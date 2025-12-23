11 receitas de drinques com e sem álcool para as festas

As celebrações de fim de ano combinam perfeitamente com bebidas leves e cheias de sabor, ideais para enfrentar as altas temperaturas de dezembro. Confira receitas de drinques com espumante e coquetéis não alcoólicos elaborados por bares e restaurantes de São Paulo.

Drinques com espumante

Limoncello Spritz, d'O Carrasco Bar

O Carrasco: drinque Limoncello Spritz (John Ramatis/Divulgação)

Ingredientes:

35 ml de Limoncello

Espumante para completar

Uma rodela de limão-siciliano

Gelo

Modo de preparo:

Em uma taça ou copo com gelo, misture ambas as bebidas e finalize com rodelas de limão-siciliano.

Frutilla Martini, do Guilhotina Bar

Guilhotina Bar: drinque Frutilla Martini (BO Studios/Divulgação)

Ingredientes:

20 ml de tequila

45 ml de vermute de morango

30 ml de espumante

5 ml de xarope de açúcar

100 g de gelo

1 morango desidratado

Modo de preparo:

Em um mixing glass previamente resfriado, adicione todos os ingredientes e mexa por 10 segundos. Faça uma coagem simples para uma taça coupé pré-resfriada. Finalize com um morango desidratado.

Bem-te-vi, do restaurante NOU

Ingredientes:

30 ml de gim

5 ml de xarope simples

15 ml de suco de limão

20 ml de licor St-Germain

60 ml de espumante

3 uvas verdes para decorar

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira, exceto o espumante, e bata. Passe a mistura por uma dupla coagem, primeiro utilizando o coador da coqueteleira e depois por um segundo coador um pouco mais fino. Em uma taça coupé, adicione a mistura e complete com o espumante. Coloque as uvas em um palito e apoie horizontalmente sobre a borda do copo para decorar.

Blanco Sbagliato, do bartender Laércio Zulu, do Tuy Bar, Cocina

Ingredientes:

20 ml de Luxardo Bitters

20 ml de Sherry Fino

30 ml de espumante brut

Modo de preparo:

Resfrie uma taça Nick Nora e reserve. Em um copo de mistura bem resfriado e com cubos de gelo, adicione o Luxardo Bitters e o Sherry Fino. Mexa por 10 segundos. Adicione o espumante no copo de mistura e transfira a bebida para a taça previamente resfriada. Com o auxílio de uma bandeja e uma cúpula de cristal, abafe a taça com fumaça de canela com cumaru.

Mimosa Passion, da bartender Julia Rocha do Nouzin Café

Nouzin: receita do Mimosa Passion (Rodolfo Regini/Divulgação)

Ingredientes:

30 ml de gim

30 ml de maracujá

20 ml de limão

Espumante para completar

Ramo de tomilho para decorar

Modo de preparo:

Coloque na taça o gim, o maracujá e o limão e mexa bem. Adicione o gelo e complete com espumante. Finalize com um ramo de tomilho e sirva.

Mojito Milano, d'A Pizza da Mooca

Ingredientes:

35 ml de rum

30 ml de limão espremido

15 ml de Campari

30 ml de espumante

30 ml de água com gás

20 ml de xarope de açúcar

8 folhas de hortelã

Modo de preparo:

Complete um copo alto com gelo. Adicione o rum e o limão espremido. Acrescente as folhas de hortelã e mexa bem por alguns segundos. Complete o copo com a água com gás e o espumante e mexa levemente. Adicione o Campari sem mexer.

Palermo Spritz, da bartender Estella Moraes, do bar Palermo

Drinque para o verão: Palermo Spritz (Raul da Mota/Divulgação)

Ingredientes:

50 ml de limoncello

10 ml de tequila

10 ml de Luxardo Maraschino

90 ml de espumante brut

Modo de fazer:

Em uma coqueteleira com bastante gelo, coloque o limoncello, a tequila e o Maraschino. Bata rapidamente só para gelar e homogeneizar. Coe para uma taça previamente gelada (flute ou taça de vinho funcionam bem). Complete com o espumante brut, adicionando devagar para não espumar demais. Mexa levemente com a colher bailarina.

Coquetéis não alcoólicos

Mojito sem álcool, Piccini Bar

Ingredientes:

15 ml xarope de açúcar artesanal

10 unidades folhas de hortelã

25 ml suco de limão Taiti

75 ml água com gás

Modo de preparo:

Em um copo longo, adicione as folhas de hortelã, o xarope de açúcar e o suco de limão, macerando delicadamente apenas para liberar o aroma do hortelã. Em seguida, acrescente o gelo e complete com água. Finalize decorando com gelo britado, um twist de limão-siciliano e um pequeno buquê de hortelã.

Drinque Pistacchio, Restaurante Donna

Ingredientes:

25 ml de xarope de pistache

25 ml de limão-siciliano

50 ml de água

Espuma de pistache

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes na coqueteleira com gelo, coloque a mistura em um copo baixo com uma pedra de gelo e finalize com a espuma de pistache feita no sifão.

Virgin Grape Perrier, do Carrasco Bar, assinado por Alê D’Agostino

O Carrasco : drinque Virgin Grape Perrier (Rodolfo Regini/Divulgação)

Ingredientes:

5 ml de suco de limão

5 ml de suco de uva verde

5 ml de xarope de maçã verde

completar com água com gás

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes, exceto a água e o gelo. Bata vigorosamente por cerca de dez segundos. Faça uma coagem para uma taça dry pré-resfriada. Complete com a água com gás. Decore com zest de limão.

Drinque Juan Rouge, do bartender Samácio de Assunção, do Pobre Juan

Ingredientes:

60 ml de suco de laranja

30 ml de suco de tangerina

2 gotas de pimenta Tabasco

15 ml de xarope simples

2 bailarinas de calda de frutas vermelhas

1 canela em pau

1 fatia de gengibre

12 folhas de manjericão

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, macere a canela, o gengibre, o manjericão, o xarope simples e a pimenta. Acrescente os sucos e a calda de frutas vermelhas. Bata e faça dupla coagem para um copo com gelo moído até a borda. Decore com pedaços de flor de hibisco e pimenta rosa.