Um único prompt te ensina a migrar do ChatGPT para o Claude

A disputa entre os grandes modelos de inteligência artificial entrou em uma nova fase: a guerra por usuários. E agora a Anthropic, criadora do Claude, quer tornar a troca de chatbot quase tão simples quanto copiar e colar um texto.

A empresa anunciou uma atualização em seu recurso de memória, permitindo que usuários importem informações pessoais de plataformas concorrentes — como ChatGPT e Gemini — usando apenas um prompt.

A novidade resolve um dos maiores obstáculos na mudança de plataforma, que é perder o histórico de contexto acumulado ao longo do uso. As informações foram retiradas de Inc.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Por que mudar de chatbot não é simples

Quanto mais alguém usa um sistema de IA, mais ele aprende sobre o usuário. Esses sistemas passam a entender:

Estilo de escrita

Contexto profissional

Preferências de trabalho

Tarefas recorrentes

Trocar de chatbot normalmente significa começar do zero — como se todo esse conhecimento desaparecesse. É exatamente essa fricção que a Anthropic tenta eliminar.

Como funciona a migração entre IA

A nova ferramenta permite importar memórias de outras plataformas diretamente para o Claude.

O processo começa na página de configurações do Claude, na seção “Capabilities”. Ali, o usuário encontra a opção “Import memory from other AI providers” e a partir daí, a plataforma gera um prompt específico.

Esse prompt deve ser colado no chatbot que o usuário deseja abandonar — como o ChatGPT. A resposta gerada pelo modelo contém o contexto pessoal do usuário, que depois é colado novamente no Claude para concluir a transferência.

A disputa entre ChatGPT e Claude esquenta

A novidade chega em meio a uma disputa crescente entre as empresas de IA.

Nos últimos dias, uma sequência de acontecimentos envolvendo a Anthropic, o governo dos Estados Unidos e a OpenAI provocou uma mudança temporária no ranking de aplicativos.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

O app do Claude chegou ao primeiro lugar na App Store, superando o ChatGPT pela primeira vez. Ao mesmo tempo, desinstalações do aplicativo da OpenAI cresceram quase 300% em um único dia, segundo dados reportados pelo TechCrunch.

Embora movimentos desse tipo sejam comuns em mercados emergentes, eles mostram como a fidelidade do usuário ainda está em formação.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.

- Personalizar sua abordagem profissional.

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui