Estágio e trainee: Azul, Raízen, Kraft Heinz e mais empresas com vagas abertas

Se você está em busca de um novo emprego, mas ainda não conseguiu uma proposta, talvez seja válido concentrar seus esforços nos sites de vagas entre segundas e terças das 15h às 16h.

Pelo menos é isso que indica um novo levantamento do Vagas.com que apontou que nesses dias e horários é onde se concentram as maiores publicações de vagas de emprego e quando os recrutadores mais avaliam currículos.

Embora análise do Vagas.com seja interessante e pode ajudar aqueles que estão procurando por uma vaga de emprego no mercado de trabalho, é fundamental conhecer de perto as empresas que estão contratando e saber quais vagas estão abertas.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever.

Inscrições até agosto

Ericsson – estágio

A Ericsson, empresa sueca de tecnologia, está em busca de 50 estudantes universitários para compor seu novo time de estagiários na empresa. Na edição desse ano, há 50 vagas para graduandos do ensino superior e outras quatro para profissionais recém-formados em carreiras de Negócios e de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, na sigla em português).

Os jovens selecionados iniciarão suas atividades na Ericsson em fevereiro do próximo ano no modelo híbrido (home office/presencial), em diferentes localidades: na sede da operação Latam South localizada na capital paulista; nos escritórios de Alphaville/SP e da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro; no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Indaiatuba-SP; e também, na operação de São José dos Campos-SP.

O processo seletivo nesse ano será 100% virtual e inclui cinco etapas: entrevista, sessão de streaming, jogo de negócios, estudo de casos e entrevista final com os gestores. O programa tem duração de um ano para trainees, com três rotações (job rotations) no período, e de até dois anos para os estagiários.

Salário: Não informado

Inscrições: pelo site oficial de contratação até o dia 31 de agosto.

Inscrições até setembro

Bayer – estágio

A Bayer, multinacional de alemã do setor químico-farmacêutico, está com mais de 100 vagas de estágio abertas para diversas áreas diferentes da companhia no Brasil.

No total, são 122 vagas em suas três áreas de negócio: agrícola, farmacêutica e bens de consumo; além de funções corporativas. As posições são distribuídas em seis estados: Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. A bolsa-auxílio será de R$ 1,1 mil para estágio técnico e R$ 2 mil para estágio superior, ambos com carga horária de 30 horas semanais.

O processo seletivo permanece em formato 100% virtual. O programa conta ainda com uma trilha de desenvolvimento para os profissionais selecionados por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos, com os estagiários próximos aos líderes de suas áreas.

Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar. Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30h semanais. No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. O programa não exige domínio do inglês para a maioria das posições abertas.

Salário: R$ 1,1 mil para o nível técnico; R$ 2 mil par ao nível superior

Inscrições: pela página da vaga até o dia 1 de setembro

Eaton – trainee

A Eaton, multinacional de gerenciamento de energia, está em busca de 70 estudantes universitários para compor seu time de estagiários. A empresa busca contratar novos funcionários para atuar em cindo da suas unidades brasileiras: : Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP) e Valinhos (SP).

Podem se candidatar estudantes de graduação que cursam Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Todas as Engenharias, Marketing, Psicologia, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Relações Públicas e Sistemas da Informação. A empresa ainda busca para as vagas técnicas, estudantes de Eletroeletrônica, Eletrônica, Automação, Mecânica, Mecatrônica, Química e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter disponibilidade de mínimo de um ano de estágio, conhecimento do pacote Office e inglês (para algumas vagas) e apresentar disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 2 de setembro

Santander – estágio

O Santander Brasil abre as inscrições para seu segundo Programa de Estágio de 2022, que oferece vagas em diversas áreas, principalmente em seus centros administrativos na Vila Olimpia, Santo Amaro e Interlagos, ambos localizados em São Paulo (SP), além de vagas em outras regiões do Sudeste. Os estudantes devem estar matriculados em curso de graduação e tecnólogo, a partir do segundo semestre e terem disponibilidade de estagiar por 6 horas.

. Os benefícios para os selecionados incluem bolsa auxílio competitiva com o mercado, assistência médica, vale refeição, vale transporte, seguro de vida e acesso gratuito a programas de treinamento. Os contratados começarão a trabalhar no Santander em outubro e novembro deste ano.

