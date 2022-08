Santander dá 30 mil bolsas de estudo para formação de jogadores de esports

O Santander vai conceder 30 mil bolsas gratuitas para cursos voltados para quem quem trabalhar com esports.

A instituição financeira aproveitou a data de ontem, dia 29 de agosto, Dia Mundial do Gamer, para anunciar o programa Santander Game PRO, em parceria com o CNB Esports, clube profissional de esport.

VEJA TAMBÉM:

Startup Husky está com vagas abertas e oferece home office e salário de até 30 mil; se inscreva

Estágio e trainee: Azul, Raízen, Kraft Heinz e mais empresas com vagas abertas

Quer trabalhar na Ambev? Cervejaria promove feira de carreiras gratuita e online

Os cursos gratuitos oferecerão trilhas de aprendizado dos jogos League of Legends (LoL) e Valorant, além de um módulo voltado para quem quer se tornar streamer.

"A nossa entrada no mundo dos esports vem desde nossa atuação no Free Fire, passando por projetos de mentoria para formar novos criadores de conteúdo com a Twitch. Em 2021, inovamos ao criar uma roupa virtual dentro do jogo que foi exposta dentro de um desfile da SPFW”, diz Daniele Sardenberg, superintendente executiva de Marketing do Santander.

O que são eSports?

Esports nada mais são que jogos eletrônicos, nos quais os jogadores atuam como atletas profissionais e as competições são transmitidas online por streaming. Os mais populares são League of Legends (LoL), Valorant, Free Fire e Fifa.

Como vai funcionar o Santander Game PRO

O programa possui três trilhas de aprendizados, em que haverá uma quantidade específica de bolsas para cada.

Serão 20 mil para o LoL, 5 mil para o Valorant e 5 mil bolsas para streamer, voltado para quem quer se tornar um profissional no mercado de transmissão de conteúdo.

As trilhas de cursos serão aplicadas de forma online dentro da plataforma da CNB Esports, que possui uma metodologia de seleção em etapas para garantir a escolha dos melhores candidatos e alto índice de aproveitamento dos talentos.

Quem pode se inscrever no Santander Game PRO

O Santander Gamer Pro é destinado para pessoas maiores de 16 anos, com interesse na área de jogos e streamers.

Para participar, não é necessário ser formado ou estar cursando uma graduação. Para se inscrever, basta acessar e se cadastrar no Bolsas Santander.

"O universo gamer está em rápido crescimento e se apresenta cada vez mais como uma opção profissional rentável e não apenas um ‘hobby’. Esperamos com estas bolsas apoiar aqueles que desejam seguir essas profissões que estão – e que devem se manter – em alta", afirma Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

As inscrições vão até dia 27/10 e devem ser realizadas na plataforma Bolsas Santander.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.