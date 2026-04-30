21 Restaurantes para o Dia das Mães

O Dia das Mães, celebrado em 10 de maio, movimenta a cena gastronômica com menus especiais, experiências pensadas para a ocasião e um olhar mais atento ao acolhimento — elemento essencial quando o objetivo é reunir a família em torno da mesa. Em São Paulo, restaurantes de diferentes estilos aproveitam a data para apresentar criações exclusivas, que vão de pratos sazonais a mimos que tornam a celebração ainda mais significativa.

Mais do que escolher onde almoçar ou jantar, a proposta é transformar a refeição em um momento memorável. Há casas que apostam em menus de brunch, outras investem em sobremesas comemorativas ou até pequenos presentes para as mães. O resultado é um roteiro diverso, que contempla diferentes perfis, sem abrir mão de uma experiência cuidadosa. A seguir, reunimos endereços que combinam boa gastronomia, serviço atencioso e um ambiente propício para celebrar em boa companhia. Confira.

Bistrot Parigi

Bistrot Parigi: menu de Dia das Mães (Bruno Geraldi/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o Bistrot Parigi apresenta o Robalo ao Molho Chardonnay (R$ 225), servido com mexilhões e ravioli de berinjela, assinado pela chef Vanessa Silva. O prato está disponível no salão principal e na varanda.

Serviço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim, São Paulo. Horário: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sexta, das 12h às 16h e das 19h à 0h; sábado, das 12h às 17h e das 19h à 0h; domingo, das 12h às 18h. Telefone: (11) 3198-9440 | WhatsApp: (11) 96631-7303

Gero Itaim

Gero Itaim: lasagnette congamberi e salsa di limone (Bruno Geraldi/Divulgação)

O menu de Dia das Mães do Gero Itaim, sob o comando do chef Lomanto Oliveira, começa com a Salada de Beterraba (R$ 107), com queijo de cabra e amêndoas, e o Creme de Açafrão (R$ 142), com robalo, polvo defumado, tomate-cereja e manjericão.

Nos pratos principais, destacam-se o Ravioli de Pera (R$ 156) ao molho de gorgonzola e amêndoas, a Lasagnette (R$ 199) com camarão, limão-siciliano, abobrinha e ervilha-torta, e o Medalhão de Filé Mignon (R$ 250) com fonduta de parmesão e risoto de açafrão.

Para encerrar, o Tortino di Frutti di Bosque (R$ 58) combina frutas vermelhas, limão-siciliano e chocolate branco.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi, São Paulo. Horário: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 0h; sexta, das 12h às 16h e das 19h à 1h; sábado, das 12h às 17h e das 19h à 1h; domingo, das 12h às 22h. Telefone: (11) 3513-7480 | gero.itaim@fasano.com.br

Nonno Ruggero

Nonno Ruggero: gamberretti provenzali (Bruno Geraldi/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o Nonno Ruggero oferece menu fechado (R$ 315), com buffet de antepastos, saladas e sobremesas. No prato principal, a escolha é entre o Camarão à Provençal com fregola sarda e o Fagottini de Pera e Brie na manteiga de amêndoas.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardins, São Paulo. Telefone e WhatsApp: (11) 3896-4179 | nonno.ruggero@fasano.com.br

Parigi

Parigi: agnolotti verdi (Bruno Geraldi/Divulgação)

No Parigi, o chef Eric Berland apresenta pratos das culinárias italiana e francesa. Para o Dia das Mães, a entrada é a Massa Folhada com Frutos do Mar (R$ 160), com camarões, lula e vôngoles ao vinho branco.

Nos principais, destaque para o Agnolotti Verde (R$ 152), com ricota de búfala e espinafre na manteiga e sálvia, e o Filé de Linguado (R$ 233), grelhado ao molho de limão e alcaparras, com batatas e cenouras. A sobremesa é a Torta della Nonna (R$ 56), com massa crocante, creme de baunilha, raspas de limão e pinoli.

