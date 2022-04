4 receitas diferentes para testar no Dia do Churrasco

O dia 24 de abril marca a comemoração de uma das maiores paixões dos brasileiros: o churrasco.

A Maturatta Friboi reuniu quatro especialistas no assunto para criar receitas exclusivas em comemoração a data. As dicas são de Beethoven Picuí (@beethovenpicui), Henry Bbq (@henry.bbq), Roberto Bocabello (@roberto.bocabello) e Cris Cavalcanti (criscavalcanti.sp). Confira:

Maminha Enxerida no Palito (Por Beethoven Picuí)

Ingredientes

· 1 Maminha

· 1 abacaxi do dia

· 2 cebolas roxas

· 200ml de mel de engenho

· Molho de pimenta

· 1 pacote de palito para churrasco

· Flor de sal a gosto

Modo de preparo

Cortar a maminha em cubos, separar as cebolas em pétalas e descascar o abacaxi e cortá-lo em cubos. Espetar a maminha Maturatta Friboi intercalando com o abacaxi e a pétala de cebola até o topo do espetinho. Levar para a brasa até atingir o ponto desejado. Retirar da churrasqueira e deixar descansar 1 minuto. Enquanto o espetinho descansa, misturar o mel de engenho com 3 pingos do molho de pimenta e espalhar pelo espeto. Para finalizar, salgar com a flor de sal.

Contrafilé com aligot de abóbora ( Por Henry Bbq)

Ingredientes carne com molho

· 700 gramas de Contrafilé Maturatta Friboi

· 1 colher de sopa de manteiga

· 2 colheres de sopa de cebola picada

· 1 copo de vinho tinto seco

· Sal a gosto

Modo de preparo carne com molho

Na churrasqueira, sele a peça inteira do Contrafilé Maturatta Friboi até o ponto desejado. Deixe descansar por 10 minutos e corte bifes de dois dedos de espessura. Leve os bifes à grelha e deixe por 7 minutos de cada lado sobre brasa bem quente ou chapa de grelhar para ter uma carne ao ponto, suculenta e saborosa. Tire da grelha e deixe descansar e logo depois fatie em tiras e acrescente sal a gosto. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola. Quando a cebola estiver translúcida, coloque um copo de vinho tinto seco e deixe reduzir.

Ingredientes do aligot de abóbora

· 500g de abóbora cabotiá cozida

· 300g de queijo mussarela ralado

· 150g de creme de leite fresco

· 200ml de leite



Modo de preparo do aligot de abóbora

Misture a abóbora e o leite até o ponto de purê. Adicione o creme fresco e leve ao fogo. Assim que estiver aquecido, vá acrescentando o queijo aos poucos e mexendo sempre. Quando estiver esticando, está pronto. Faça uma cama com o aligot de abóbora. Coloque o contrafilé já fatiado sobre o aligot. Coloque a redução em volta do aligot. Sirva quente.

Sanduba de Picanha com Chimichurri (Por Roberto Bocabello)

Ingredientes

· 1 picanha;

· 3 pães Ciabatta;

· 2 colheres de sopa de chimichurri

Ingredientes para o chimichurri:

· 1 maço de salsinha fresca picada

· 2 dentes de alho picados

· 50 g de orégano fresco picado

· 50 g de pimenta calabresa fresca

· ½ maço de hortelã picada

· ½ cebola roxa picadinha

· ½ pimentão vermelho picado

· Sal a gosto

· Pimenta preta moída na hora a gosto

· 200 ml de óleo de girassol

· 50 ml de vinagre de vinho branco

· 1 limão cravo

Preparo do Chimichurri:

Em um bowl, coloque a salsinha, o alho, o orégano, a pimenta calabresa, hortelã, pimentão, a cebola roxa, sal e pimenta. Misture. Adicione o suco de meio limão e o vinagre de vinho branco e mexa bem. Cubra com o óleo de girassol e reserve. Idealmente faça esse chimichurri com 2 dias de antecedência e deixe refrigerado em um pote de vidro fechado, para que ele apure o sabor e os temperos fiquem balanceados!

Passo a passo para o sanduba

Acenda a sua churrasqueira com 30 minutos de antecedência para ter um bom braseiro na hora da churrascatta, de 3 segundos de mão. Coloque a picanha inteira com a gordura pra baixo e deixe dourar por 3 minutos, vire de deixe dourar por mais 3 minutos. Retire da Churrasqueira e deixe descansar na tábua por mais 3 minutos. Corte a picanha em tiras, na longitudinal, em steaks de 2 dedos. Volte eles para fogo forte e deixe 3 minutos dourando na churrasqueira de cada lado. Tire e reserve para descanso. Corte o pão ciabatta e passe um azeite na parte cortada e doure na churrasqueira para ganhar cor. Retire da churrasqueira e está n hora de montar o lanche. Pão por baixo, picanha maturatta no ponto perfeito, duas colheres generosas do chimichurri e fecha essa sandubão com o pão. Aí é só cortar ao meio os pães e chamas a galeratta para a Churrascatta!

Maminha com shimeji (por Cris Cavalcanti)

Ingredientes

· 1 Maminha Maturatta Friboi

· 1 tablete de manteiga em temperatura ambiente

· Nirá (pode ser substituído por cebolinha) picadinho

· Flor de Sal



Modo de preparo

Misture bem a manteiga e o nirá, coloque em um plástico filme, enrole e leve à geladeira por 12 horas para endurecer e absorver o sabor. Prepare a Maminha na churrasqueira ao seu ponto preferido e deixe descansar na tábua por 1 minuto. Enquanto espera, aproveite para fatiar a manteiga que estava na geladeira em fatias finas (tipo moeda) e coloque várias sobre a carne. Observe-as derreter. Fatie sua Maminha Maturatta Friboi e salpique flor de sal por cima.

Ingredientes acompanhamento

· Shimeji Oriental

· Manteiga

· Shoyu

· Alho

· Gengibre ralado

· Óleo de Gergelim

· Cebolinha Fresca



Modo de preparo acompanhamento

Refogue o alho no óleo de gergelim, acrescente o shoyu e a manteiga, em seguida o shimeji e o gengibre. Misture para o shimeji incorporar os ingredientes e engrossar um pouco o molho. Desligue o fogo e finalize jogando a cebolinha bem picadinha por cima.