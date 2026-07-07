6 endereços para provar chocolate autêntico e artesanal em São Paulo

Celebrado neste 7 de julho em homenagem à chegada do fruto à Europa em 1550, o chocolate movimenta um dos mercados mais prósperos do Brasil. O país é o sexto maior produtor global de cacau do mundo (com o Pará na liderança), detém o status de exportador de 100% de cacau fino e de aroma pela Organização Internacional do Cacau (ICCO) e consome, em media, 3,9kg por pessoa por ano, segundo relatório mais recente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB).

Ainda que seja referência na exportação de amêndoas, as gôndolas dos supermercados nacionais ainda seguem dominadas por tabletes comerciais com baixo nível de pureza. O contraste foi tão expressivo que até virou lei: a recém-sancionada legislação 15.404/2026 passou a exigir, já neste ano, um mínimo de 35% de sólidos de cacau para chocolates tradicionais e 25% para a versão ao leite.

Na contramão da escala industrial, as principais confeitarias e chocolaterias de São Paulo já lideram um movimento focado em devolver ao doce o seu protagonismo e complexidade. Trata-se de um setor em expansão: um levantamento do Sebrae em parceria com a Associação Bean to Bar Brasil apontou que o número de produtores artesanais dobrou em quatro anos, período em que mais da metade dos negócios atuais do segmento surgiram — sustentados por um otimismo que já fazia 81% dos empreendedores projetarem altas de faturamento desde 2021.

Neste Dia Mundial do Chocolate, impulsionada pela valorização do movimento bean-to-bar (da amêndoa à barra), pela pureza dos processos e pela criatividade dos chocolatiers locais, selecionamos seis endereços na capital para provar essa revolução artesanal. Confira:

Chocolat du Jour

Truffes du Jour sortidas da Chocolat du Jour. (Divulgação)

A Chocolat du Jour é uma marca brasileira de chocolates finos bean to bar, fundada em 1987 por Claudia Landmann, que tinha como objetivo fazer a melhor trufa do mundo. Hoje, a marca é referência em chocolates de alta qualidade no país e segue produzindo as tradicionais Truffe du Jour de textura cremosa e sabor delicado. Elas são oferecidas em latas e caixas com diferentes opções de sabores, a exemplo da Lata 20 Truffes du Jour - Sortidas (R$320), que traz as versões ao leite, noir, champagne, croquant, cacau 70% e blanc. Além das trufas, também fazem sucesso as barras de chocolate, especialmente a Fantasia (R$44,50), de chocolate brulê com macadâmia e flor de sal.

São Paulo: 8 unidades +Vila Nova Conceição: Rua Domingos Leme, 247 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 18h, domingo das 10h às 16h | http://www.chocolatdujour.com.br | @chocolatdujour

Mica Chocolates

Bombom artesanal de Caramelo com Sal da Mica Chocolates. (Juliana Frug)

A fábrica da Mica, localizada em Pinheiros, é um prato cheio para os amantes de chocolate. Por lá, é possível acompanhar de perto o processo de produção dos doces artesanais da marca. Os carros-chefes da casa são os bombons artesanais pintados à mão (R$ 8), preparados com casquinhas delicadas e recheios que vão dos clássicos a combinações mais criativas. Entre os destaques para a data está o Três Chocolates, feito com casquinha de chocolate ao leite, camadas de ganache branca e ao leite, além de crocante de chocolate 54%. Em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate, a marca também realiza sua tradicional distribuição gratuita de bombons, que chega ao quarto ano consecutivo. Em parceria com a Callebaut, a ação irá presentear clientes e passantes com 10 mil unidades do best-seller Caramelo com Sal, composto por uma fina casquinha de chocolate ao leite recheada com caramelo amanteigado de baunilha e finalizada com um toque de sal Maldon.

Rua Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros | Telefone: 11 99379-1200 | Horário de funcionamento: Segunda-feira a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 11h às 19h. | Cartões de crédito e débito: Todos | Delivery: https://delivery.micachocolates.com.br/menu | Site: http://www.micachocolates.com.br | Instagram: @micachocolates

Renata Arassiro Chocolates

Caixas exclusivas de bombons artísticos da Renata Arassiro Chocolates. (Divulgação)

Fundada em 2007, a Renata Arassiro Chocolates é referência em alta chocolateria, reconhecida pela qualidade excepcional e pelo design inovador de suas criações. Com a missão de elevar o chocolate ao estado de arte e transformar momentos em doces memórias, a marca combina o melhor da tradição com a inovação, oferecendo uma experiência única para os amantes de chocolate. A marca se destaca pela originalidade de sabores e design, utilizando matérias-primas belgas e francesas harmonizando-as com ingredientes tipicamente brasileiros, com criações premiadas e inovadoras. Bombons como o de Maracujá com Cachaça de banana R$12,00, Praline de Noz Pecan com perfume de cumaru $15, Praline de Paçoca $15, são algumas das assinaturas consagradas da casa.

