Final da 4ª temporada de 'Ted Lasso': que horas e onde assistir ao último episódio?

Ted Lasso: episódio desta semana encerra 4ª temporada da série (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15h01.
O episódio 10 de "Ted Lasso", último da 4ª temporada, estreia nesta quarta-feira, 7, às 4h, no horário de Brasília, na plataforma de streaming Apple TV+. Intitulado "The Girl Who's Leaving", o capítulo encerra a temporada em que Ted Lasso comanda as Lady Greyhounds, equipe feminina do Richmond que disputa a segunda divisão.
O décimo e último episódio da 4ª temporada de "Ted Lasso" estreia nesta quarta-feira, 7. Intitulado "The Girl Who's Leaving", o episódio estará disponível na Apple TV+.
No Brasil, o episódio deve ficar disponível às 4h, no horário de Brasília.
O episódio final da 4ª temporada de "Ted Lasso" estreia nesta quarta-feira, 7, às 4h, no horário de Brasília.
O 10º episódio de "Ted Lasso" estará disponível na Apple TV+. Todos os outros episódios da 4ª temporada já estão disponíveis no streaming.
Na 4ª temporada, Ted Lasso, personagem interpretado Jason Sudeikis, volta a comandar uma equipe de futebol. Desta vez, ele está à frente das Lady Greyhounds, equipe feminina do Richmond que disputa a segunda divisão.
A mudança coloca o futebol feminino no centro da trama e dá ao treinador um novo desafio após os acontecimentos das três primeiras temporadas.
No fim da terceira temporada, Ted deixou a Inglaterra e retornou aos Estados Unidos para passar mais tempo com o filho. A criação de uma equipe feminina do Richmond já havia sido indicada no encerramento daquele ano.
Ainda não há confirmação oficial de uma quinta temporada. Porém, Matt Cherniss, da Apple TV+, afirmou que Jason Sudeikis está considerando os próximos passos da série.
O episódio 10 de "Ted Lasso" estreia nesta quarta-feira, 7, às 4h, no horário de Brasília. O capítulo encerra a 4ª temporada da série.
O último episódio da 4ª temporada de "Ted Lasso" tem o título "The Girl Who's Leaving". Ele é o décimo capítulo da temporada.
O episódio final de "Ted Lasso" estará disponível na plataforma de streaming Apple TV+. Os outros episódios da 4ª temporada já estão no serviço.
Na 4ª temporada, Ted Lasso, personagem interpretado por Jason Sudeikis, volta a comandar uma equipe de futebol. O treinador assume as Lady Greyhounds, equipe feminina do Richmond que disputa a segunda divisão.
A 5ª temporada de "Ted Lasso" ainda não foi confirmada oficialmente. Matt Cherniss, da Apple TV+, afirmou que Jason Sudeikis avalia os próximos passos da série.