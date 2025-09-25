VLI abre programa de trainees com remuneração de R$ 7 mil; inscrições até 17 de outubro

A VLI abriu nesta quinta-feira, 25, as inscrições para seu Programa Trainee de Operações 2026, com remuneração de R$ 7,2 mil. A companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais oferece 15 vagas operacionais nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, para candidatos de qualquer região do país, desde que possuam disponibilidade para mobilidade.

Os interessados devem ter formação nas engenharias Mecânica, Elétrica, de Automação e Civil, com até cinco anos de formação e um mínimo de dois anos de experiência em áreas operacionais (logística ou indústria). Estágio e aprendizagem valem como tempo de experiência.

As inscrições podem ser feitas até 17 de outubro, pelo vli-logistica.com.br/trainee-2026.

O programa terá duração de 12 meses e o desenvolvimento dos trainees será composto também por uma pós-graduação reconhecida pelo Ministério da Educação, em parceria com a universidade corporativa da VLI.

Requisitos

Graduação em engenharias Elétrica, Mecânica, Automação ou Civil

Até cinco anos de formação, de julho de 2020 a julho de 2025

Mobilidade nacional, conforme necessidade da companhia

Mínimo dois anos de experiência anterior em operações (indústria ou logística) Estágio e aprendizagem contam como tempo de experiência

Inglês Intermediário;

Benefícios

Alimentação : cartão-refeição e vale-alimentação

Transporte : vale-transporte e/ou ônibus fretado (a depender da localidade)

Saúde e bem-estar : assistência médica e odontológica; Wellhub (plataforma de academias)

Educação : pós-graduação reconhecida pelo Ministério da Educação, em parceria com a universidade corporativa da VLI

Outros benefícios : cesta de Natal; previdência complementar; Programa Apoiar (assistência jurídica, financeira, psicológica e social); rede de descontos em lojas, restaurantes e salões

Salário: R$ 7,2 mil

Para mais informações, acesse: https://www.vli-logistica.com.br/.