Serviço: Rua Amauri, 275 – Jardim Europa, São Paulo. Horário: segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 0h; sábado, das 19h à 0h; domingo, das 12h às 17h. Telefone: (11) 3896-4111 | parigi@fasano.com.br

Trattoria Fasano

Para o Dia das Mães, o chef Sérgio Celestino assina menu que começa com o Vitello Tonnato (R$ 107), com molho de atum e alcaparras. Na sequência, o Gnocchi (R$ 138) com camarões e tomates-cereja e o Namorado em Crosta de Pistache (R$ 172) com alcachofras salteadas. A sobremesa é o Cannoli (R$ 66) com mascarpone, pistache e calda de frutas vermelhas.

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim Bibi, São Paulo. Horário: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 0h; sexta e sábado, das 12h às 16h30 e das 19h à 0h; domingo, das 12h às 17h. Telefone: (11) 96631-0606

Fasano

Para o Dia das Mães, o chef Luca Gozzani apresenta o Carpaccio de Peixe Branco (R$ 169), combinando iogurte, limão-siciliano, raiz-forte e ovas de salmão.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Hotel Fasano – Jardim Paulista, São Paulo. Horário: segunda a quarta, das 19h à 0h; quinta a sábado, das 19h à 1h; domingo, das 12h às 17h. Telefone: (11) 3896-4000

Confeitaria DAMA

Para o Dia das Mães, a Confeitaria DAMA lança a Torta de Abacate — com base de farinha de castanha, creme de abacate com limão e merengue — em versão individual (R$ 32,50) e tamanho 22 cm (R$ 250).

O catálogo da data inclui também outras sobremesas sob encomenda: Torta de Pera (R$ 32,50 / R$ 250), Torta de Maçã (R$ 32,50 / R$ 235), Mil Folhas Tradicional (R$ 180 / R$ 340), Mil Folhas com Frutas Vermelhas (R$ 275 / R$ 440), Gateau de Coco com Manga (R$ 32,50 / R$ 420), Mousse de Gianduia e Limão (R$ 32,50 / R$ 420), Naked de Nozes (R$ 265 / R$ 450) e Charlotte de Frutas Vermelhas (R$ 420).

Para presentear, há três cestas: Cesta Acalento (R$ 570), com brioche ou multigrãos, croissants, manteiga, bolo caseiro, geleias, frutas, sucos, xícaras, drip coffees, croissant de amêndoas, mil folhas, faca DAMA, pano e caixa com alça de couro; Cesta Afeto (R$ 325), com pão multigrãos, pães de leite, geleias, manteiga, croissant de amêndoas, mil folhas, bolo caseiro, frutas, suco, pano e caixa com alça de couro; e Cesta Cafuné (R$ 125), com croissant, pão de leite, geleia, frutas, drip coffee, mil folhas individual, manteiga e florentines. Todas permitem acréscimo de mini Chandon (R$ 60 à parte).

Serviço: Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376 | (11) 5182-5088 | WhatsApp: (11) 97095-3888 | IFood: Confeitaria Dama – Pinheiros. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembu | (11) 3823-2653 | Seg. a sáb. das 10h às 22h; dom. e feriados das 12h às 20h | IFood: Confeitaria Dama – Pátio Higienópolis. Shopping JK Iguatemi: Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 – piso térreo | (11) 3152-6047 | WhatsApp: (11) 94444-2306 | Seg. a sáb. das 10h às 22h; dom. e feriados das 12h às 20h | IFood: Confeitaria Dama – JK. Shopping Villa Lobos: Av. Nações Unidas, 4777 – 2º piso | (11) 3500-0086 | WhatsApp: (11) 95303-4278 | Seg. a sáb. das 10h às 22h; dom. e feriados das 12h às 20h | IFood: Confeitaria Dama – Villa Lobos. Shopping Iguatemi: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 3º piso | (11) 3819-2335 | Seg. a sáb. das 10h às 22h; dom. e feriados das 12h às 20h. DAMA no US3 Hair Salon: Rua Estados Unidos, 1520 – Jardins | WhatsApp: (11) 93472-7060 | Seg. das 14h às 19h; ter. a sáb. das 9h às 20h. Hospital Albert Einstein: seg. a sex. das 7h às 21h; fins de semana das 7h às 18h30. E-commerce: confeitariadama.com.br

Make Hommus. Not War

Make Hommus. Not War: sopa de grão de bico (Divulgação/Divulgação)

No dia 10 de maio, o Make Hommus. Not War serve menu fechado (R$ 139 por pessoa) com cinco pratos assinados pelo chef Fred Caffarena: Fatoush de melão com molho de romã e crocante de especiarias; Sopa de grão de bico com capelete de iogurte e especiarias; Alho-poró recheado com arroz e cogumelo, com glace de cebola e toque de canela; Maftoul de cenoura com funcho tostado e galeto na laranja e zaatar; e Peixe na brasa com taratour de castanha-do-Pará, amba de caju e berinjela braseada com tâmara. Todos os pratos acompanham pão pita.

A sobremesa especial do dia (R$ 29, servida à parte) é a Namoura de sêmola de milho com calda de especiarias, finalizada com sorvete de ashta e creme de goiaba com rosas. Reservas obrigatórias pelo WhatsApp.

Serviço: Rua Oscar Freire, 2270 – Pinheiros, São Paulo. Horário: 10 de maio — turnos às 12h, 14h e 16h. WhatsApp para reservas: (11) 99176-5171

Botanikafé

No dia 10 de maio, o Botanikafé oferece brunch para duas pessoas em suas três unidades. O menu compartilhado inclui pão de fermentação natural, croissant, pão de queijo, ovos mexidos e bowl de iogurte com frutas, acompanhados de pasta de avocado, queijo de cabra boursin, salmão defumado, presunto parma, manteiga e geleia de frutas vermelhas. A experiência inclui dois cafés coados e dois sucos naturais à escolha.

Serviço: Botanikafé Jardins: Alameda Lorena, 1765 – Jardins | (11) 3064-6570 | Todos os dias, das 8h às 23h. Botanikafé Pinheiros: Rua Padre Garcia Velho, 56 – Pinheiros | (11) 3360-8919 | Seg. a sáb., das 8h às 23h; dom., das 8h às 18h. Botanikafé Bienal: Pavilhão da Bienal – Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n | Diariamente, das 8h às 19h

Clandestina

Para o Dia das Mães, a chef Bel Coelho prepara menu especial (R$ 240 por pessoa) servido exclusivamente no almoço do dia 10 de maio, paralelamente ao cardápio à la carte, em porções limitadas.

A entrada é o Alho-poró braseado com especiarias brasileiras, iogurte de ovelha e sementes de abóbora. O prato principal é o Arroz de pirarucu com aïoli de puxuri e coentro. A sobremesa é a Torta de missô de cacau, erva-mate e compota de uvaia.

Serviço: Rua Girassol, 833 – Vila Madalena, São Paulo. Horário: segunda a sexta, das 19h às 23h; sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h; domingo, das 12h30 às 17h. Reservas: (11) 97260-3133

Le Jazz Brasserie

Para o Dia das Mães, o chef Chico Ferreira cria o Farfalle au saumon fumé (R$ 88): massa com lascas de salmão defumado e aspargos em molho de vinho branco e creme de leite, finalizado com folhas de azedinha. O prato está disponível em todas as unidades.

Serviço: Le Jazz Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 254 | (11) 2359-8141 | WhatsApp reservas: (11) 94216-9564 | Dom. a qui., das 12h à 0h; sex. e sáb., das 12h à 1h. Le Jazz Melo Alves (Jardins): Rua Dr. Melo Alves, 734 | (11) 3062-9797 | WhatsApp: (11) 95311-5884 | Dom. a qui., das 12h às 23h; sex. e sáb., das 12h à 0h. Le Jazz Iguatemi: Shopping Iguatemi – Boulevard, piso térreo | (11) 3097-0133 | Dom. a qui., das 11h30 às 23h; sex. e sáb., das 12h à 0h. Le Jazz Higienópolis: Shopping Pátio Higienópolis – Piso Pacaembu | (11) 3823-2684 | Dom. a qui., das 12h às 23h; sex. e sáb., das 12h à 0h

Coda

Para o Dia das Mães, o Coda, na Vila Buarque, apresenta dois pratos especiais: Ossobuco (R$ 103), servido com purê de batata, e Espaguete e Camarão (R$ 117), com bisque, bacon e molica de limão.