Os interessados devem ter disponibilidade de mínimo de um ano de estágio, conhecimento do pacote Office e inglês (para algumas vagas) e apresentar disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 2 de setembro

Itaú Unibanco – trainee

O banco Itáu está a procura de jovens recém-formados para atuar em seus times. Os candidatos podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Atacado e Negócios Varejo. A previsão de início das atividades é em janeiro de 2023.

Também será possível que cada trainee defina as áreas do seu job rotation junto aos gestores e a área de Pessoas do Itaú, criando uma jornada personalizada, de acordo com seus interesses de carreira.

O programa é voltado para graduados em qualquer curso de longa duração (quatro anos ou mais) nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, que concluíram o ensino superior em dezembro de 2020. Também podem se inscrever universitários com previsão de formação até julho de 2024.

Salário: R$ 7 mil

Inscrições: pela página da vaga até o dia 5 de setembro

Americanas – estágio

A Americanas S.A. — dona de grandes marcas como Americanas, Submarino e Shoptime — está com inscrições abertas para o seu Programa Estágio em Loja 2022, uma das principais portas de entrada para a liderança de loja da companhia.

Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil com graduação prevista para julho de 2023, nos cursos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia Estatística, Física, Matemática e Engenharias. Não é necessário ter nenhuma experiência prévia e as vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). O trabalho será no modelo presencial e os candidatos deverão ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

O processo seletivo para o Programa Estágio é predominantemente online e compreende etapas como Testes Online Gamificados, Desafio Decode, Game Americanas S.A., Desafio com Liderança e Painel com a Diretoria.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 4 de setembro

Kraft Heinz – trainee

A Kraft Heinz, multinacional do ramo de alimentos e detentora das marcas Heinz, Quero, Hemmer e BR Spices no Brasil, anuncia que estão abertas as inscrições para seus dois programas de trainee em 2023.

Formandos de todas as graduações entre os anos de 2020 a 2022 estão aptos para se inscrever no programa de maior enfoque em Gestão.

Já a vertente que oferece vagas para os trainees atuarem em Operações, busca talentos graduados entre 2021 e 2022, com disponibilidade para atuar em diferentes localidades e funções, além de interesse em atuar em um ambiente de manufatura dentro da multinacional

Ambos os programas buscam pessoas diversas no Brasil para se desenvolverem em posições nos escritórios e na planta da companhia, oferecendo aos profissionais uma jornada imersiva de desenvolvimento e expondo-os a vivências com novas culturas.

Assim como nas edições de 2022, os programas terão duração de um ano, no qual os participantes passarão por experiências multidisciplinares e multiculturais, trabalharão em projetos internacionais e, ao fim do programa, irão elaborar e executar um projeto prático que visa implantar uma solução para o negócio, com apresentação na sede da multinacional em Londres.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página de inscriçoes até o dia 12 de setembro

Azul – estágio

A companhia aérea Azul está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2022.

A oportunidade, que tem como objetivo atrair jovens talentos e formar profissionais para plano de carreira de longo prazo, é oferecida a estudantes de nível superior de todo o País com vagas para as áreas de Marketing, Administração, Financeiro, Jurídico, Operações, Receitas, entre outras, distribuídas em São Paulo (Barueri e Campinas).

O Programa de Estágio da Azul tem duração mínima de 12 meses, podendo ser renovado por mais um ano. Ao longo do Programa, os estagiários participam de uma Trilha de Desenvolvimento, que oferece workshops técnicos e comportamentais, presenciais e remotos, que oferece ao grupo, oportunidade de aprendizado e crescimento na carreira.

A primeira fase será composta pela inscrição, Teste de Perfil Cultural e teste de Inglês, sendo a avaliação da língua inglesa utilizada pela companhia para direcionar o nível do candidato ao melhor plano de carreira dentro da Azul.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 12 de setembro

Energisa – trainee

A Energisa, uma das principais empresas empresas de distribuição de energia do Brasil, está a procura de novos talentos para compor seu time: a empresa anuncia a abertura das inscrições para seu Programa Trainee 2023.

Ao todo, a companhia está com 11 vagas abertas em todos os estados onde a Energisa detém concessões de distribuição: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O principal requisito para se aplicar a vaga é ter se graduado em um curso superior entre dezembro de 2017 e dezembro de 2022 em alguma das seguintes carreiras: Engenharias no geral, com foco em Elétrica e Eletrônica, Administração, Economia, TI e Estatística.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 12 de setembro

Coca-Cola FEMSA Brasil - trainee e estágio

A Coca-Cola FEMSA Brasil, uma das principais engarrafadoras e distribuidoras dos produtos da Coca-Cola, está com inscrições abertas para os Programas de Trainee e estágio 2023. São cinco vagas para a modalidade de trainees e 23 vagas para estagiários.

