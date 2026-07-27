Oito frases que revelam inteligência emocional — e ajudam a avançar na carreira

Uma conversa difícil raramente compromete uma carreira por causa de uma única discordância — o problema costuma estar na maneira como o profissional reage: interrompe, tenta vencer o debate, ignora o desconforto ou responde antes de compreender o que está acontecendo. Em sentido oposto, algumas frases ajudam a reduzir a tensão, organizar o diálogo e transformar conflitos em decisões mais produtivas.

A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e administrar as próprias emoções, ao mesmo tempo que se percebe e se responde adequadamente às emoções de outras pessoas. No ambiente de trabalho, isso se manifesta em situações concretas, como uma cobrança inesperada, um feedback negativo, uma entrega que deu errado ou uma reunião em que ninguém parece concordar.

As oito frases a seguir não funcionam como um roteiro automático. Elas mostram, porém, como profissionais emocionalmente inteligentes procuram entender o cenário antes de reagir. As informações foram retiradas de The Economic Times.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

1. ‘Ajude-me a entender sua perspectiva’

Pedir que alguém explique seu ponto de vista interrompe uma dinâmica comum nas discussões: a preparação imediata de uma resposta ou defesa. Em vez de assumir que já conhece as razões do outro, o profissional abre espaço para obter informações.

Essa postura é especialmente importante para quem começa a assumir projetos, negociar prioridades ou liderar pessoas. Compreender a perspectiva de colegas, clientes e gestores não significa concordar com tudo, mas sim tomar decisões com uma leitura mais completa do ambiente.

2. ‘Eu entendo por que você se sente assim’

Reconhecer uma emoção não equivale a aceitar uma acusação ou abandonar a própria posição. A frase indica que a reação do interlocutor foi ouvida e considerada dentro do contexto apresentado.

No trabalho, a validação pode reduzir a atitude defensiva em conversas sobre atrasos, falhas e expectativas frustradas. Antes de buscar uma solução, é preciso evitar que a discussão se transforme em uma disputa sobre quem tem o direito de estar incomodado.

3. ‘Eu estava errado’

Admitir um erro exige segurança para separar uma falha pontual da própria identidade profissional. Quem tenta preservar a imagem a qualquer custo pode aumentar o problema, atrasar correções e desgastar a confiança da equipe.

A responsabilização ganha ainda mais peso nas primeiras experiências de liderança. Um gestor que reconhece uma decisão equivocada cria condições para que outras pessoas também comuniquem problemas sem tentar escondê-los.

4. ‘Do que você precisa de mim agora?’

Nem toda pessoa que relata uma dificuldade está pedindo uma solução. Ela pode precisar de apoio, contexto, autonomia, recursos ou apenas de alguns minutos de escuta.

Perguntar evita recomendações precipitadas e ajuda a identificar qual contribuição realmente pode destravar a situação. Para o profissional, essa habilidade melhora a colaboração e diminui o risco de investir energia em respostas que não resolvem a demanda original.

5. ‘Vamos esperar um momento antes de responder’

Pressão e urgência não são sinônimos. Há decisões que precisam ser tomadas rapidamente, mas isso não obriga ninguém a responder no auge da irritação.

Criar um intervalo permite organizar informações, reconhecer impulsos e avaliar consequências. O curso gratuito de Inteligência Emocional do Na Prática trabalha justamente a autogestão em situações desafiadoras, a atuação sob pressão e o desenvolvimento da automotivação diante de frustrações.

6. ‘Obrigado por ser honesto comigo’

Feedbacks difíceis costumam provocar justificativas imediatas. Agradecer pela honestidade não obriga o profissional a aceitar toda crítica como correta, mas preserva o canal de comunicação enquanto ele analisa o conteúdo recebido.

Em ambientes nos quais a sinceridade é punida, problemas tendem a aparecer apenas quando já se tornaram grandes. Para quem deseja crescer, manter acesso a avaliações francas sobre o próprio desempenho é uma vantagem profissional relevante.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

7. ‘Não precisamos concordar para nos respeitar’

Equipes reúnem pessoas com experiências, interesses e formas diferentes de interpretar um problema. Tratar toda divergência como uma ameaça pessoal empobrece o debate e dificulta decisões complexas.

O respeito permite que posições contrárias permaneçam na conversa sem que o conflito destrua a relação de trabalho.

8. ‘Como podemos resolver isso juntos?’

A pergunta desloca a discussão da busca por culpados para a construção de uma saída. Ela não elimina a necessidade de identificar responsabilidades, mas evita que o diálogo pare nessa etapa.

Ao tratar o conflito como um desafio compartilhado, os envolvidos podem avaliar alternativas, concessões e consequências.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória