour cream e alecrim.

BBQ Tour

Pulled Pork Oriental: Um verdadeiro matador de fome com quase 200g de carne suína defumada por 12 horas na lenha de macieira, devidamente coberta com molho tonkatsu e uma quantidade generosa de uma releitura orientalizada da tradicional Cole Slaw, dentro de um pão brioche macio e amanteigado.

Trem Doido

PDQ Pernil da Fazenda: Pão de queijo artesanal, pernil desfiado, barbecue e couve crispy.

Choripanes + Good Cop Donut

Chori Donut: Choripán feito no donut glaceado (by The Good Cop), linguiça suína artesanal, fatias de bacon, american cheese, maionese de páprica picante e um delicioso molho chimichurri.

Muamba

Croque Mano: Uma fusão entre pratos tradicionais franceses e paulistanos. Releitura paulistana do tradicional Croque Monsieur, com uso do paulistano sanduíche de pernil e queijo bechamel.

Coolinary

Space Burguer: Burger bovino, queijo cheddar, maionese grill, anéis de cebola roxa e bacon bits, tudo isso em um pão intergaláctico.

The Good Cop Donut

Dream Donut: Uma massa de donut dividida ao meio, prensada no grill e depois recheada (com nutella, doce de leite ou geleia de morango). Para finalização, a massa é polvilhada com açúcar de confeiteiro.



Cheesecake Project

Rainbown Cheesecake: Um cheesecake especial com cream cheese, chocolate branco, baunilha e uma construção artesanal das bases formando um arco íris irresistível.

SmorgasBar

Jane's Carousel: White rum, cítricos, proteína, calda de pipoca, merlot, bitter e chocolate siciliano

Serviço

Obelisco do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, S/N - Parque do Ibirapuera, São Paulo - SP)

22 e 23 de julho, das 11:00 às 19:30

Entrada gratuita mediante apresentação dos ingressos