Serviço: Rua Barão de Tatuí, 233 – Vila Buarque, São Paulo. Horário: ter. a qui., das 18h à 0h; sex., das 17h à 1h; sáb., das 12h à 0h; dom., das 12h às 17h

Ristorantino

Ristorantino: Haddock com Purê (Renan Magalhães/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o chef Henrique Schoendorfer apresenta o Haddock Pochê con Purè di Carote (R$ 259): lombo de haddock cozido ao leite com mostarda Dijon, servido com purê de cenouras.

Serviço: Rua Dr. Melo Alves, 674 – Jardim Paulista, São Paulo. Horário: seg. a sex., das 12h às 15h e das 19h à 0h; sáb., das 12h às 17h e das 19h à 0h; dom., das 12h às 17h e das 19h às 22h. Telefone: (11) 3063-0977

Ama.zo – Cozinha Peruana

Amazo: arroz com pato (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o chef Enrique Paredes apresenta dois pratos especiais: o Arroz con Pato (R$ 195, serve duas pessoas) — arroz meloso ao molho de coentro e cerveja preta, com magret e coxa de pato, ovo, salsa criolla e aioli de ají amarillo — e o Tiradito Nikkei (R$ 78), com lâminas de pescado, kiuri crocante, molho ponzu defumado e pó de alga nori.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 | (11) 99560-4321 | Ter., das 12h às 15h30; qua. a sex., das 12h às 15h30 e das 19h às 22h; sáb., das 12h às 16h30 e das 19h às 22h; dom., das 12h às 16h30. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 | Seg. a sex., das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30; sáb., das 12h às 17h e das 19h às 22h30; dom., das 12h às 17h e das 19h às 22h

Marena Cucina

Marena Cucina: Battutini Demasa (Divulgação/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o chef Denis Orsi apresenta o Battutini Demasa (R$ 125): massa fresca recheada de polenta de sêmola, servida com cogumelos e crudo de angus.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 – Itaim Bibi, São Paulo. Horário: seg. a qua., das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h; qui., das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h; sex., das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h; sáb., das 12h às 16h30 e das 19h à 0h; dom., das 12h às 20h. Telefone: (11) 99861-4960 | WhatsApp reservas: (11) 91462-2852

Arabia

Arabia: Mezze Seis (R$ 233, para duas pessoas): tabule, salada fatuch, homus, coalhada, babaganuch e quibe cru (Lais Acsa/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o Arabia oferece o Mezze Seis (R$ 233, para duas pessoas): tabule, salada fatuch, homus, coalhada, babaganuch e quibe cru. Para encerrar, o Sorvete Arabia (R$ 72), de pistache, com opções de topping: calda de frutas vermelhas, calda de chocolate, praliné de pistache ou knefe crocante.

Serviço: Alameda Lorena, 1821 – Jardim Paulista, São Paulo. Horário: seg. a sex., das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sáb. e feriados, das 12h à 0h; dom., das 12h às 23h. Telefone: (11) 3061-2203

Fahrenheit

Para o Dia das Mães, a chef Ana Cremonezi assina o menu Nonna New York. A entrada é o Nostro Sourdough Brioche (R$ 39), com massa de parmesão, manteiga de ervas, alho assado, creme de iogurte e mel. A Insalata di Parma e Gorgonzola (R$ 69) traz folhas verdes, parma, gorgonzola, amêndoas e amarena.

