30 restaurantes e bares para confraternizações em São Paulo

Com a aproximação do fim do ano, surge o dilema sobre onde fazer a confraternização da empresa, dos amigos ou dos familiares. Seja para algo intimista ou com muitas pessoas, o ambiente precisa ser agradável e com bons comes e bebes. Entre restaurantes com espaços privativos e bares para reunir a turma, selecionamos 30 endereços em São Paulo para diferentes tipos de celebrações.

Restaurantes e bares com espaços privativos

A Casa da Esquina

O bar de Giovanna Grossi e Vanessa Civiero, com coquetelaria de Pedro Piton, é uma das boas opções para confraternizações de fim de ano. O espaço, ocupa um sobrado com dois andares e ainda tem mesas na área externa, em uma rua sem saída, recebendo eventos fechados com pacotes de "goles e mordes" para grupos a partir de 15 pessoas, com duração das 17h às 21h.

O menu de mordes (R$ 150 por pessoa) reúne pratos para compartilhar, como coxinha de rabada com molho de pimenta, batata frita com maionese de mostarda, bolinho de tapioca com chutney de tomates, milho na brasa com páprica e coentro e linguiça com vinagrete de tomates defumados. No menu de goles (R$ 150 por pessoa), entram clássicos de bar como Fitzgerald, Aperol Spritz e caipirinhas de limão, três limões ou abacaxi, além de água e cerveja Corona 600 ml.

Para grupos que não querem aderir aos pacotes, a casa também mantém o serviço à la carte, com opções como bolinho de tapioca e carne de sol na nata (R$ 52), coxinha de rabada e maionese de pimenta (R$ 52) e drinques autorais, como o Coentro, Tô Dentro (R$ 42), com tequila, pimenta de cheiro, coentro e limão.

Serviço: Rua Vupabussu, 329 – Pinheiros. (11) 98705-9388. Qua. a sex., das 17h à 0h. Sáb., das 12h à 0h. Dom., das 12h às 18h.

Bráz Pizzaria e Bráz Trattoria

As casas do grupo Bráz são opções ideais para confraternizações, oferecendo menus pensados para grupos com mínimo de 20 pessoas e diferentes combinações de entradas, pizzas, pratos principais, sobremesas e bebidas.

Na Bráz Pizzaria, os pacotes incluem entradas como Pão de Calabresa e Cornicione, seis sabores de pizza à escolha do cliente e sobremesas como Tiramisù, Mousse de Chocolate ou Brigadeiro de Colher, acompanhados de bebidas (água, refrigerante, suco, chopp ou vinho). Os valores vão de R$ 189 a R$ 279 por pessoa, dependendo das bebidas incluídas.

Já na Bráz Trattoria, o pacote combina entradas como Arancini, Polenta Crocante e Salada Executivo ou Caprese Executivo, com prato principal ou pizza individual, sobremesa e bebidas. Entre os pratos, estão Tagliata di Manzo, Galeto Siciliano, Pappardelle Ragù de Costela e Ravioli di Burrata, e entre os sabores de pizza, Bráz, Castelões, Tacchino e Margherita. Os pacotes custam entre R$209 e R$299 por pessoa, dependendo das bebidas escolhidas.

Todos os pacotes têm duração de até 3 horas, com pagamento em duas etapas (50% antecipado e saldo ao final do evento) e taxa de serviço já inclusa. Crianças até 4 anos têm cortesia, e de 5 a 12 anos pagam 50% do valor do pacote.

Serviço: Bráz Pizzaria São Paulo. Rua Graúna, 125, Moema, São Paulo, tel.: 11 5561-1736. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30. Rua Vupabussu, 271, Pinheiros, São Paulo. Tel.: 3037-7975. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Piracuama, 155, Perdizes, São Paulo, tel.: 2366-9894. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Sergipe, 406, Higienópolis, São Paulo, tel.: 3214-3337. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Apucarana, 1572, Tatuapé, São Paulo, tel.: 2676-2121 / 2268-2501 / 2676-2457. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Abílio Soares, 912 – Paraíso, São Paulo, tel.: 5555-0576. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Gandavo, 447 - Vila Mariana, São Paulo, tel.: 5082-3800. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Av. São Gualter, 679 – Alto de Pinheiros, São Paulo. Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 18h30 às 23h30; Sexta e sábado das 18h às 00h30; Domingo, das 18h30 às 23h30. Rio de Janeiro - Rua Maria Angélica, 129 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro, tel.: 2535-0687. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Campinas - Avenida Benjamin Constant, 1963 – Cambuí, Campinas, tel.: 3251-4444. Horário de funcionamento: Domingo a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h30 à 0h30. Bráz Trattoria - Rua dos Pinheiros, 412 – Pinheiros – São Paulo. Horário: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 22h30; Sexta e sábado, das 12h à 00h; Domingo, das 12h às 22h30. Al. Ministro Rocha Azevedo, 72. Horário: Segunda e terça-feira, das 11h45 às 15h30 e das 17h30 às 23h. Quarta e quinta-feira das 11h45 às 15h30 – 17h30 à 00h. Sexta-feira 11h45 à 1h. Sábado 12h à 1h. Domingo 12h às 23h. v. Piracema, 669 - Tamboré, Barueri. Horário: Segunda-feira a quinta-feira das 11h30 às 15h e das 18h às 22h; Sexta-feira e sábado das 11h30 às 22h30; Domingo das 11h30 às 22h.

QT Pizza Bar

Na região da Paulista, a QT Pizza Bar se tornou um ponto para grupos que buscam uma confraternização informal, com serviço rápido e pizzas de fermentação natural preparadas pelo pizzaiolo Matheus Ramos, eleito Pizzaiolo do Ano pelo 50 Top Pizza World 2024. A casa mantém até dezembro duas receitas sazonais que marcam o sexto aniversário da pizzaria: a Pomodori (R$ 80), em que Matheus trabalha diferentes técnicas e texturas de tomate, e a Zoppetti (R$ 80), criação do campeão mundial Leonardo Zoppetti com creme de gorgonzola, pêra em calda e lascas de grana padano maturado no vinho tinto.

Para eventos de fim de ano, a QT oferece menus para grupos a partir de R$ 95, que incluem entrada, até três sabores de pizza e sobremesa individual; bebidas são cobradas à parte. O salão e a área externa comportam grupos sem necessidade de fechamento da casa, o que facilita reservas para empresas e encontros informais durante a temporada de celebrações.

Serviço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César–São Paulo. (11) 3064-9220 e (11) 96367-4656 Ter. a sex., das 18h às 23h. Sáb e dom., das 17h à 23h

Sky Hall

O Grupo Sky, formado pelos restaurantes Sky Hall Garden e Sky Hall Terrace, em São Paulo, apresenta opções especiais para os encontros de fim de ano. Com o chef Martin Casilli à frente da cozinha e o bartender Renan Tarantino da coquetelaria, os espaços oferecem menu inspirado na culinária mediterrânea, drinques autorais e ambientes que se adaptam a diferentes formatos de celebração. Outro diferencial é a possibilidade de levar a experiência do Grupo Sky até a empresa ou a espaços externos, adaptando menu e serviço ao perfil de cada ocasião.

O Sky Hall Garden, nos Jardins, reúne áreas ao ar livre e um balcão circular que integra bar e cozinha. O espaço conta ainda com a área exclusiva Backyard, ideal para grupos de até 100 pessoas, além de ambientes que acomodam encontros menores, entre 15 e 20 convidados.

Já o Sky Hall Terrace, na Avenida Juscelino Kubitschek, é um rooftop de 1.000 metros quadrados com vista privilegiada da cidade e capacidade para aproximadamente 230 pessoas. Com cenografia flexível, o local recebe ativações de marcas, casamentos, lançamentos e grandes confraternizações.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1327 – Jardins, São Paulo. Terça a sexta das 12h à 0h e das 18h às 23h. Sábado das 10h à 1h. Domingo das 10h às 22h. Reservas: (11)97689-3567. Sky Hall Terrace - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 – Vila Olímpia, São Paulo. Reservas: (11)94552-5370

Di Bari Pizza

O chef Rodrigo Lattarulo Schmidt e sua esposa Mayra abriram a pizzaria em 2017, e no ano passado a casa alcançou a 28ª posição no ranking das 50 melhores pizzarias da América Latina. Localizada no Ipiranga, a Di Bari tem um espaço no andar superior que comporta até 40 pessoas. Disponível para reserva de domingo a quinta-feira.

