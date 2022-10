O novo hotel de luxo em João Pessoa que tem o jogador Hulk como investidor

Com belas praias urbanas, grande riqueza cultural e um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, João Pessoa é cheia de atributos. Ainda assim, a capital da Paraíba não atrai o mesmo número de visitantes que outras capitais do nordeste, como as dos estados vizinhos Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mas mudanças vêm acontecendo na capital com o crescimento do mercado hoteleiro e gastronômico. Entre estes, a inauguração do novo empreendimento de luxo, o BA’RA Hotel.

Com investimento de 80 milhões de reais, o novo hotel da cidade tem entre seus investidores o jogador de futebol Hulk. “João Pessoa está numa crescente importante quando o assunto é turismo. Como sempre penso em diversificar meus investimentos, apareceu essa oportunidade com a construtora Massai e achei que era uma ideia muito bacana”, explica o jogador.

A nova propriedade fica de frente para a orla do Cabo Branco, menos badalada que a vizinha Tambaú e considerada por muitos ainda mais bonita. “Quero que o Brasil todo conheça através do BA’RA as belíssimas praias que o estado da Paraíba tem, as piscinas naturais, a gastronomia maravilhosa, sem contar que Campina Grande tem a maior e melhor festa de São João”, exalta Hulk.

Dentre as ofertas, o BA’RA pretende ser o novo destino de gastronomia e coquetelaria da cidade. Logo no térreo está instalado o Iocá, trattoria que tem à frente das panelas a chef Carol Panarotte, com currículo ao lado de chefs como Onildo Rocha e Salvatore Loi. No Iocá, cujo nome une o ‘i’ de italiano e ‘ocá’ de oca, a chef preza pelo uso de ingredientes orgânicos e de pequenos produtores. “É uma tendência mundial. E aqui temos fornecedores muito bons, o que só enriquece nosso restaurante”, diz Panarotte.

Entre suas sugestões, estão o talharim com camarão, mexilhões, polvo e manjericão (R$ 82) até receitas mais autorais, como o ravióli de bode com fonduta de cabra, roti de bode e chuva de rapadura (R$ 82). A carta de drinques também é autoral, elaborada com a consultoria do premiado bartender carioca Alex Mesquita. Nela, há pedidas como o Mandacaru (R$ 36), de gim, purê de morango, sumo de limão-taiti, triple sec e xarope simples, e o Negroni Iocá (R$ 39), feito de vermute infusionado com bacon.

No último dos cinco andares do prédio fica a outra opção gastronômica do Ba’Ra: o gastro-bar Orama. Mais informal, e com vista para a orla, também é possível provar os drinques de Alex Mesquita. Um deles é o clericot nordestino (R$ 32), feito com cachaça infusionada com laranja-bahia, mix de frutas desidratadas e espumante. Dentre as sugestões do menu, ostras finalizadas com gel de limão e servidas com shot de kombucha de cajá (R$ 55) e o risoto de caju com queijo-de-coalho grelhado (R$ 69).

Vista para o mar para todos

Os mais de dois mil metros quadrados de área construída guardam 123 acomodações, sendo 119 apartamentos de 22 a 36 metros quadrados, duas suítes de 40 metros quadrados e outras duas de 60 metros quadrados, todas com vista total ou parcial para a praia.

“O nome, Ba’Ra, significa ‘mar’ em tupi-guarani. E é realmente um mar de inovação e diversidade em todos os aspectos”, comenta Gefferson Alves, diretor geral do hotel. “Este empreendimento pensa não apenas na cidade de João Pessoa, mas também no planeta, pelo seu conceito sustentável, acolhedor e consciente.”

Dentre os detalhes, há a opção de hospedagem para pets. "Somos petlovers, com caminha, bebedouro personalizado e cardápio pet. Todas as suítes têm vista para o mar, parcial ou frontal", diz o diretor. Para proporcionar a melhor experiência de sono aos hóspedes, o hotel conta com um design acústico desenvolvido pelo estúdio Harmonia, responsável por projetos como o Museu do Amanhã, o Hotel Four Season e o Google Brasil.

