Prouni 2025: inscrições para edição do 2º semestre começam em 30 de junho, diz MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta terça-feira, 24, que as inscrições para a edição do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) terão início no dia 30 de junho. O prazo final para inscrição está previsto para 4 de julho.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O edital com todos os detalhes sobre a edição já foi publicado.

O Prouni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação em instituições privadas para pessoas que ainda não possuem diploma de nível superior.

Como participar do Prouni?

Para participar, o candidato deve ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e atingido, no mínimo, 450 pontos de média nas cinco provas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação nem participado do exame na condição de treineiro.

O candidato pré-selecionado precisa comprovar a renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277) para obter a bolsa integral, que cobre o valor total da mensalidade. Para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda per capita exigida é de até 3 salários mínimos (R$ 4.554).

Quais são os requisitos?

Além disso, o candidato deve atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública;

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, sendo bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, com bolsa parcial ou sem bolsa;

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, com bolsa parcial ou sem bolsa;

Ser pessoa com deficiência, conforme a legislação;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso, não há limite de renda exigido aos demais candidatos.

Como funciona a classificação

A classificação dos candidatos será realizada com base na modalidade de concorrência escolhida na inscrição, considerando o curso, turno, local de oferta e instituição. Dentro de cada modalidade, será seguida a ordem decrescente das notas, com a priorização das seguintes condições:

Professor da rede pública de ensino, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, caso haja inscritos nessa situação;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola pública;

Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial ou sem bolsa;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial ou sem bolsa.

Lista de espera

Para integrar a lista de espera do Prouni o candidato deve manifestar seu interesse por meio do Portal Único de Acesso nos dias 18 e 19 de agosto. A lista de espera estará disponível para consulta tanto pelas instituições de ensino superior quanto pelos próprios candidatos na página do Prouni, no Portal Único de Acesso, a partir do dia 22 de agosto.

Confira o cronograma do Prouni do 2º semestre de 2025