Como a Loewe se tornou a marca de luxo mais desejada do mundo

Há poucos meses a Loewe inaugurou sua primeira loja no Brasil. Um sinal de que o sucesso da marca espanhola também atinge os consumidores brasileiros. E nesta semana, a Loewe alcançou o primeiro posto na pesquisa da Lyst, como a marca de moda mais desejada no mercado de luxo no segundo trimestre de 2024.

Atrás da Loewe está a Miu Miu, seguida por Prada, Saint Laurent e Bottega Veneta. A pesquisa leva em conta pontos como valor em vendas, buscas no Google, menções e estatísticas de engajamento nas redes sociais.

O desejo pela marca comandada por Jonathan Anderson vem crescendo nos últimos anos, tanto pelas criações próprias da marca quanto colaborações com outras etiquetas e aparições no cinema.

Marca do grupo LVMH, a Loewe foi uma das patrocinadoras da edição deste ano do Met Gala, e vestiu artistas como Ariana Grande e Ayo Edebiri para o evento.

Ainda em maio, a Loewe fez uma parceria com a incensada marca esportiva On. A coleção contou com um guarda-roupa completo, para explorar das paisagens selvagens às ruas da cidade. Os produtos contam com o novo logo conjunto das marcas, em que os dois "L" de Loewe se encaixam com as letras de On.

A ideia da coleção com a Loewe era apresentar peças em tecidos de ponta com cores fluidas, projetados em tons naturais, mas também roupas mais chamativas e adaptadas para todas as condições climáticas. A coleção inclui parkas, puffers e coletes estilizados com um sutil tie-dye. Os tênis custam entre R$ 3,1 mil e R$ 3,5 mil.

A aparição esportiva também aparece no figurino de Rivais, filme sobre o triângulo amoroso entre tenistas estrelado por Zendaya, Mike Faist e Josh O’Conner. Uma coleção cápsula também foi lançada após a estreia do filme e os atores escolheram peças da Loewe para eventos de lançamento da produção.

Em um evento, os pés de Zendaya se tornaram o centro das atenções com um sapato branco com bolas de tênis nos saltos.

Os convidados para campanhas da marca atingem diferentes perfis. Josh O'Conner, Maggie Smith, Greta Lee, Daniel Craig e o astro de k-pop Taeyong são alguns dos modelos clicados pela Loewe nos últimos anos.

Para além da moda, a Loewe criou a série Loewe Lamps para o Salone del Mobile de Milão. Para o evento, a marca espanhola convidou 24 artistas para elaborar luminárias para um dos maiores salões de design do mundo.

A relevância da Loewe para a LVMH

A Loewe foi fundada em 1876, em Madrid, pelo alemão Enrique Loewe que desejava criar peças de couro. Só um século mais tarde, em 1970, a marca se voltou para o prêt-à-porter e expandiu para o mercado de cosméticos com o lançamento de perfumes.

Em 1996 a LVMH adquiriu a marca dez anos após a compra de direitos de distribuição. Pouco a pouco, a pequena marca foi crescendo com diferentes eras e diretores criativos, como Narciso Rodriguez (de 1997 a 2000), José Enrique Oña Selfa (de 2000 a 2007) e Stuart Vevers (de 2008 a 2013).

Em 2013, Jonathan Anderson integrou a grife após seis anos da fundação da própria marca, JW Anderson.

Desde a entrada de Anderson, a Loewe passou a ter referências da cultura pop e aumentar a clientela, como Beyoncé, que usou um macacão assinado por Anderson na turnê Renaissance, além de Rihanna, Jennifer Lawrence, Kylie Jenner, ASAP Rocky e Jay-Z.