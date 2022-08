Quer trabalhar na Ambev? Cervejaria promove feira de carreiras gratuita e online

Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, a Ambev vai realizar a segunda edição do Ambev Conecta, sua feira de carreiras, que teve a primeira edição no ano passado.

O que é o Ambev Conecta?

O evento, voltado para profissionais de todas as idades e regiões do país que tenham interesse em conhecer e fazer parte do time da Ambev, acontece de forma 100% virtual e é totalmente gratuito.

Uma das novidades da edição deste ano é que o evento ocorrerá no metaverso, em um ambiente batizado de Cidade Ambev e criado pela empresa de tecnologia PushStart.

Como vai acontecer a segunda edição do Ambev Conecta?

Ao todo, serão três dias de feira, sendo os dois primeiros abertos ao público geral e, no terceiro, os conteúdos serão voltados apenas para as pessoas que mais se engajaram no programa.

No final, os 35 participantes que mais se envolverem nas atividades terão a oportunidade de vivenciar um dia online como um funcionário da Ambev, de fato, em que poderão desenvolver projetos e conhecer ainda mais a companhia.

“Queremos aproximar, acolher, atrair, desenvolver e encantar as pessoas, mostrando as oportunidades que temos na companhia", diz Bianca Martinta, Coordenadora de Atração de Talentos da Ambev.

"Para quem quer se candidatar nos nossos programas de estágio e trainee, esse é o momento ideal para conhecer mais profundamente sobre as áreas de atuação da Ambev”, completa.

O Ambev Conecta contará com a presença de convidados internos, como Jean Jereissati, CEO Ambev, e Daniela Cachich, Presidente BU Future Beverages and Beyond Beer Ambev South America. Além de convidados externos como a Cristina Naumovs, Consultora de criatividade e inovação na Apego, e Luciano Santos, escritor e autor do livro “Seja Egoísta com a sua Carreira”.

Como se inscrever no Ambev Conecta?

As pré-inscrições estão sendo realizadas por meio do formulário disponível neste link e os participantes receberão uma comunicação assim que as inscrições abrirem na plataforma.

