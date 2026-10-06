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Final da 4ª temporada de 'Ted Lasso': que horas e onde assistir ao último episódio?

Último capítulo da temporada chega nesta quarta-feira, 7; todos os outros episódios já estão disponíveis no streaming

Ted Lasso: episódio desta semana encerra 4ª temporada da série (Divulgação)

Ted Lasso: episódio desta semana encerra 4ª temporada da série (Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15h01.

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RESUMO ＋

O episódio 10 de "Ted Lasso", último da 4ª temporada, estreia nesta quarta-feira, 7, às 4h, no horário de Brasília, na plataforma de streaming Apple TV+. Intitulado "The Girl Who's Leaving", o capítulo encerra a temporada em que Ted Lasso comanda as Lady Greyhounds, equipe feminina do Richmond que disputa a segunda divisão.

O décimo e último episódio da 4ª temporada de "Ted Lasso" estreia nesta quarta-feira, 7. Intitulado "The Girl Who's Leaving", o episódio estará disponível na Apple TV+.

No Brasil, o episódio deve ficar disponível às 4h, no horário de Brasília.

Que horas estreia o episódio 9 de 'Ted Lasso'?

O episódio final da 4ª temporada de "Ted Lasso" estreia nesta quarta-feira, 7, às 4h, no horário de Brasília.

Onde assistir ao episódio 10 de 'Ted Lasso'?

O 10º episódio de "Ted Lasso" estará disponível na Apple TV+. Todos os outros episódios da 4ª temporada já estão disponíveis no streaming.

O que acontece na 4ª temporada da série?

Na 4ª temporada, Ted Lasso, personagem interpretado Jason Sudeikis, volta a comandar uma equipe de futebol. Desta vez, ele está à frente das Lady Greyhounds, equipe feminina do Richmond que disputa a segunda divisão.

A mudança coloca o futebol feminino no centro da trama e dá ao treinador um novo desafio após os acontecimentos das três primeiras temporadas.

No fim da terceira temporada, Ted deixou a Inglaterra e retornou aos Estados Unidos para passar mais tempo com o filho. A criação de uma equipe feminina do Richmond já havia sido indicada no encerramento daquele ano.

'Ted Lasso' terá uma 5ª temporada?

Ainda não há confirmação oficial de uma quinta temporada. Porém, Matt Cherniss, da Apple TV+, afirmou que Jason Sudeikis está considerando os próximos passos da série.

'Perguntas frequentes'

Que horas estreia o episódio 10 de "Ted Lasso"? ＋

O episódio 10 de "Ted Lasso" estreia nesta quarta-feira, 7, às 4h, no horário de Brasília. O capítulo encerra a 4ª temporada da série.

Qual é o título do último episódio da 4ª temporada de "Ted Lasso"? ＋

O último episódio da 4ª temporada de "Ted Lasso" tem o título "The Girl Who's Leaving". Ele é o décimo capítulo da temporada.

Onde assistir ao episódio final de "Ted Lasso"? ＋

O episódio final de "Ted Lasso" estará disponível na plataforma de streaming Apple TV+. Os outros episódios da 4ª temporada já estão no serviço.

O que acontece na 4ª temporada de "Ted Lasso"? ＋

Na 4ª temporada, Ted Lasso, personagem interpretado por Jason Sudeikis, volta a comandar uma equipe de futebol. O treinador assume as Lady Greyhounds, equipe feminina do Richmond que disputa a segunda divisão.

"Ted Lasso" terá uma 5ª temporada? ＋

A 5ª temporada de "Ted Lasso" ainda não foi confirmada oficialmente. Matt Cherniss, da Apple TV+, afirmou que Jason Sudeikis avalia os próximos passos da série.

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