Natal 2024: 18 ideias de presentes para se inspirar

1/18 (Bvlgari: Relógio Serpenti Seduttori com movimento a quartzo, funções de horas e minutos, caixa de 33 mm em aço, bezel em ouro amarelo 18K cravejado com diamantes lapidação brilhante, coroa em ouro amarelo 18K cravejada com uma rubelita rosa lapidação cabochão, mostrador em madrepérola, pulseira em aço e ouro amarelo 18K com fivela de báscula. Resistente à água até 30 metros. Preço: R$ 93.000)

2/18 (Bvlgari: colar Divas' Dream em ouro rosa 18K oferece uma interpretação colorida do icônico motivo em forma de leque. Esquerda: Colar Divas' Dream em ouro rosa 18K com pavê de diamantes. R$ 25.300. Direita: Colar com pingente Divas' Dream em ouro rosa 18K com inserção de malaquita e pavê de diamantes. R$ 25.300)

3/18 Pandora: anel de diamante 0,30 quilates duplo em prata. R$ 6.500 (Pandora: anel de diamante 0,30 quilates duplo em prata. R$ 6.500)

4/18 (Cartier: pulseira Love em ouro amarelo. R$ 53.000)

5/18 (Rolex: Sky-Dweller em ouro Everose e mostrador ardósia, 42 mm, R$ 417.000)

6/18 (Panerai Luminor Marina. PAM01312. O relógio faz parte da icônica coleção da Panerai que representa versatilidade e expertise técnica. Caixa de 44mm de diâmetro em aço escovado, dial preto com numerais e ponteiros revestidos com Super-LumiNova, pulseira em couro de crocodilo preto e pulseira adicional em borracha preta. Resistência à água - até 300 metros de profundidade. R$ 53.700. Disponível em panerai.com.br)

7/18 (Portugieser Perpetual Calendar 44. IW503702. A coleção captura a atmosfera única de cada momento do dia. A combinação de preto e dourado da caixa e dial do relógio representa as cores do céu no final da tarde, quando o sol dourado começa a se pôr. Destaque para a complicação de Calendário Perpétuo e das Fases da Lua que tornam o modelo ainda mais especial. R$ 291.000, disponível em iwc.com.br)

8/18 (TUDOR: novo Black Bay em versão monocromática. Recém-chegado à família Black Bay, este modelo apresenta elementos de design avançados, para além de ser munido de um fecho “T-fit” e da Certificação Master Chronometer do METAS.)

9/18 (Montblanc: Great Charcters Homage to The Great Gatsby)

10/18 (Zegna: Tênis Triple Stitch SECONDSKIN. Cada par de Triple Stitch SECONDSKIN é feito com maestria na Itália, combinando o melhor couro de bezerro da Nova Zelândia com técnicas de curtimento ovino, resultando em um material excepcionalmente macio e leve. O couro possui uma notável 'memória' que preserva sua qualidade e suavidade ao longo do tempo, resistente a vincos e proporcionando um ajuste cada vez mais personalizado para os usuários a cada jornada. Os tênis Triple Stitch SECONDSKIN estão disponíveis em 12 cores.)

11/18 (Boné Havaianas 1962 R$119,90)

12/18 (Casual Bag Havaianas Chains R$239,99 Kit "vai brilhar na árvore (e nos pés)": A icônica Havaianas Slim Poin Metallic, com bico levemente pontudo, solado duplo e tiras finas. Complete o look com a Mini Bag Havaianas Glitter, com tamanho perfeito e muito brilho. Para dar um toque fashion, a Havaianas Street Bag, toda em glitter com logo metálico, pode ser usada como bolsinha delicada ou acessório estiloso. E para finalizar, o Óculos de Sol Havaianas Sampa, com armação retangular dos anos 90, é ideal para rostos arredondados ou ovais.)

13/18 (Montblanc: Extreme 142 em tamanho mini)

14/18 (Lacoste: vestido sem mangas em algodão. R$ 749)

15/18 (Lacoste: Polo Clássico Fit L.12.12 com Emblema. R$ 699)

16/18 (Oficina Reserva: Camisa linho Portofino. R$ 719)

17/18 Freixenet: Cava Carta Nevada Demi-Sec, R$ 94,90 (750ml) (Freixenet-Cava-Carta-Nevada)