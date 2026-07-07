Casual

Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

6 endereços para provar chocolate autêntico e artesanal em São Paulo

Impulsionada pelo movimento bean-to-bar e pela criatividade dos chocolatiers, a capital paulista reúne confeitarias que transformam o cacau em experiência gastronômica

Dia do Chocolate: veja onde saborear versões artesanais do doce em São Paulo (gustavomellossa/iStock /Getty Images)

Dia do Chocolate: veja onde saborear versões artesanais do doce em São Paulo (gustavomellossa/iStock /Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 7 de julho de 2026 às 11h14.

Tudo sobreChocolate
Saiba mais

Celebrado neste 7 de julho em homenagem à chegada do fruto à Europa em 1550, o chocolate movimenta um dos mercados mais prósperos do Brasil. O país é o sexto maior produtor global de cacau do mundo (com o Pará na liderança), detém o status de exportador de 100% de cacau fino e de aroma pela Organização Internacional do Cacau (ICCO) e consome, em media, 3,9kg por pessoa por ano, segundo relatório mais recente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB).

Ainda que seja referência na exportação de amêndoas, as gôndolas dos supermercados nacionais ainda seguem dominadas por tabletes comerciais com baixo nível de pureza. O contraste foi tão expressivo que até virou lei: a recém-sancionada legislação 15.404/2026 passou a exigir, já neste ano, um mínimo de 35% de sólidos de cacau para chocolates tradicionais e 25% para a versão ao leite.

Na contramão da escala industrial, as principais confeitarias e chocolaterias de São Paulo já lideram um movimento focado em devolver ao doce o seu protagonismo e complexidade. Trata-se de um setor em expansão: um levantamento do Sebrae em parceria com a Associação Bean to Bar Brasil apontou que o número de produtores artesanais dobrou em quatro anos, período em que mais da metade dos negócios atuais do segmento surgiram — sustentados por um otimismo que já fazia 81% dos empreendedores projetarem altas de faturamento desde 2021.

Neste Dia Mundial do Chocolate, impulsionada pela valorização do movimento bean-to-bar (da amêndoa à barra), pela pureza dos processos e pela criatividade dos chocolatiers locais, selecionamos seis endereços na capital para provar essa revolução artesanal. Confira:

Chocolat du Jour

Caixa de metal dourada aberta revelando uma seleção de trufas de chocolate sortidas, decorada com um laço de fita vermelho ao lado.

Truffes du Jour sortidas da Chocolat du Jour. (Divulgação)

A Chocolat du Jour é uma marca brasileira de chocolates finos bean to bar, fundada em 1987 por Claudia Landmann, que tinha como objetivo fazer a melhor trufa do mundo. Hoje, a marca é referência em chocolates de alta qualidade no país e segue produzindo as tradicionais Truffe du Jour de textura cremosa e sabor delicado. Elas são oferecidas em latas e caixas com diferentes opções de sabores, a exemplo da Lata 20 Truffes du Jour - Sortidas (R$320), que traz as versões ao leite, noir, champagne, croquant, cacau 70% e blanc. Além das trufas, também fazem sucesso as barras de chocolate, especialmente a Fantasia (R$44,50), de chocolate brulê com macadâmia e flor de sal. 

São Paulo: 8 unidades +Vila Nova Conceição: Rua Domingos Leme, 247 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 18h, domingo das 10h às 16h | http://www.chocolatdujour.com.br | @chocolatdujour

Mica Chocolates

Um bombom de chocolate de formato arredondado cortado ao meio, revelando um recheio cremoso e brilhante de caramelo. Ao fundo, um bombom inteiro com detalhes em tons de azul e dourado.