Serviço: Rua Bom Pastor, 1496 - Ipiranga, São Paulo/SP - Tel: (11) 3806-1256 | Horário de funcionamento: todos os dias das 18h às 23h | @dibaripizza

Donna

Donna: sala privativa (Rodolfo Regini/Divulgação)

O restaurante é o reduto do chef André Mifano, que oferece um menu com clássicos da cozinha italiana interpretados à sua moda. A casa possui uma sala no segundo andar que comporta entre oito e dez pessoas. Além do menu à la carte, ali é possível escolher entre a sequência de três e a de quatro partes. Há pedidas como pão de queijo frito, fettuccine com molho de linguiça artesanal e tiramisú. O Donna também oferece opções para eventos que fecham a casa toda.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Tel: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | @restaurantedonna_

Varanda D.inner

O restaurante comandado pelo chef Fábio Lazzarini oferece duas opções de jantar, com menu degustação do chef e cardápio de carnes especiais selecionadas. Ambos menus podem ser harmonizados com vinhos e drinques.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo/SP - Tel: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h | @varandadinner

Marena Cucina

Marena: sala Pietra (Tadeu Brunelli/Divulgação)

Instalado em um belo casarão do Itaim Bibi, o restaurante se inspira na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia, sem abrir mão do conforto e da elegância. Com cozinha comandada pelo chef Denis Orsi, em 2025 entrou para a lista de recomendados pelo Guia Michelin. No piso superior, a Sala Pietra é privativa e acomoda até dezesseis clientes para experiências mais exclusivas.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 3167-3656 (reservas pelo WhatsApp 91462-2852) | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h; quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h; sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h; domingo das 12h às 20h | @marenacucina

Corrientes 348

Inspirado nos sabores da Argentina, o Corrientes 348 tem menu com cortes de carne de alta qualidade. Todas as unidades contam com salas privativas, que podem ser agendadas para eventos de diferentes tamanhos. Há diferentes opções de menus, como o de café da manhã, a partir de R$90 por pessoa, e o de happy hour, com valores a partir de R$350.

Serviço: 2 unidades + Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 348 - Vila Olímpia, São Paulo /SP – Tel: (11) 98882-3668 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h | @corrientes348

Baleia Rooftop

Localizado no edifício B32, conhecido por abrigar a icônica escultura de baleia metálica na Faria Lima, o restaurante aposta em pratos mediterrâneos. O ambiente de 680 metros quadrados tem diferentes espaços, como mesas internas, lounge e área externa com vista privilegiada para a avenida. A casa conta ainda com uma sala privativa, e para utilizá-la é necessário fazer reserva com antecedência. São três menus completos disponíveis: Mykonos (R$ 520), Happy Hour (R$ 460) e Saint-Tropez (R$ 390).

Serviço: Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99821-6836 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h30 | @baleiarooftop

Forneria San Paolo

A Forneria San Paolo, localizada no térreo do Shopping JK Iguatemi, conta com diversos itens, da padaria à confeitaria, passando por massas, risotos, saladas, carnes, peixes, carpaccios e sobremesas. A adega foi reorganizada e ganhou curadoria de rótulos italianos e internacionais. As celebrações na Forneria podem ser planejadas desde encontros intimistas até eventos para cem pessoas sentadas no jantar. A casa oferece menu, atendimento personalizado, flexibilidade de layout e a possibilidade de reservar espaços exclusivos a partir das 15h.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2041 – Vila Olímpia. Reservas e eventos: forneria@fnh.com.br (11) 99298 3535

Bares para confraternizar

Clementina Bar de Vinhos

Clementina: pet batiza o bar de vinhos em Pinheiros (Bruno Geraldi/Divulgação)

Em Pinheiros, o Clementina é uma opção versátil para confraternizações de fim de ano, com ambiente intimista, serviço descomplicado e uma curadoria dedicada a vinhos de baixa intervenção. O espaço acomoda até 100 pessoas entre salão e parklet, permitindo diferentes configurações de grupos e encontros corporativos ou informais.

O cardápio oferece pratos pensados para compartilhar, como o Crudo de Atum (R$ 84), uma pizzeta de lombo de atum fresco com boursin, laranja bahia, pistache, bottarga e erva-doce, e o Polvo & Romesco (R$ 92), finalizado no forno, servido com romesco, aioli, limão-siciliano e pão de pizza. As pizzas de fermentação lenta e as tábuas de charcutaria seguem como pedidos frequentes entre os grupos que ocupam a casa.

