11 receitas de drinques com e sem álcool para as festas

As celebrações de fim de ano combinam perfeitamente com bebidas leves e cheias de sabor, ideais para enfrentar as altas temperaturas de dezembro

Drinque sem álcool: receita do Mojito Milano, d'A Pizza da Mooca (Mário Rodrigues/Divulgação)

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13h44.

As celebrações de fim de ano combinam perfeitamente com bebidas leves e cheias de sabor, ideais para enfrentar as altas temperaturas de dezembro. Confira receitas de drinques com espumante e coquetéis não alcoólicos elaborados por bares e restaurantes de São Paulo.

Drinques com espumante

Limoncello Spritz, d'O Carrasco Bar

O Carrasco: drinque Limoncello Spritz (John Ramatis/Divulgação)

Ingredientes:

  • 35 ml de Limoncello
  • Espumante para completar
  • Uma rodela de limão-siciliano
  • Gelo

Modo de preparo:
Em uma taça ou copo com gelo, misture ambas as bebidas e finalize com rodelas de limão-siciliano.

Frutilla Martini, do Guilhotina Bar

Guilhotina Bar: drinque Frutilla Martini (BO Studios/Divulgação)

Ingredientes:

  • 20 ml de tequila
  • 45 ml de vermute de morango
  • 30 ml de espumante
  • 5 ml de xarope de açúcar
  • 100 g de gelo
  • 1 morango desidratado

Modo de preparo:
Em um mixing glass previamente resfriado, adicione todos os ingredientes e mexa por 10 segundos. Faça uma coagem simples para uma taça coupé pré-resfriada. Finalize com um morango desidratado.

Bem-te-vi, do restaurante NOU

Ingredientes:

  • 30 ml de gim
  • 5 ml de xarope simples
  • 15 ml de suco de limão
  • 20 ml de licor St-Germain
  • 60 ml de espumante
  • 3 uvas verdes para decorar

Modo de preparo:
Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira, exceto o espumante, e bata. Passe a mistura por uma dupla coagem, primeiro utilizando o coador da coqueteleira e depois por um segundo coador um pouco mais fino. Em uma taça coupé, adicione a mistura e complete com o espumante. Coloque as uvas em um palito e apoie horizontalmente sobre a borda do copo para decorar.

Blanco Sbagliato, do bartender Laércio Zulu, do Tuy Bar, Cocina

Ingredientes:

  • 20 ml de Luxardo Bitters
  • 20 ml de Sherry Fino
  • 30 ml de espumante brut

Modo de preparo:
Resfrie uma taça Nick Nora e reserve. Em um copo de mistura bem resfriado e com cubos de gelo, adicione o Luxardo Bitters e o Sherry Fino. Mexa por 10 segundos. Adicione o espumante no copo de mistura e transfira a bebida para a taça previamente resfriada. Com o auxílio de uma bandeja e uma cúpula de cristal, abafe a taça com fumaça de canela com cumaru.

Mimosa Passion, da bartender Julia Rocha do Nouzin Café

Nouzin: receita do Mimosa Passion (Rodolfo Regini/Divulgação)

Ingredientes:

  • 30 ml de gim
  • 30 ml de maracujá
  • 20 ml de limão
  • Espumante para completar
  • Ramo de tomilho para decorar

Modo de preparo:
Coloque na taça o gim, o maracujá e o limão e mexa bem. Adicione o gelo e complete com espumante. Finalize com um ramo de tomilho e sirva.

Mojito Milano, d'A Pizza da Mooca

Ingredientes:

  • 35 ml de rum
  • 30 ml de limão espremido
  • 15 ml de Campari
  • 30 ml de espumante
  • 30 ml de água com gás
  • 20 ml de xarope de açúcar
  • 8 folhas de hortelã

Modo de preparo:
Complete um copo alto com gelo. Adicione o rum e o limão espremido. Acrescente as folhas de hortelã e mexa bem por alguns segundos. Complete o copo com a água com gás e o espumante e mexa levemente. Adicione o Campari sem mexer.

Palermo Spritz, da bartender Estella Moraes, do bar Palermo

Drinque para o verão: Palermo Spritz (Raul da Mota/Divulgação)

Ingredientes:

  • 50 ml de limoncello
  • 10 ml de tequila
  • 10 ml de Luxardo Maraschino
  • 90 ml de espumante brut

Modo de fazer:
Em uma coqueteleira com bastante gelo, coloque o limoncello, a tequila e o Maraschino. Bata rapidamente só para gelar e homogeneizar. Coe para uma taça previamente gelada (flute ou taça de vinho funcionam bem). Complete com o espumante brut, adicionando devagar para não espumar demais. Mexa levemente com a colher bailarina.

Coquetéis não alcoólicos

Mojito sem álcool, Piccini Bar

Ingredientes:

  • 15 ml xarope de açúcar artesanal
  • 10 unidades folhas de hortelã
  • 25 ml suco de limão Taiti
  • 75 ml água com gás

Modo de preparo:
Em um copo longo, adicione as folhas de hortelã, o xarope de açúcar e o suco de limão, macerando delicadamente apenas para liberar o aroma do hortelã. Em seguida, acrescente o gelo e complete com água. Finalize decorando com gelo britado, um twist de limão-siciliano e um pequeno buquê de hortelã.

Drinque Pistacchio, Restaurante Donna

Ingredientes:

  • 25 ml de xarope de pistache
  • 25 ml de limão-siciliano
  • 50 ml de água
  • Espuma de pistache

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes na coqueteleira com gelo, coloque a mistura em um copo baixo com uma pedra de gelo e finalize com a espuma de pistache feita no sifão.

Virgin Grape Perrier, do Carrasco Bar, assinado por Alê D’Agostino

O Carrasco : drinque Virgin Grape Perrier (Rodolfo Regini/Divulgação)

Ingredientes:

  • 5 ml de suco de limão
  • 5 ml de suco de uva verde
  • 5 ml de xarope de maçã verde
  • completar com água com gás

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes, exceto a água e o gelo. Bata vigorosamente por cerca de dez segundos. Faça uma coagem para uma taça dry pré-resfriada. Complete com a água com gás. Decore com zest de limão.

Drinque Juan Rouge, do bartender Samácio de Assunção, do Pobre Juan

Ingredientes:

  • 60 ml de suco de laranja
  • 30 ml de suco de tangerina
  • 2 gotas de pimenta Tabasco
  • 15 ml de xarope simples
  • 2 bailarinas de calda de frutas vermelhas
  • 1 canela em pau
  • 1 fatia de gengibre
  • 12 folhas de manjericão

Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, macere a canela, o gengibre, o manjericão, o xarope simples e a pimenta. Acrescente os sucos e a calda de frutas vermelhas. Bata e faça dupla coagem para um copo com gelo moído até a borda. Decore com pedaços de flor de hibisco e pimenta rosa.