Bombom artesanal de Caramelo com Sal da Mica Chocolates. (Juliana Frug)

A fábrica da Mica, localizada em Pinheiros, é um prato cheio para os amantes de chocolate. Por lá, é possível acompanhar de perto o processo de produção dos doces artesanais da marca. Os carros-chefes da casa são os bombons artesanais pintados à mão (R$ 8), preparados com casquinhas delicadas e recheios que vão dos clássicos a combinações mais criativas. Entre os destaques para a data está o Três Chocolates, feito com casquinha de chocolate ao leite, camadas de ganache branca e ao leite, além de crocante de chocolate 54%. Em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate, a marca também realiza sua tradicional distribuição gratuita de bombons, que chega ao quarto ano consecutivo. Em parceria com a Callebaut, a ação irá presentear clientes e passantes com 10 mil unidades do best-seller Caramelo com Sal, composto por uma fina casquinha de chocolate ao leite recheada com caramelo amanteigado de baunilha e finalizada com um toque de sal Maldon.

Rua Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros | Telefone: 11 99379-1200 | Horário de funcionamento: Segunda-feira a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 11h às 19h. | Cartões de crédito e débito: Todos | Delivery: https://delivery.micachocolates.com.br/menu | Site: http://www.micachocolates.com.br | Instagram: @micachocolates

Renata Arassiro Chocolates

Duas caixas de presente em formato de

Caixas exclusivas de bombons artísticos da Renata Arassiro Chocolates. (Divulgação)

Fundada em 2007, a Renata Arassiro Chocolates é referência em alta chocolateria, reconhecida pela qualidade excepcional e pelo design inovador de suas criações. Com a missão de elevar o chocolate ao estado de arte e transformar momentos em doces memórias, a marca combina o melhor da tradição com a inovação, oferecendo uma experiência única para os amantes de chocolate. A marca se destaca pela originalidade de sabores e design, utilizando matérias-primas belgas e francesas harmonizando-as com ingredientes tipicamente brasileiros, com criações premiadas e inovadoras.  Bombons como o de Maracujá com Cachaça de banana R$12,00, Praline de Noz Pecan com perfume de cumaru $15, Praline de Paçoca $15, são algumas das assinaturas consagradas da casa.

No catálogo, encontramos também caixas de bombons artísticas e personalizáveis, destacando-se as caixas de andares com 27, 36 e 48 unidades e uma caixa exclusiva com escultura de flor de lótus pintada à mão e finalizada com folha de ouro (criação que se tornou sinônimo da assinatura da Chef e que inspirou tendência no segmento) e 16 bombons. As barras de chocolate artesanal e os pães de mel, com sabores diferenciados 

A marca é liderada pela renomada Chef Chocolatière Renata Arassiro, uma Chef visionária, que foi a primeira brasileira a ser nomeada Embaixadora da Callebaut no Brasil, bem como a primeira mulher que representou o Brasil na Coupe Du Monde de la Pâtisserie (França, 2011 e 2013), a mais prestigiada competição de alta confeitaria do mundo, atuando também como jurada em eventos internacionais. Em 2025, a Chef Renata Arassiro foi homenageada pelo Consulado Geral da Bélgica com Certificado de Reconhecimento do pelos 20 anos de atuação como Embaixadora do Chocolate Belga no Brasil. 

Serviço: Rua Pascal, 1195, Campo Belo -SP | Fone: (11) 94563 2411 | Capacidade do local: 10 pessoas | Cartões de crédito e débito: todas as principais bandeiras | Ar condicionado, Vagas na frente (até 3 carros) | Horário de funcionamento (incluindo feriados): Segunda a sábado das 10 às 18hs | Delivery para toda grande São Paulo e para outras localidades fora de São Paulo que sejam atendidas por SEDEX 10 ou 12 | Wi fi | Site:http://www.renataarassiro.com.br | Instagram: @renataarassirochocolates | Contatos e informações: (11) 94563 2411.

Hagi Torrones & Chocolates

Quatro barras de chocolate artesanais alinhadas lado a lado em uma superfície clara, cada uma decorada com diferentes coberturas visíveis como castanhas, frutas desidratadas e coco. Ao fundo, embalagens coloridas da marca.

Seleção de chocolates artesanais bean-to-bar com ingredientes da Amazônia da Hagi Torrones & Chocolates. (Gabriel Machado)

A Hagi é uma torroneria e chocolateria artesanal reconhecida internacionalmente por seus chocolates bean-to-bar produzidos com cacau selvagem da Amazônia. A marca nasceu da busca da família Hagi por torrones de qualidade, mas logo passou a produzir chocolates como a barra 70% cacau de Tomé-açu, no Pará, com manga desidratada (60 gramas; R$ 38) e a drágea Banoffee (banana-passa recoberta com chocolate ao leite 42% e chocolate branco caramelizado; 220 gramas, R$ 110). Outro destaque é o tablete de chocolate caramelizado com banana-passa e castanha-de-caju, vendido por peso (100 gramas; R$ 59,70) — que ganhou a medalha de bronze do prêmio internacional da Chocolate Awards 2023, o “Oscar” do setor.

Rua Cônego Eugênio Leite, 629 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 93407-3484 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 20h; domingo das 11h às 19h | @torroneria.hagi

Tchocolath

Caixa quadrada de presente aberta com uma seleção de bombons finos e trufas artesanais dispostas ordenadamente. Ao lado, a tampa dourada da caixa decorada com um laço de fita de cetim vermelho.

Seleção de bombons clássicos e trufas finas da Tchocolath. (Divulgação)

Famosa pelo pão de mel, a marca de chocolates artesanais Tchocolath mantém uma tradição familiar que se destaca pelo alto padrão de qualidade. Desde 1986, a marca utiliza as mesmas receitas e o mesmo blend de chocolate ao leite em seus produtos clássicos, além de sempre trazer novidades para datas especiais. Para conhecer os sabores da marca, uma boa opção é a caixa Pão de Mel Mais Vendidos (R$150), que traz dez unidades nos sabores tradicional ao leite, doce de leite, brigadeiro, limão siciliano e gianduia. A marca também oferece uma seleção de bombons, barras e biscoitos, como o Wafer Nutella (R$24), coberto com blend de chocolate ao leite.

Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Fone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 19h, domingo das 8h às 18h | @tchocolath

Petite Fleur

Três barras de chocolate artesanais alinhadas verticalmente sobre uma superfície clara, decoradas com coberturas generosas como nozes e castanhas, ladeadas por pedaços de chocolate e grãos de cacau ao fundo.

Barras de chocolate premium com toppings variados da Petite Fleur. (Divulgação)

A confeitaria artesanal Petite Fleur celebra a delicadeza e a precisão da patisserie francesa com receitas autorais e execução minuciosa. A casa aposta em ingredientes selecionados e estética refinada para criar doces elegantes e equilibrados. Em sua recém-inaugurada cafeteria, é possível encontrar os tradicionais docinhos e também uma seleção de barras de chocolate produzidas artesanalmente e com combinações surpreendentes. Entre as opções, destacam-se os sabores chocolate ao leite com flocos de pipoca, chocolate ao leite com recheio de amêndoas carameladas e chocolate belga ao leite com flor de sal. Todas as barras são oferecidas por R$52 e possuem 105g.

Av. Horácio Lafer, 523 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3805-3351 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 7h30 às 18h | @petitefleurcafeepatisserie

Acompanhe tudo sobre:ChocolateDocesGastronomia

Mais de Casual

Iris Van Herpen cria vestido com plasma, matéria que forma estrelas

Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado', aos 95 anos

Martin Margiela abre arquivo pessoal em leilão inédito em Paris

Interlagos recebe a Rolex 6 Horas de São Paulo

Mais na Exame

Negócios

Gupy investe na Bondy e quer levar processos de RH para conversas no WhatsApp

Inteligência Artificial

Quais profissionais as big techs mais procuram com o avanço da inteligência artificial

Casual

Iris Van Herpen cria vestido com plasma, matéria que forma estrelas

Esporte

'Wonderwall' ou remada viking? Inglaterra e Noruega travam duelo também nas arquibancadas