Na carta de vinhos, a equipe monta sugestões conforme o perfil da confraternização. Entre as garrafas disponíveis, estão o Kung Fu Pét–Nat (R$ 309), espumante argentino de Pinot Noir e Malbec; o Sal Albariño (R$ 329), branco espanhol ótimo para os dias mais quentes; e o Criolla Argentina (R$ 249), vinho laranja de boa acidez e extração delicada. A casa também oferece seleção semanal de rótulos servidos em taça, permitindo que o comensal possa provar mais opções. Além da carta de vinhos, o Clementina conta com drinques vínicos assinados por Chula Barmaid, que ampliam as possibilidades do encontro sem fugir do universo vínico que define o bar.

As confraternizações funcionam no sistema à la carte, com possibilidade de combinações sugeridas pela equipe para facilitar a experiência do grupo.

Serviço: Rua João Moura, 613 - Pinheiros, São Paulo. (11) 97801-1074. Ter. a sex., das 18h à 0h. Sáb, das 16h à 0h. Dom., das 14h às 20h Reservas: https://www.getinapp.com.br/sao-paulo/clementina-bar-de-vinhos

Bar Original

Inaugurado há quase três décadas, o Bar Original inspirou toda uma geração de bares com seu ambiente retrô e é escolha recorrente para confraternizações na região de Moema. Entre os destaques do menu para acompanhar o chope está o Bolinho de Carne à Mestre Elídio (R$ 59, a porção), bem temperado e que chega dourado por fora ao lado de maionese, mostarda e azeitonas.

Serviço: Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Tel: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h | @baroriginal

Câmara Fria

Câmara Fria: cervejaria com espaço para confraternização (Divulgação/Divulgação)

Escondido atrás de uma antiga porta de câmara fria e 22 degraus acima do nível da rua, o Câmara Fria é uma cervejaria com clima de speakeasy. São mais de vinte rótulos na carta e dez torneiras sempre rotativas de chopes artesanais - para provar cinco deles é só pedir a régua de chope (R$ 70). Pizzas autorais são servidas para acompanhar. Entre elas, destaca-se a CF (R$ 43), com queijo de cabra, creme de abóbora, picles de abóbora, tomate assado, sálvia, provolone e parmesão. Para confraternizações, o bar oferece pacotes a partir de R$ 220, que incluem bebidas, petiscos, pizza e sobremesa.

Serviço: Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Tel: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: terça a quarta das 18h à 0h, quinta das 18h à 1h, sexta e sábado das 18h às 2h | @camarafria

Pirajá

Com quase 30 anos de história na capital paulista, o Pirajá oferece a clássica atmosfera carioca regada a samba. Com mais de uma dezena de unidades abertas ao longo dos anos, o bar é uma opção para as confraternizações de fim de ano. Há pacotes para o mínimo de 16 pessoas, que variam de R$ 205 a R$ 320 por pessoa, para até 4 horas de evento. É possível personalizar o pacote ou escolher menus prontos, que contemplam bolinhos, petiscos, pratos, chopes e caipirinhas.

Serviço: 8 unidades + Faria Lima: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo – Tel: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h | @barpiraja

Ambar Cervejas Artesanais

Ambar: quinze torneiras de chopes nacionais (Fabio Comolatti/Divulgação)

O bar é uma opção para quem pretende fazer reuniões regadas a cervejas. Afinal, seu balcão abriga quinze torneiras de chopes nacionais e rotativas, além de diversas opções em latas e garrafas. Com clima aconchegante e decoração rústica, a casa também traz em seu cardápio sanduíches, hambúrgueres e boas pedidas para petiscar. É o caso dos Quadradinhos de Tapioca (R$ 44), que acompanham geleia de pimenta.

Serviço: Rua Cunha Gago, 129 – Pinheiros, São Paulo/SP – Tel: (11) 3031-1274 ou (11) 97602-3874 | Horário de funcionamento: segunda das 11h40 às 22h, terça e quarta das 11h40 às 23h45, quinta e sexta das 11h40 à 0h45, sábado das 12h à 0h45 | @ambar_cervejasartesanais

Expedito Bar

Com um espaço aberto e arborizado, o Expedito Bar é o lugar perfeito para confraternizar na região do Campo Belo. O lugar se destaca pela boa coquetelaria e pela gastronomia de brasa. Entre as opções do menu, vale provar o Momo Mel (R$ 26), com dois espetos de sobrecoxa de frango marinada em mostarda e mel, finalizados na brasa até ficarem dourados. Para acompanhar, o Danadinho (R$ 42), é um drinque que combina cachaça de guaraná, licor artesanal EX, frutas cítricas e mel.

