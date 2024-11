Conheça os melhores relógios do mundo em 2024 segundo o 'Oscar da relojoaria'

A cidade de Genebra, na Suíça, foi palco na última quarta-feira, 13, da 24ª cerimônia do Grande Prêmio de Relojoaria de Genebra (GPHG), conhecido como o “Oscar da Relojoaria”. Nesta edição, 90 relógios foram selecionados para competir em 20 prêmios, incluindo o cobiçado Grand Prix de l'Aiguille d'Or, o mais prestigiado da premiação.

O grande vencedor desta categoria foi o IWC Schaffhausen - Portugieser Eternal Calendar que pode chegar a quase R$ 1 milhão. Os engenheiros da IWC assumiram o desenvolvimento de um display de fase da lua com precisão sem precedentes. Depois de calcular muitas das mais de 22 trilhões de combinações possíveis, eles criaram um trem de engrenagens de redução compreendendo três rodas intermediárias.

Este ano, o GPHG trouxe novidades nas categorias. A tradicional categoria “Relógio Mecânico” foi substituída por “Time Only”, dedicada a relógios com um design mais minimalista. Além disso, o Prêmio de Inovação foi transformado no Prêmio de Eco-Innovation, reconhecendo criações focadas em sustentabilidade e rastreabilidade, alinhadas com as demandas atuais de responsabilidade ambiental na alta relojoaria.

Em entrevista momento antes da cerimônia, Nick Foulkes, presidente do júri, destacou que o objetivo do prêmio é que "a arte da relojoaria seja considerada a décima segunda arte". "É ótimo ver pequenos e independentes marcas competindo com grandes conglomerados", disse.

Entre as categorias da competição, algumas se mantiveram, como Ladies', Calendar and Astronomy, Jewellery e Audacity. A premiação também valorizou categorias voltadas a relógios acessíveis, como Petite Aiguille, destinada a modelos com preços entre 3.000 e 10.000 francos suíços, e Challenge, para relógios que custam menos de 3.000 francos suíços.

O GPHG 2024 reafirma Genebra como o centro global da alta relojoaria, celebrando a união entre tradição, inovação e sustentabilidade. A cerimônia não apenas premia as criações mais refinadas, mas também fortalece o compromisso da indústria com a arte e a excelência técnica, inspirando novas gerações a preservar e reinventar o legado relojoeiro.

Os melhores relógios de 2024

Grand Prix de l'Aiguille d'Or: IWC Schaffhausen - Portugieser Eternal Calendar

Ladies': Van Cleef & Arpels - Lady Jour Nuit

Ladies' Complication: Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Brise d'Été

Time Only: H. Moser & Cie - Streamliner Small Seconds Blue Enamel

Men's: Voutilainen - KV20i Reversed

Men's Complication: De Bethune - DB Kind Of Grande Complication

Iconic: Piaget - Piaget Polo 79

Tourbillon: Daniel Roth - Tourbillon Souscription

Calendar and Astronomy: Laurent Ferrier - Classic Moon Silver

Mechanical Exception: Bovet 1822 - Récital 28 Prowess 1

Chronograph: Massena Lab - Chronograph Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab

Sports: MING - 37.09 Bluefin

Jewellery: Chopard - Laguna High-Jewellery Secret Watch

Artistic Crafts: Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Jour Enchanté

Petite Aiguille: KUDOKE - 3 Salmon

Challenge: Otsuka Lotec - No.6

Eco-Innovation: Chopard - L.U.C Qualité Fleurier

Audacity: Berneron - Mirage Sienna

Horological Revelation: Rémy Cools - Tourbillon Atelier

Chronometry: Bernhard Lederer - 3 Times Certified Observatory Chronometer