EXAME abre vagas para aula gratuita de IA que ensina profissionais a usar a tecnologia no trabalho

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa tecnológica para se tornar uma ferramenta estratégica dentro das empresas. Hoje, ela influencia desde decisões de negócios até a forma como profissionais organizam tarefas, analisam dados e se comunicam com clientes.

Esse movimento já tem reflexos claros no mercado de trabalho. Funções estão sendo transformadas, novas especializações surgem e empresas passam a buscar profissionais capazes de usar a tecnologia para aumentar eficiência e criar vantagens competitivas.

Nesse cenário, dominar os fundamentos da inteligência artificial deixou de ser um diferencial técnico e passou a ser uma habilidade estratégica para quem deseja se manter relevante nos próximos anos.

De olho nessa mudança, a EXAME abriu vagas para um curso virtual e gratuito que ensina profissionais a usar inteligência artificial no dia a dia do trabalho.

Curso gratuito ensina como usar IA na prática

O treinamento será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. Durante o encontro, especialistas irão apresentar as principais ferramentas de inteligência artificial que profissionais de qualquer área podem utilizar para aumentar produtividade e melhorar decisões.

A proposta é mostrar aplicações práticas da tecnologia — sem exigir conhecimento técnico ou formação em programação.

Entre os temas abordados no curso estão:

Automação de tarefas repetitivas

Uso de IA para organização de projetos e reuniões

Análise de dados para decisões mais estratégicas

Ferramentas para comunicação e relacionamento com clientes

Aplicações de IA para planejamento de carreira

A ideia é mostrar como a tecnologia pode ser integrada à rotina profissional de forma simples e imediata.

Por que a inteligência artificial se tornou uma habilidade estratégica

O interesse por inteligência artificial cresce rapidamente no mundo corporativo. Um relatório da consultoria McKinsey aponta que mais de 70% das empresas globais já utilizam algum tipo de tecnologia de IA em suas operações — seja em análise de dados, automação ou atendimento ao cliente.

Ao mesmo tempo, especialistas alertam que a diferença entre profissionais tende a aumentar nos próximos anos: de um lado, aqueles que conseguem usar ferramentas digitais para ampliar produtividade; de outro, quem permanece dependente de processos tradicionais.

Isso explica por que empresas passaram a valorizar profissionais capazes de combinar conhecimento de negócios com uso estratégico de tecnologia.

No contexto atual, entender como aplicar inteligência artificial deixou de ser um conhecimento restrito a engenheiros ou cientistas de dados. A habilidade começa a aparecer também em áreas como marketing, finanças, recursos humanos e gestão.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.

- Personalizar sua abordagem profissional.

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