Serviço: Rua Ibituruna, 1540 - Campo Belo, São Paulo/SP - Tel: (11) 2157-4808 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 16h à 0h, sexta das 12h à 0h45, sábado das 9h à 0h45 e domingo das 9h às 21h | @expeditobar

Braca Bar

Braca Bar: eventos que atendem grupos de 40 a 300 pessoas (Ricardo D'Ângelo/Divulgação)

Descendente do icônico Bracarense, do Rio de Janeiro, o Braca traz a autêntica boemia carioca para São Paulo. Com chope bem tirado, o bar também capricha em petiscos como a Pipoquinha de Queijo Coalho (R$ 42). O espaço recebe confraternizações, mas para aqueles que preferem se reunir fora dali há o Braca em Casa. São eventos que atendem grupos de 40 a 300 pessoas, com duração de quatro horas e menu personalizável, com sugestões como bolinhos, arrozes caldosos, sobremesas, chopes e caipirinhas.

Serviço: Itaim Bibi: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 908 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Tel: (11) 3045-7913 | Horário de funcionamento: segunda das 11h45 às 15h, terça a sábado das 11h45 às 23h, domingo e feriados das 11h45 às 19h. Santana: Rua Augusto Tolle, 253 - Santana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 16h às 23h30, sexta e sábado das 11h30 às 23h30, domingo das 11h30 às 19h30 | @bracabar

Esquina do Souza

Eleito por diversas vezes o melhor boteco de São Paulo, o bar com unidades na Vila Leopoldina e na Pompeia recebe confraternizações. Mas para aqueles que preferem se reunir fora dali há o Esquina em Casa. São eventos que atendem grupos de 40 a 300 pessoas, com duração de quatro horas e menu personalizável, com sugestões como coxinhas, bolinhos, sobremesas e caipirinhas.

Serviço: Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 - Vila Leopoldina, São Paulo/SP - Tel: (11) 3641-4759 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h. Pompéia: Rua Coronel Melo de Oliveira, 1066 - Pompéia, São Paulo/SP - Tel: (11) 2538-1861 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h | @esquinadosouza

Tank Brewpub

O Tank Brewpub, localizado no Baixo Pinheiros, é especializado em chopes artesanais. Eleito por consecutivas vezes o melhor bar de cervejas da cidade, o endereço também é dotado de boa cozinha, com sandubas e pratos, incluindo aí almoço executivo. Para confraternizações, a casa dispõe de opções de reservas para mesas grandes, inclusive dentro da fábrica da cervejaria. Há pacotes que variam de R$ 395 a R$ 452 por pessoa, a depender do número de convidados. O menu inclui pedidas como croquete de porco, smash burguer, nachos com guacamole; e para beber, ficam abertas 5 torneiras de chopes da casa, além de coquetéis.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros, São Paulo/SP – Tel: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h, terça e quarta das 11h30 às 23h45, quinta a sábado das 11h30 à 0h45 | @tank_brewpub

Restaurantes para confraternizar

Animus

O restaurante de Giovanna Grossi, em Pinheiros, tem uma cozinha autoral que valoriza ingredientes brasileiros e trabalha vegetais, pescados e carnes com o mesmo protagonismo. No cardápio à la carte, opções como guioza de camarão rosa com beurre blanc de bisque e limão-siciliano (R$ 68), a picanha de cordeiro com coalhada de ovelha, cenoura e tangerina tostadas (R$ 120) se destacam, mas é possível optar pelo menu degustação em seis tempos (R$ 330).

O bar, comandado por Pedro Piton, apresenta uma carta de drinques inspirada nas regiões do Brasil, que valoriza insumos locais como castanha de baru, cajuína e mel de jataí. A adega, curada por Gabriela Monteleone, também merece atenção: privilegia rótulos nacionais e latino-americanos, além de bons exemplares franceses.

