O jovem empreendedor por trás dos restaurantes mais badalados de São Paulo

Foi de forma rápida e ainda bem jovem, na casa dos 20 anos, que Gabriel Abrão cofundou, ao sair da faculdade de administração, o Attivo Group, que hoje é responsável por algumas das marcas gastronômicas mais conhecidas e consolidadas do Brasil. Entre elas, estão a tríade japonesa Kitchin, Aima e Su, além da italiana La Serena. Dez anos após o lançamento do primeiro restaurante, o grupo segue em crescimento, com dois novos projetos que abriram recentemente: a Brasserie Margaux, em São Paulo; e o Mottai, a primeira operação internacional, em Miami.

Com um portfólio de restaurantes nichados e voltados para o público premium, o Attivo Group se destaca pela atenção aos detalhes, o que se reflete em sua filosofia de trabalho. Segundo Abrão, a cultura da empresa é centrada no cliente, com uma obsessão constante pelos detalhes. "O cliente de alto poder aquisitivo é exigente, antenado e tem uma bagagem de experiências internacionais. A gente se dedica muito a observar cada ponto de contato com ele. Gostamos, além da excelência culinária, de criar projetos de interiores diferenciados, e a arquitetura desempenha um papel fundamental para que o cliente se sinta acolhido, complementando toda a experiência do restaurante", explica.

Ao focar em um público que valoriza não apenas a comida, mas também o ambiente e o atendimento, o grupo soube construir uma base sólida que permite sua contínua expansão para além de São Paulo – com uma unidade do Kitchin no Rio de Janeiro e um Su em Belo Horizonte – além de operação de delivery próprio das 3 marcas de culinária japonesa.

A predileção por conceitos japoneses, no começo da história do grupo, foi muito pessoal, já que ele e sua família frequentavam restaurantes do tipo, mas sempre houve, e atualmente, mais ainda, muito estudo por trás das praças em que pretendem abrir as portas. Foi em 2022 que decidiram diversificar para outros tipos de cozinha, de forma estratégica e para poder contar com mais previsibilidade, já que a questão de insumos como peixes e frutos do mar depende de muitos fatores externos, como a disponibilidade de produtos.

La Serena: spaghetti alla carbonara (Sudio Movo/Divulgação)

Surgiram, então, o La Serena, no Shopping JK, em São Paulo, o Gioia (que fechou as portas) e a Brasserie Margaux, aberta em março deste ano, no novo espaço gastronômico do MorumbiShopping. Com 110 lugares, nasceu para ser uma grande brasserie clássica, com menu assinado pelo chef francês Laurent Suaudeau — respeitadíssimo na cena gastronômica e com formação francesa clássica pelo mestre Paul Bocuse.

Um mês antes, em fevereiro, Abrão, após levantar fundos de sócios (a primeira operação com participações), alçou voo mais longo e aterrissou com o Mottai em Miami. “Um asiático um pouco diferente dos conceitos que temos aqui no Brasil, com bastante variedade e muitos pratos quentes, além do sushi bar.” A escolha de endereço: dentro do complexo The Plaza Coral Gables, em Coral Gables, cidade abastada no condado de Miami.

Após 10 anos, Abrão conclui: “É preciso sempre se renovar e se atualizar. O objetivo é que, nos próximos 5 anos, nos consolidemos cada vez mais no setor de hospitalidade e gastronomia”.

A coluna Por trás dos pratos, publicada semanalmente na Casual EXAME, traz os bastidores da gastronomia em entrevistas com chefs, empresários, restaurateurs e profissionais que constroem a cena atual, sob a visão de uma jornalista com formação culinária, que busca observar, entender e traduzir essa “cena invisível” para o leitor. As conversas abordam cozinha, negócios e pessoas, revelando um ecossistema que não aparece nos menus, mas sustenta cada serviço.