Os principais requisitos são: para as vagas de trainee ter concluído a graduação, para qualquer curso, entre 2019 e 2022; para as vagas de estágio ter previsão de conclusão em dezembro de 2024 e ter disponibilidade para atuar presencialmente nas regiões em que a empresa está localizada. Vale dizer que ambos os programas são abertos para todas as formações de ensino superior (tecnólogo, bacharel e licenciatura). Entretanto, é necessário verificar os cursos requeridos de cada vaga.

Inglês e espanhol não são um requisito, já que os profissionais terão a oportunidade de desenvolver internamente os idiomas que melhor se aplicam as atividades da área exercida.

Os trainees e estagiários possuem, entre os benefícios oferecidos, um programa gratuito de curso de idioma, com a opção de inglês e espanhol.

Plano de saúde, vale alimentação/refeição, vale transporte, seguro de vida, terapia online e kit natal são os benefícios que completam o rol oferecido pela companhia. Os trainees ainda recebem uma participação nos lucros.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 13 de setembro

Alpargatas – trainee

A Alpargatas, empresa brasileira de calçados e dona da marca Havaianas, está com as inscrições abertas para seus programas de trainees de 2022.

São 30 vagas disponíveis para as operações da companhia no Brasil e no exterior. Podem se candidatar profissionais de qualquer área, com graduação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022.

Além do salário em torno de R$ 7 mil, os trainees terão outros benefícios, como assistências médica e odontológica, previdência privada.

Salário: R$ 7 mil

Inscrições: pela página da vaga até o dia 15 de setembro

Goodyear – estágio

A Goodyear, fabricante global de pneus para automóveis, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Goodyear 2023.

O programa é destinado a estudantes do ensino superior, oferece diversas vagas e tem como foco atrair e reter talentos com potencial para enriquecer e diversificar o time da empresa.

Para participar do processo seletivo, os(as) estudantes devem estar cursando o penúltimo ano da graduação no primeiro semestre de 2023 nas áreas de humanas e exatas.

Finanças, Engenharia, Jurídico, Manufatura, Recursos Humanos, Supply Chain, Vendas, Comunicação e Marketing.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 23 de setembro

Raízen – estágio

A Raízen, joint venture do setor de energia criada a partir da união de parte dos negócios da Shell e da Cosan, está com mais de 700 vagas de emprego abertas em todas as suas operações no Brasil.

Na seleção para estágio, não há limite de idade, e podem concorrer estudantes de graduação – bacharelado, tecnólogo e licenciatura – com conclusão prevista para dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

Não é necessário saber inglês e nem ter experiência prévia. Quem se candidatar deve ter disponibilidade para uma jornada de 30 horas semanais, sendo seis horas por dia. As vagas oferecem bolsa-auxílio mensal de dois mil reais e benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico e vale-refeição.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 25 de setembro

Raízen – trainee

A Raízen, joint venture do setor de energia criada a partir da união de parte dos negócios da Shell e da Cosan, está com mais de 700 vagas de emprego abertas em todas as suas operações no Brasil.

Para as vagas de trainee, os candidatos devem ter formação completa entre julho de 2019 e dezembro de 2021 em curso de graduação superior – bacharelado, tecnólogo e licenciatura. A Raízen não exige que o candidato tenha alguma proficiência em inglês.

As vagas são voltadas para quem tem disponibilidade para mobilidade entre estados com unidades da Raízen no Brasil. A remuneração é de 7.800 reais por mês, além de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, bônus anual e plano de previdência privada.

Salário: R$ 7,8 mil

Inscrições: pela página da vaga até o dia 25 de setembro

Poliedro Educação – estágio

O Poliedro Educação, um dos mais tradicionais grupos do mercado de educação do país, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio.

Com duração de até dois anos, o programa é direcionado a estudantes do penúltimo e último ano de graduação de cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Natureza, Design Digital, Física (Licenciatura), Letras, Matemática (Licenciatura), Pedagogia, Produção Cultural, Psicologia, Química (Licenciatura) e Tecnologia em Design de Produtos. Para participar do processo seletivo, o candidato deve concluir a formação superior entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024

As vagas são para diversas áreas como Inovação, Inteligência de Mercado, Processos Escolares, Produtos, Sucesso do Cliente, Tecnologia e Unidades Escolares. Além disso, o estágio pode ser feito de forma 100% presencial ou em formato híbrido.

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga até o dia 30 de setembro

CASA&VIDEO - trainee

A CASA&VIDEO, uma das maiores redes de varejo do Brasil, está com inscrições abertas até o final de setembro para o seu programa de trainee corporativo 2022, em parceria com a 99 Jobs. As oportunidades são para atuação no escritório da empresa no Rio de Janeiro, com previsão para início em janeiro do próximo ano.

Para se inscrever no programa os candidatos devem ter se formado entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 em qualquer curso e ter disponibilidade para residir na cidade do Rio. Os trainees atuarão nas áreas: Comercial, Financeiro, Gente e Gestão, Logística e Marketing.

O processo seletivo é 100% online com testes, dinâmica em grupo e entrevista com os gestores e diretoria. Os escolhidos terão direito a salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, assistência médica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário, plano de carreira e totalpass.

Salário: não informado

Inscrições: Pela página do programa até 30 de setembro

Sem data definida

Alvarez & Marsal – estágio

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2023 da Alvarez & Marsal, empresa global especializada em consultoria.

O início do processo seletivo será em agosto, porém, os interessados já podem concorrer. Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro (dez), Belo Horizonte (dez) e São Paulo (60), e destinadas a estudantes de Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, Direito, Tecnologia e Saúde.

Para concorrer o candidato deverá concluir o ensino superior até dezembro de 2023, julho de 2024 ou dezembro de 2024. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

O início do estágio está previsto para janeiro do ano que vem. Entre os benefícios oferecidos estão a bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e Gympass

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga

Secretaria de Educação da prefeitura de São Paulo – estágio

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo abriu 2,3 mil vagas de estágio. A bolsa-auxílio é de R$ 897 para carga horária de 4h/dia.

Os estudantes ainda recebem auxílio-transporte de R$ 193,60. As oportunidades são voltadas para os programas Parceiros da Aprendizagem e Aprender sem limites que têm como objetivo auxiliar o professor em sala de aula e contribuir no processo da educação inclusiva.

Podem se inscrever estudantes que estão cursando do 2º ao penúltimo semestre dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, ou nas licenciaturas em Artes, Geografia, História, Educação, Inglês, Ciências e Educação Especial. As vagas são para início imediato, especialmente nas escolas localizadas no extremo sul e extremo leste da capital

Salário: R$ 897

Inscrições: pelo formulário da vaga

Cultura Inglesa – estágio

A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

P&G – estágio

A Procter & Gamble está com vagas abertas para o seu programa de estágios no Brasil. A multinacional americana de bens de consumo está em busca de estudantes universitários para as vagas de estágio nas áreas de Logística e Manufatura, Jurídico e Regulatório.

É requisitado que o aluno tenha no mínimo um inglês avançado e tenha disponibilidade de trabalhar por 30h semanais por um ou dois anos.



Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Vivara – estágio

A Vivara, uma das maiores rede de joalherias do Brasil, lança o primeiro programa de estágio da companhia. O programa oferece dez vagas e, para se inscrever, os interessados devem concluir o curso superior entre julho/2023 e julho/2024. As vagas serão destinadas às áreas: Comercial, Marketing, Planejamento Estratégico, Gente e Gestão, Produto e Fábrica, sendo a última para Manaus e as demais para São Paulo. Os candidatos selecionados irão iniciar o estágio em julho de 2022.

O programa de estágio da Vivara oferece benefícios como assistência médica, odontológica, VR, VT e seguro de vida, além de desconto em produtos, Gympass e apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

B3 – estágio

A B3, a bolsa de valores do Brasil, está em busca de estagiários para diversas vagas. É necessário que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior, tenha disponibilidade para trabalhar 6h diárias e possa ter um ou dois anos disponíveis para estagiar.

Conhecimento na língua inglesa não é obrigatório, mas será tratado como um diferencial para a posição.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2,3 mil

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: pelo edital

Grupo Fleury – estágio



O Grupo Fleury, umas das principais empresas do setor de saúde no país, está com vagas abertas para seu programa anual de estágio corporativo. O grupo busca por estudantes universitários em cursos de bacharelado, com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2024, que possuam disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

As vagas são para as áreas de Finanças; Estratégia / Inovação; Inteligência de Negócios / Pricing; Melhoria de Processos; Manutenção / Facilities; Marketing / Comunicação; Recursos Humanos; Relações com Investidores; Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

Salário: De R$ 1,5 mil até R$ 1,8 mil

Inscrições: pelo site oficial

