6 destinos subestimados que prometem ser tendência em 2025; veja a lista

Com a chegada de 2025, a busca por experiências autênticas, exclusivas e fora do circuito tradicional está moldando o roteiro de muitos viajantes. Seja para explorar culturas ricas, paisagens deslumbrantes ou destinos mais tranquilos, especialistas em turismo destacam seis opções que prometem conquistar o público no próximo ano. A lista é da Business Insider.

Sri Lanka: diversidade geográfica em um só lugar

Localizado no sul da Ásia, Sri Lanka combina praias paradisíacas, florestas tropicais e montanhas imponentes, tudo em um território compacto e fácil de explorar. Segundo Kimberly Denison, consultora de viagens da Virtuoso, o país é perfeito para quem busca um mix de paisagens e atividades, como surfe, trilhas e visitas a sítios arqueológicos. Além disso, o país oferece uma rica herança cultural com templos budistas e festivais vibrantes, proporcionando uma imersão completa em sua história milenar.

Istria: o paraíso gastronômico da Croácia

Embora a Costa Dálmata continue sendo o cartão-postal da Croácia, a península de Istria, no noroeste do país, está se tornando um destino de destaque, especialmente para os amantes da gastronomia. Conhecida como a "nova Toscana", Istria encanta com seus vinhos premiados, azeites de oliva de alta qualidade e as famosas trufas negras. Além disso, a região oferece praias tranquilas e cidades medievais, como Rovinj, que combinam charme histórico com um ambiente menos movimentado, ideal para quem busca sossego e sofisticação.

Butão: tranquilidade e cultura preservada

Envolto pelas montanhas do Himalaia, o Butão é um país que fascina pelo equilíbrio entre modernidade e tradição. Conhecido como o "país da felicidade", ele está atraindo mais turistas após a redução de sua taxa de turismo diário de US$ 200 (R$ 1.236) para US$ 100 (R$ 618). Além de paisagens deslumbrantes, como o Mosteiro do Ninho do Tigre, o Butão oferece experiências únicas, como rafting, banhos de pedras quentes e caminhadas por trilhas cênicas. Os dzongs, monastérios fortificados, são outro destaque que combina arquitetura impressionante e espiritualidade.

Java: a alternativa cultural a Bali

Embora Bali continue sendo a estrela da Indonésia, a ilha de Java está ganhando notoriedade como um destino complementar e menos explorado. Lael Kassis, vice-presidente de marketing da EF Go Ahead Tours, destaca que Java é rica em cultura e história, com atrações como o Templo de Borobudur, Patrimônio Mundial da UNESCO, e o Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, conhecido por suas paisagens vulcânicas únicas. A proximidade com Bali permite que os viajantes combinem o melhor das duas ilhas em uma única viagem.

Uruguai: arte, cultura e praias de tirar o fôlego

Uruguai desponta como um dos destinos mais sofisticados da América do Sul, unindo uma vibrante cena artística e cultural a praias exclusivas. Regiões como Montevidéu e Colonia del Sacramento oferecem museus e festivais renomados, enquanto José Ignacio é comparado aos Hamptons pela sofisticação de suas acomodações e restaurantes. Além disso, o país é conhecido por sua hospitalidade acolhedora, vinícolas e uma culinária que destaca cortes de carne premium.

Eslovênia: um paraíso compacto e diversificado

Pequena em tamanho, mas grandiosa em diversidade, a Eslovênia oferece montanhas alpinas, lagos de águas cristalinas, vinhedos e um trecho encantador do Mar Adriático. Segundo Kimberly Denison, a facilidade de percorrer o país em pouco tempo e a oferta de experiências personalizadas fazem da Eslovênia um destino ideal para viajantes exigentes. Lugares como o Lago Bled e as Cavernas de Postojna são imperdíveis, além das cidades históricas que mesclam influências eslavas, germânicas e italianas.