No catálogo, encontramos também caixas de bombons artísticas e personalizáveis, destacando-se as caixas de andares com 27, 36 e 48 unidades e uma caixa exclusiva com escultura de flor de lótus pintada à mão e finalizada com folha de ouro (criação que se tornou sinônimo da assinatura da Chef e que inspirou tendência no segmento) e 16 bombons. As barras de chocolate artesanal e os pães de mel, com sabores diferenciados

A marca é liderada pela renomada Chef Chocolatière Renata Arassiro, uma Chef visionária, que foi a primeira brasileira a ser nomeada Embaixadora da Callebaut no Brasil, bem como a primeira mulher que representou o Brasil na Coupe Du Monde de la Pâtisserie (França, 2011 e 2013), a mais prestigiada competição de alta confeitaria do mundo, atuando também como jurada em eventos internacionais. Em 2025, a Chef Renata Arassiro foi homenageada pelo Consulado Geral da Bélgica com Certificado de Reconhecimento do pelos 20 anos de atuação como Embaixadora do Chocolate Belga no Brasil.

Serviço: Rua Pascal, 1195, Campo Belo -SP | Fone: (11) 94563 2411 | Capacidade do local: 10 pessoas | Cartões de crédito e débito: todas as principais bandeiras | Ar condicionado, Vagas na frente (até 3 carros) | Horário de funcionamento (incluindo feriados): Segunda a sábado das 10 às 18hs | Delivery para toda grande São Paulo e para outras localidades fora de São Paulo que sejam atendidas por SEDEX 10 ou 12 | Wi fi | Site:http://www.renataarassiro.com.br | Instagram: @renataarassirochocolates | Contatos e informações: (11) 94563 2411.

Hagi Torrones & Chocolates

Seleção de chocolates artesanais bean-to-bar com ingredientes da Amazônia da Hagi Torrones & Chocolates. (Gabriel Machado)

A Hagi é uma torroneria e chocolateria artesanal reconhecida internacionalmente por seus chocolates bean-to-bar produzidos com cacau selvagem da Amazônia. A marca nasceu da busca da família Hagi por torrones de qualidade, mas logo passou a produzir chocolates como a barra 70% cacau de Tomé-açu, no Pará, com manga desidratada (60 gramas; R$ 38) e a drágea Banoffee (banana-passa recoberta com chocolate ao leite 42% e chocolate branco caramelizado; 220 gramas, R$ 110). Outro destaque é o tablete de chocolate caramelizado com banana-passa e castanha-de-caju, vendido por peso (100 gramas; R$ 59,70) — que ganhou a medalha de bronze do prêmio internacional da Chocolate Awards 2023, o “Oscar” do setor.

Rua Cônego Eugênio Leite, 629 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 93407-3484 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 20h; domingo das 11h às 19h | @torroneria.hagi

Tchocolath

Seleção de bombons clássicos e trufas finas da Tchocolath. (Divulgação)

Famosa pelo pão de mel, a marca de chocolates artesanais Tchocolath mantém uma tradição familiar que se destaca pelo alto padrão de qualidade. Desde 1986, a marca utiliza as mesmas receitas e o mesmo blend de chocolate ao leite em seus produtos clássicos, além de sempre trazer novidades para datas especiais. Para conhecer os sabores da marca, uma boa opção é a caixa Pão de Mel Mais Vendidos (R$150), que traz dez unidades nos sabores tradicional ao leite, doce de leite, brigadeiro, limão siciliano e gianduia. A marca também oferece uma seleção de bombons, barras e biscoitos, como o Wafer Nutella (R$24), coberto com blend de chocolate ao leite.

Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Fone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 19h, domingo das 8h às 18h | @tchocolath

Petite Fleur

Barras de chocolate premium com toppings variados da Petite Fleur. (Divulgação)

A confeitaria artesanal Petite Fleur celebra a delicadeza e a precisão da patisserie francesa com receitas autorais e execução minuciosa. A casa aposta em ingredientes selecionados e estética refinada para criar doces elegantes e equilibrados. Em sua recém-inaugurada cafeteria, é possível encontrar os tradicionais docinhos e também uma seleção de barras de chocolate produzidas artesanalmente e com combinações surpreendentes. Entre as opções, destacam-se os sabores chocolate ao leite com flocos de pipoca, chocolate ao leite com recheio de amêndoas carameladas e chocolate belga ao leite com flor de sal. Todas as barras são oferecidas por R$52 e possuem 105g.

Av. Horácio Lafer, 523 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3805-3351 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 7h30 às 18h | @petitefleurcafeepatisserie