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros, São Paulo/SP. Telefone: (11) 2371-7981 / (11) 98705-9388. Quarta a sexta, 12h/15h e 19h/23h; sábado, 12h/16h30 e 19h/23h; domingo, 12h/16h30

Joya Boulangerie

Joya: Boulangerie tartine de camarão e panceta (Juliana Primon/Divulgação)

O local na Vila Madalena é distribuído entre café, empório e salas que permitem compor mesas para grupos de variados tamanhos. Para as confraternizações, a Joya oferece ambientes adaptáveis a diferentes formatos de grupo. O salão interno comporta até 30 pessoas, o jardim, na área externa, até 20 pessoas e o mezanino até 12 pessoas. Também é possível reservar todo o espaço para grupos a partir de 30 pessoas mediante consumação mínima, de terça a sexta-feira. No menu, a chef Isabela Honda trabalha receitas que destacam os ingredientes da estação, que pode seguir o cardápio da casa ou definir conforme a proposta do cliente.

Serviço: R. Fradique Coutinho, 1406 – Vila Madalena. Funcionamento: Brunch: terça a sexta, das 8h às 22h; sábado das 8h às 20h; domingo das 8h às 15h Jantar: terça a sexta, das 18h às 22h. Reservas e encomendas: (11) 91038-9816

A Casa de Antonia

A Casa de Antonia abre a temporada de festas com seu serviço dedicado a eventos e confraternizações no Conjunto Nacional, reunindo ambientes e cardápio da chef Andrea Vieira. Pensado para receber desde pequenos encontros a celebrações corporativas, o espaço se destaca pela versatilidade e capacidade de adaptar a experiência ao perfil de cada grupo.

Com ambiente intimista para uma pausa na Avenida Paulista, a Casa oferece salas privativas onde os eventos ganham um caráter personalizado. O menu, que transita do café da manhã ao jantar, traz receitas, como moqueca de pupunha, pot pie de carne cozida em cervejas artesanais, galette de pera e outras sugestões que reforçam a identidade da chef.

Para encontros em clima de happy hour, a casa propõe formatos mais descontraídos, com itens como croquetes, mil-folhas de batata com mignon curado e petiscos pensados para compartilhar. A carta de drinques reúne clássicos e autorais, enquanto a adega, à mostra para o público, traz uma seleção de cerca de 100 rótulos escolhidos para acompanhar diferentes momentos da celebração.

Os eventos podem ser realizados de segunda a sábado, com duração média de três horas, e contam com flexibilidade de layout e atendimento dedicado. A Casa dispõe de dois ambientes privativos: a Sala Sabores (30 metros quadrados, até 20 pessoas) e a Sala Descobertas (35 metros quadrados, até 32 pessoas). Para grupos maiores, é possível reservar o espaço completo mediante consumação.

Serviço: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional – entrada ao lado do cinema. Funcionamento: Segunda a quarta, das 8h às 22h. Quinta a sábado, das 8h às 23h. Domingo, das 10h às 20h

Soffio Pizzeria

A Soffio Pizzeria, localizada no Campo Belo, tem menu assinado pelo chef pizzaiolo italiano Dani Branca, que segue as tradições da pizza napolitana, com discos de 28 cm, massa de fermentação de 48 horas, bordas altas e aeradas e centro macio e úmido, assadas em forno a lenha. As coberturas unem ingredientes importados da Itália e produtos artesanais brasileiros.

Para celebrações, a Soffio atende grupos de segunda a quinta-feira mediante reserva, com formatos ajustados ao número de convidados, tanto no salão principal quanto no piso superior. Para eventos fechados, a partir de 35 pessoas, a casa trabalha com consumação mínima. O menu para grupos é completo e inclui bebidas, antepastos, pizzas clássicas e autorais da casa, como Capricciosa 2.0 (R$ 76), Prosciutto e Tulha (R$ 79) e Bologna con Pistacchio (R$ 82). Para finalizar, cada convidado escolhe uma sobremesa entre cannolo (R$ 20) tradicional, ganache de Nutella ou doce de leite Fazenda Atalaia.

Serviço: R. João de Sousa Dias, 281, Campo Belo, São Paulo. Funcionamento: terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; domingo e segunda, das 18h30 às 22h30. Reservas: (11) 91361-6196

Hospedaria

Hospedaria: Parme de Berinjela (Mário Rodrigues/Divulgação)

A casa comandada pelo chef Fellipe Zanuto recebe grupos a partir de 10 pessoas com pacotes diferentes. Entre eles está o de Happy Hour (R$ 180 por pessoa), que inclui petiscos variados como bolinho de arroz, pastel de feira e parmegiana aperitivo, com algumas bebidas incluídas. Outra opção é o Jantar Hospeda (R$ 180 por pessoa), um menu completo com entradas, pratos, sobremesas e também algumas bebidas inclusas.

