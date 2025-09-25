VLI abre programa de trainees com remuneração de R$ 7 mil; inscrições até 17 de outubro

Redação Exame
A VLI abriu nesta quinta-feira, 25, as inscrições para seu Programa Trainee de Operações 2026, com remuneração de R$ 7,2 mil. A companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais oferece 15 vagas operacionais nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, para candidatos de qualquer região do país, desde que possuam disponibilidade para mobilidade.
Os interessados devem ter formação nas engenharias Mecânica, Elétrica, de Automação e Civil, com até cinco anos de formação e um mínimo de dois anos de experiência em áreas operacionais (logística ou indústria). Estágio e aprendizagem valem como tempo de experiência.
As inscrições podem ser feitas até 17 de outubro, pelo vli-logistica.com.br/trainee-2026.
O programa terá duração de 12 meses e o desenvolvimento dos trainees será composto também por uma pós-graduação reconhecida pelo Ministério da Educação, em parceria com a universidade corporativa da VLI.