Nos pratos principais, destaque para o Shrimp Vodka Cavatelli (R$ 129), com tomates tostados, guanciale, limão-siciliano e stracciatella; o Frutti di Mare (R$ 149), com arroz carnaroli em caldo de camarões, vôngole, lula e camarões na manteiga de alho; e o Chorizo (R$ 149), com purê de batata, brunoise de cogumelo, jus de vinho tinto e farofa crocante. As sobremesas são a Merengata de Chocolate Tostado (R$ 43) e o Tiramisù Toast Style (R$ 43).

Serviço: Shopping JK Iguatemi – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – 3º piso – Vila Olímpia, São Paulo. Horário: seg. a sex., das 11h30 às 22h; sáb., dom. e feriados, das 12h às 22h

Rosewood São Paulo

O Rosewood São Paulo oferece Brunch Especial para o Dia das Mães nos restaurantes Blaise e Le Jardin (R$ 680 por pessoa), incluindo o menu completo, champagne Perrier-Jouët, drink especial da data e bebidas não alcoólicas.

A experiência começa com mesa de boas-vindas com queijos, charcutaria, pães de fermentação natural, compotas e frutas. O menu segue com duas etapas de pratos principais: a primeira com opções como salmão gravlax com blinis e sour cream; a segunda com pratos como paleta de cordeiro em baixa temperatura com polenta de trigo sarraceno e mascarpone. As sobremesas incluem éclair de pistache e parfait de chocolate. Há opções vegetarianas.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 | saopaulo.reservas@rosewoodhotels.com

Lassù

Lassù: Tortelli di zucca (Renan Magalhães/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o Lassù — localizado no 28º andar do Edifício K1, em Santana — apresenta dois pratos especiais: o Haddock Pochê con pure di patate (R$ 259), lombo de haddock cozido ao leite com mostarda Dijon, mousseline de batata e alho-poró crocante; e o Tortelli di zucca alle mandorle (R$ 152), massa recheada com abóbora, mostarda de Cremona e amêndoas na manteiga e sálvia.

Serviço: Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo. Horário: seg. a sex., das 12h às 15h e das 18h à 0h; sáb., das 12h às 16h e das 18h à 0h; dom., das 12h às 17h. WhatsApp reservas: (11) 97627-6148

Marie Cuisine

Marie Cuisine: Pato Assado (Lucas Ruas/Divulgação)

Para o Dia das Mães, o restaurante de culinária francesa apresenta o Gigot d'agneau au Flageolets à la française (R$ 189), pernil de cordeiro com jus reduzido e ragu de feijões brancos, e o Bouillabaisse (R$ 198), ensopado de peixes, mariscos e camarões.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 450 – Jardins, São Paulo. Horário: seg. a qua., das 12h às 16h e das 19h às 23h; qui., das 19h às 23h; sex. e sáb., das 12h à 0h; dom., das 12h às 22h. Telefone: (11) 94086-7900

Terraço Jardins

Para o Dia das Mães, o Terraço Jardins, no Renaissance São Paulo Hotel, oferece almoço em formato de buffet (R$ 362 por pessoa), incluindo bebidas não alcoólicas, vinhos branco e tinto, espumante e cerveja. Crianças de 6 a 11 anos têm 50% de desconto; menores de 5 anos, cortesia.

O cardápio inclui pães de fermentação natural, focaccia de taioba e frios artesanais; queijos e charcutaria de produtores paulistas com méis de abelhas nativas; saladas e entradas como carpaccio de carne curada, pupunha braseado com camarões e salada de figo com San Daniele; estação caiçara com peixe marinado, mini tirashi de atum e vinagrete de polvo; pratos quentes como rosbife de filé mignon, strogonoff de frango caipira e ravioli de ricota; estação do chef com costelinha de porco, peixe assado na folha de bananeira e camarão na moranga; e mesa de sobremesas com quindim, pudim de leite, tiramisù de laranja Bahia, pavlova de maracujá e outras opções.

Serviço: Renaissance São Paulo Hotel — Alameda Santos, 2233 – Jardins, São Paulo. Horário do almoço especial: 10 de maio, das 12h30 às 16h. Reservas: (11) 3069-2233 | WhatsApp: (11) 97607-6586 | terraco.jardins@marriott.com