Serviço: Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | @hospedariasp

Ikemen Ramen

Em um momento em que a culinária japonesa ganha cada vez mais destaque em São Paulo, o bairro do Paraíso recebeu um endereço promissor: o Ikemen Ramen. A casa, inaugurada em março, chama atenção entre os amantes de ramen e consolida-se com criações do chef Takamasa Kurachi, que assina o menu. Inclusive, é um ótimo destino para as confraternizações, com espaço bem estruturado, clima descontraído e um cardápio perfeito para os fãs dessa gastronomia.

Serviço: Rua Doutor Rafael de Barros, 34, Centro | WhatsApp: (11) 94292-6163 | Horário de funcionamento: de segunda a sábado e feriados, das 11h30 às 15h e das 18h às 21h30; e, aos domingos, das 11h30 às 15h30 | @ikemen.ramen.br

Brodo Ristoranti

Comandado pelo chef Marcelo Vaz, o Brodo Ristoranti é uma charmosa casa italiana no Itaim Bibi conhecida pelas massas frescas feitas à mão todos os dias. O restaurante recebe eventos e confraternizações de fim de ano com opções de salões modulares, rooftop e área externa, para 20 a 50 pessoa. Os menus são personalizados e incluem opções de finger foods, entradas, pratos principais, sobremesas e uma carta especial de vinhos, cervejas e drinques.

Serviço: Rua Comendador Miguel Calfat, 289, Itaim Bibi | Horário de funcionamento: almoço – segunda a sexta, das 11h30 às 15h30; jantar – quarta a sexta, das 18h às 23h; aos sábados, das 12h às 23h; e, nos domingos, das 12h às 17h | Telefone: (11) 2368-7955 | WhatsApp: (11) 2892-2002 | Reservas em: brodo.com.br/reservas | @brodo_saopaulo

Barletta Ristorante

O Barletta Ristorante traz a proposta de ser restaurante, wine bar e salumeria no coração dos Jardins, com mais de 600 rótulos na carta. A casa também recebe confraternizações e inaugura um menu exclusivo e especial para o fim de ano. Os eventos pedem adiantamento de 30% do valor, na reserva, e o restante ao final da comemoração.

Serviço: Alameda Tietê, 360 – Cerqueira César, São Paulo – SP | Horários de funcionamento: Terça a sexta‑feira, almoços das 12h às 15h30; jantar, das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 16h; e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h. Não abre às segundas | WhatsApp (11) 9 7103‑6425 | @barlettaristorante

Paparoto Cucina

No Paparoto Cucina, as confraternizações de final de ano são assinadas pela chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira temporada do MasterChef Profissionais. Na unidade de Pinheiros, os salões Capri e Positano recebem grupos de até 25 pessoas; já no Parque da Cidade, os eventos podem ocupar salões como o Florença e Napoli ou o Deck Veneza, que acomoda até 60 convidados. Todos os eventos funcionam com menu fechado, definido previamente, com pacotes entre R$ 250 a R$ 350 por pessoa, variando de acordo com as escolhas do cardápio.

Entre as opções que podem compor os menus, estão entradas como piadina, panelinha de polenta e salada de figo; principais como ravioli de brie, tagliorini burrata e polvo na brasa; além de sobremesas como tiramisù, releitura do romeu e julieta e a sobremesa carro chefe da casa, o vaso de chocolate. A casa também oferece serviços adicionais, entre eles pacotes de bebidas e a possibilidade de incluir a mesa de antepastos (com adicional de R$ 120 por pessoa) como complemento.

Serviço: Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio. Terça a Sexta: 12h às 15h | 19h às 23h. Sábado: 12h às 16h30 | 19h às 3h. Domingo: 12h às 17h. Espaços: Deck Veneza (60), Salão Napoli (30), Salão Florença (40). Paparoto Cucina – Pinheiros. R. Joaquim Antunes, 470 – Pinheiros. Sábado: 12h às 16h | 19h às 23h. Domingo: 12h às 17h. Espaços: Salão Capri (25), Salão Positano (25). Paparoto Cucina – JK Iguatemi Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041. Segunda a Sexta: 12h às 15h30 | 19h às 23h. Sábado: 12h às 16h | 19h a 00h. Domingo: 12h às 17h. Reservas: eventos@agenciasommos.com.br | (11) 91786-9527.