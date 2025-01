Em ano com mais de 90 leilões, EXAME e Suporte lançam podcast de infraestrutura

O Brasil experimentará uma situação nova — e alvissareira — em 2025: a cada quatro dias será realizado um leilão de infraestrutura no país. A conta, divulgada pela EXAME em sua edição de dezembro, soma os certames programados para acontecer em áreas como saneamento, rodovias (apenas federais), ferrovias, portos e aeroportos.

Em um cenário efervescente, nada mais importante do que analisar e trazer sentido aos desafios da infraestrutura brasileira para o cidadão. É com esse objetivo que nasce o EXAME INFRA, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. O programa, que terá episódios quinzenais, se debruçará sobre os principais desafios do setor de infraestrutura no Brasil.

Após um 2024 de recorde de investimentos privados na infraestrutura — R$ 197 bilhões —, o Brasil vê um cenário virtuoso de leilões em 2025. A previsão, que certamente se atualizará, é de mais de 90 certames e mais de R$ 200 bilhões em investimentos contratados.

O número de leilões em 2025 pode ser explicado pelo momento das gestões estaduais e federais, que entram no terceiro ano de mandato com projetos estruturados chegando à “maioridade” e prontos para ir a licitação. O pipeline robusto coloca o Brasil no caminho do seu grande desafio: dobrar o investimento em infraestrutura, hoje na casa de 2% do PIB — quando o “número mágico” para renovar e trazer ganhos de eficiência à logística seria de investimentos de 4% do PIB.

Concessões em São Paulo

No primeiro episódio, o EXAME INFRA recebeu Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo. Benini esteve à frente de grandes projetos da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), como o processo de privatização da Sabesp. E mira em muitos novos projetos para este ano: a meta é somar mais de R$ 30 bilhões ao orçamento com parcerias e concessões para iniciativas estruturantes.

"Estamos dobrando a capacidade do Estado de fazer esses investimentos em serviço público com essas Parceria Público-Privadas (PPPs) e concessões", diz.

Hoje, o Programa de Parcerias e Investimentos do Estado conta com 24 projetos e cerca de R$ 470 bilhões em investimentos, sendo que pelo menos R$ 40 bilhões já foram executados, o que dá uma média de R$ 20 bilhões nos dois primeiros anos. Agora, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) espera elevar esse valor para R$ 30 bilhões.

"Em cinco anos, vamos fazer R$ 180 bilhões, quase metade do que estamos contratando. Temos um ciclo de investimento muito grande. E, mesmo que o público esteja conseguindo investir, estamos conseguindo tirar [recursos também] do privado", afirma Benini.

No próximo dia 20 de janeiro, o segundo episódio do podcast irá ao ar. Nele, o EXAME INFRA trará uma entrevista exclusiva com Brendon Ramos, CEO da Via Appia Concessões. Entre as muitas metas e desafios da empresa está o projeto do Rodoanel Norte, cuja entrega é aguardada por milhões de paulistas e paulistanos.