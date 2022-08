Veja o salário de profissões em alta no Brasil

Quanto ganha um analista de Desenvolvimento de Sistemas? Ou um engenheiro de dados? A plataforma de vagas Talent, que conta com mais de 30 milhões de anúncios de 1 milhão de empresas, separou a média salarial de algumas profissões que estão sendo bastante demandadas pelo mercado.

“As profissões do futuro contam, em sua maioria, com a tecnologia fazendo parte do escopo, então cada vez mais surgirão oportunidades ligadas a este contexto”, diz Sebastian Dominguez, Vice-Presidente de Vendas Latam da Talent.com.

Veja, a seguir, os salários de algumas das profissões em alta no mercado:

1. Quanto ganha um Tech Recruiter?

Baseado em 97 salários, a remuneração média mensal para esta profissão é de R$4mil O salário médio de tech recruiter no Brasil é de R$48 mil anuais.

As posições de nível inicial começam nos R$35.100 anuais, enquanto que os trabalhadores mais experientes podem chegar a ganhar R$78 mil anuais.

2. Quanto ganha um Representante de Desenvolvimento de Negócios?

Baseado em 75 salários, a remuneração média mensal de representante de desenvolvimento de negócios é de R$3.400. O salário médio desta profissão no Brasil é de R$40.800 anuais.

As posições de nível inicial começam nos R$22,5 mil anuais, enquanto que os trabalhadores mais experientes podem chegar a ganhar R$84.002 anuais.

3. Quanto ganha um Gestor de Tráfego?

Baseado em 266 salários, a remuneração média mensal para esta profissão é de R$2.5 mil O salário médio de gestor de tráfego no Brasil é de R$30 mil anuais.

As posições de nível inicial começam nos R$24 mil anuais, enquanto que os trabalhadores mais experientes podem chegar a ganhar R$42 mil anuais.

4. Quanto ganha um profissional de User Experience?

Baseado em 507 salários, a remuneração média mensal para esta profissão é de R$4 mil. O salário médio de UX no Brasil é de R$48 mil anuais.

As posições de nível inicial começam nos R$33.089 anuais, enquanto que os trabalhadores mais experientes podem chegar a ganhar R$84.012 anuais.

5. Quanto ganha um Analista de Desenvolvimento de Sistemas?

Baseado em 293 salários, a remuneração média mensal para esta profissão é de R$4.173. Já o salário médio de analista de desenvolvimento de sistemas no Brasil é de R$50.081 anuais.

As posições de nível inicial começam nos R$36 mil anuais, enquanto que os trabalhadores mais experientes podem chegar a ganhar R$81.006 anuais.

6. Quanto ganha um Engenheiro de Dados?

Baseado em 85 salários, a remuneração média mensal para esta profissão é de R$ 6.751. O salário médio de Engenheiro de Dados é de R$ 81.006 anuais.

As posições de nível inicial começam em R$ 63 mil anuais, enquanto os trabalhadores mais experientes podem chegar a ganhar R$111.125 anuais.

Baseado em 84 salários, a remuneração média mensal para esta profissão é de R$ 5.624. O salário médio de Cientista de Dados no Brasil é de R$ 67.482 anuais ou R$34,61 por hora.

As posições de nível inicial começam em R$ 52.680 anuais, enquanto os trabalhadores mais experientes podem chegar a ganhar R$ 102 mil anuais.

