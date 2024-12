Drones e entrega expressa revolucionam a logística na China

Drones: o diferencial na logística chinesa

A entrega expressa tem se consolidado como um dos pilares da logística na China. Entre as principais inovações está o uso de drones para entregas, que têm contribuído para a redução de custos para comerciantes, o aumento de receitas e a melhora na experiência do consumidor.

Segundo Cui Zhongfu, vice-presidente e secretário-geral da Confederação da Logística e Compras da China, o número de encomendas de entrega expressa alcançou 42 bilhões em 2023, atendendo a mais de 700 milhões de usuários. A projeção para 2024 é ainda mais ambiciosa, com um volume superior a 48 bilhões de encomendas, consolidando o país como líder global no setor.

Empresas impulsionam o mercado

O mercado de entrega expressa na China segue em crescimento robusto. Empresas líderes, como Meituan e Alibaba, demonstram dinamismo. Nos primeiros três trimestres de 2024, o aplicativo Meituan alcançou 18,7 bilhões de encomendas de entrega instantânea, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já a Alibaba, no relatório trimestral divulgado em setembro, mostrou um crescimento de 14% na receita de seu grupo de serviços locais. A receita de entrega relâmpago também teve alta, subindo de RMB 2,122 bilhões no primeiro semestre de 2023 para RMB 2,284 bilhões no mesmo período de 2024.

O avanço do varejo instantâneo

Outro destaque é o varejo instantâneo, um modelo de negócios baseado em entregas ultrarrápidas e alta eficiência. Segundo o Relatório de Pesquisa sobre o Desenvolvimento da Indústria de Varejo Instantâneo, publicado pelo Instituto de Pesquisa Comercial Internacional e Econômica do Ministério do Comércio, o setor tem crescido a uma taxa média anual superior a 50%.

Em 2023, o mercado de varejo instantâneo na China atingiu RMB 650 bilhões, representando um aumento de 28,89% em relação ao ano anterior. Esse avanço reflete como a logística e o consumo caminham lado a lado no país, impulsionados pela inovação tecnológica.

Este crescimento coloca a China como referência global em soluções logísticas de alta tecnologia.