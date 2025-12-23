11 receitas de drinques com e sem álcool para as festas

Drinque sem álcool: receita do Mojito Milano, d'A Pizza da Mooca (Mário Rodrigues/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13h44.
As celebrações de fim de ano combinam perfeitamente com bebidas leves e cheias de sabor, ideais para enfrentar as altas temperaturas de dezembro. Confira receitas de drinques com espumante e coquetéis não alcoólicos elaborados por bares e restaurantes de São Paulo.
Limoncello Spritz, d'O Carrasco Bar
Ingredientes:
Modo de preparo:
Em uma taça ou copo com gelo, misture ambas as bebidas e finalize com rodelas de limão-siciliano.
Frutilla Martini, do Guilhotina Bar
Ingredientes:
Modo de preparo:
Em um mixing glass previamente resfriado, adicione todos os ingredientes e mexa por 10 segundos. Faça uma coagem simples para uma taça coupé pré-resfriada. Finalize com um morango desidratado.
Bem-te-vi, do restaurante NOU
Ingredientes:
Modo de preparo:
Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira, exceto o espumante, e bata. Passe a mistura por uma dupla coagem, primeiro utilizando o coador da coqueteleira e depois por um segundo coador um pouco mais fino. Em uma taça coupé, adicione a mistura e complete com o espumante. Coloque as uvas em um palito e apoie horizontalmente sobre a borda do copo para decorar.
Blanco Sbagliato, do bartender Laércio Zulu, do Tuy Bar, Cocina
Ingredientes:
Modo de preparo:
Resfrie uma taça Nick Nora e reserve. Em um copo de mistura bem resfriado e com cubos de gelo, adicione o Luxardo Bitters e o Sherry Fino. Mexa por 10 segundos. Adicione o espumante no copo de mistura e transfira a bebida para a taça previamente resfriada. Com o auxílio de uma bandeja e uma cúpula de cristal, abafe a taça com fumaça de canela com cumaru.
Mimosa Passion, da bartender Julia Rocha do Nouzin Café
Ingredientes:
Modo de preparo:
Coloque na taça o gim, o maracujá e o limão e mexa bem. Adicione o gelo e complete com espumante. Finalize com um ramo de tomilho e sirva.
Mojito Milano, d'A Pizza da Mooca
Ingredientes:
Modo de preparo:
Complete um copo alto com gelo. Adicione o rum e o limão espremido. Acrescente as folhas de hortelã e mexa bem por alguns segundos. Complete o copo com a água com gás e o espumante e mexa levemente. Adicione o Campari sem mexer.
Palermo Spritz, da bartender Estella Moraes, do bar Palermo
Ingredientes:
Modo de fazer:
Em uma coqueteleira com bastante gelo, coloque o limoncello, a tequila e o Maraschino. Bata rapidamente só para gelar e homogeneizar. Coe para uma taça previamente gelada (flute ou taça de vinho funcionam bem). Complete com o espumante brut, adicionando devagar para não espumar demais. Mexa levemente com a colher bailarina.
Mojito sem álcool, Piccini Bar
Ingredientes:
Modo de preparo:
Em um copo longo, adicione as folhas de hortelã, o xarope de açúcar e o suco de limão, macerando delicadamente apenas para liberar o aroma do hortelã. Em seguida, acrescente o gelo e complete com água. Finalize decorando com gelo britado, um twist de limão-siciliano e um pequeno buquê de hortelã.
Drinque Pistacchio, Restaurante Donna
Ingredientes:
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes na coqueteleira com gelo, coloque a mistura em um copo baixo com uma pedra de gelo e finalize com a espuma de pistache feita no sifão.
Virgin Grape Perrier, do Carrasco Bar, assinado por Alê D’Agostino
Ingredientes:
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes, exceto a água e o gelo. Bata vigorosamente por cerca de dez segundos. Faça uma coagem para uma taça dry pré-resfriada. Complete com a água com gás. Decore com zest de limão.
Drinque Juan Rouge, do bartender Samácio de Assunção, do Pobre Juan
Ingredientes:
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, macere a canela, o gengibre, o manjericão, o xarope simples e a pimenta. Acrescente os sucos e a calda de frutas vermelhas. Bata e faça dupla coagem para um copo com gelo moído até a borda. Decore com pedaços de flor de hibisco e pimenta rosa.