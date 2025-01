5 projetos da arquitetura que serão inaugurados em 2025

2025 será um ano que celebrará grandes projetos de infraestrutura e feitos da engenharia. De edifícios de madeira inovadores a um dos maiores aeroportos novos da Ásia, aqui estão 5 projetos que prometem chamar a atenção do mundo neste ano, segundo a CNN internacional:

Novo Mercado de Peixes de Sydney

O terceiro maior mercado de peixes do mundo está ficando ainda maior. Mais de oito anos após o governo local anunciar a realocação do histórico mercado de peixes de Sydney — que data da década de 1870, mas está em seu local atual desde 1966 —o novo edifício de quatro andares está sendo inaugurado em um local adjacente de 36 mil metros quadrados.

A instalação reinventada equilibra a infraestrutura turística com as realidades funcionais de um mercado atacadista em funcionamento. Logística e operações ficam escondidas no porão, enquanto os andares superiores contêm um mercado para visitantes e um salão de leilões onde donos de restaurantes e varejistas dão lances em pescados frescos.

O projeto também ajudará a rejuvenescer uma parte industrial do porto com lojas, restaurantes, um calçadão e um parque urbano, enquanto o telhado ondulado é coberto com 350 painéis solares triangulares.

Grand Ring, Osaka

De abril a outubro, a segunda cidade do Japão, Osaka, planeja receber cerca de 28 milhões de visitantes na Expo 2025, que verá cerca de 40 países construindo pavilhões personalizados no local. A peça central, no entanto, é o próprio local: o Grand Ring, uma estrutura circular contínua de madeira, com mais de 1.900 metros de circunferência, que levará os visitantes ao redor do local.

Quando Osaka sediou a Expo pela primeira vez, em 1970, ela ergueu um enorme telhado de estrutura espacial pelos mais celebrados arquitetos japoneses de vanguarda da época. Em uma era em que edifícios de madeira oferecem uma alternativa ao concreto "pesado" em carbono, parece apropriado que o criador do Grand Ring, Sou Fujimoto, esteja apresentando uma visão nitidamente japonesa da tendência global.

Usando madeira local de cedro e cipreste (assim como pinho escocês), a visão do arquiteto combina métodos de construção modernos com as juntas de madeira tradicionalmente usadas em templos e santuários japoneses. Terá quase 60 mil metros quadrados.

Edifício Life and Mind, Oxford

A Universidade de Oxford do Reino Unido pode estar intimamente associada à grande arquitetura gótica, mas também opera em um portfólio em constante evolução de propriedades contemporâneas espalhadas pela cidade. O mais recente deles, um novo edifício de ciências biológicas de 25 mil metros quadrados, conclui o maior projeto de construção já realizado na história centenária da instituição.

Os princípios de design do Life and Mind Building refletem unir os departamentos de psicologia experimental, ciências vegetais e zoologia sob o mesmo teto. No interior, espaços de laboratório flexíveis acomodam as necessidades das diferentes disciplinas, enquanto uma praça pública oferece a chance de mais interações.

Escola Canadense, Cholula (México)

A arquitetura orgânica é frequentemente celebrada por se misturar (ou até mesmo desaparecer completamente) na paisagem, deixando o mínimo de rastros possível nos arredores. Talvez não haja melhor exemplo entre as novas inaugurações deste ano do que a Escola Canadense do escritório de arquitetura Sordo Madaleno em Cholula, México.

O campus tem a forma de uma pirâmide pré-hispânica e o vulcão Popocatépetl serve como um "cenário dramático". A escola é organizada em torno de sete estruturas circulares que assumem a forma de colinas sobrepostas, com suas superfícies em terraços fornecendo espaços verdes para os alunos explorarem.

Aeroporto Internacional de Techo, Phnom Penh (Cambodja)

O Camboja está substituindo o aeroporto internacional de sua capital, Phnom Penh, por um capaz de lidar com seis vezes mais visitantes. Parte da ambiciosa proposta do país para aumentar os números do turismo e se tornar um centro de aviação regional, a capacidade inicial do novo Aeroporto Internacional de Techo de 13 milhões de passageiros anuais eventualmente aumentará para 30 milhões.

O edifício do terminal será um dos maiores do Sudeste Asiático. Os planos para gerar energia por meio de uma fazenda solar no local também o colocam entre os mais verdes do mundo.

Com uma forma inspirada no design tradicional cambojano, o telhado principal do terminal é sustentado por uma série de "árvores" estruturais de madeira (árvores reais também surgirão por um grande vazio central).