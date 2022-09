Trabalhe em startups: conheça empresas com mais de 300 vagas de emprego abertas

O mercado de startups no Brasil está em um ritmo acelerado de contratações. A EXAME listou ao menos 300 vagas em startups, principalmente do setor de tecnologia.

São oportunidades para todos os níveis de experiência, já que as boa parte das companhias possuem vagas disponíveis para cargos de analistas, consultores, estagiários, especialistas, alta liderança, entre outras oportunidades.

Para quem quer trabalhar diretamente com tecnologia, outras empresas buscam por profissionais do ramo de desenvolvimento de software e programação. Confira as oportunidades:

Husky

A Husky, fintech brasileira focada em transferências internacionais, está com dezenas de vagas abertas para profissionais de qualquer lugar do Brasil. Com vagas disponíveis nos mais variados setores da companhia, desde tecnologia até jurídico, a Husky oferta salários competitivos que variam entre R$ 8 mil e R$ 30 mil.

Os interessados nas oportunidades abertas na Huksy devem acessar o site de carreiras da fintech e selecionar a posição em que querem se candidatar.

RoutEasy

A RoutEasy, startup de logística que utiliza inteligência artificial em soluções de otimização e gestão de entregas, está com 2 vagas disponíveis para áreas como tecnologia e desenvolvedor.

As vagas variam entre efetivo e pessoa jurídica e no modelo presencial (em São Paulo) ou em forma de home office. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da RoutEasy. Interessados podem acessar mais na página oficial da vagas na plataforma Gupy.

Funcional Health Tech

A Funcional Health Tech, companhia de soluções de tecnologia no setor de saúde, está com 64 vagas em aberto nas mais diversas áreas de atuação, todas em home office, como Analista de Customer Success, Gerente Comercial, Analista de BI, Analista de Operações, Especialista em Salesforce, Analista em Infraestrutura Cloud e Desenvolvedores em Node.Js, React e Net.

O candidato deve acessar a página de vagas da empresa no LinkedIn e escolher a vaga na qual deseja se aplicar.

ZAX

O marketplace de atacado ZAX está com vagas abertas para as áreas de Executivo(a) de Contas Jr., Associate Product Manager, Consultor(a) de Vagas, Farmer Jr. e Inside Sales.

Alguns dos benefícios oferecidos são: seguro de vida, plano de saúde e odontológico; horário Flexível e Short Friday, e parcerias com instituições para aprimoramento pessoal, como Bluefit e Senac.

Além disso, é possível se cadastrar nos Bancos de Talentos de Tecnologia e Corporativo da ZAX.

Para se candidatar, basta acessar a página de contratação da companhia na Gupy.

Stark Bank

A Stark Bank, fintech focada em Open Banking, está com mais de 10 vagas abertas para diversos setores. São mais de 10 vagas abertas para posições de tecnologia, compliance, aquisição de talentos, marketing, dentre outros setores.

O regime de contratação varia entre CLT e PJ e a faixa salarial pode chegar a R$ 5 mil. As vagas estão disponíveis na parte de carreira do site da fintech.

Quiq

A Quiq, plataforma digital que une tecnologia e estratégias de dados para gestão de pedidos em uma plataforma integrada para restaurantes, está com vagas abertas para modelo de trabalho remoto. Ao todo, são 10 vagas abertas para posições diversas como pessoa engenheira de dados, desenvolvedora front end, analista de segurança da informação, entre outras.

A candidatura deve ser feita através da página de carreira da empresa.

Refuturiza

A REfuturiza Empregos, empresa do Grupo Cartão de TODOS, está com 171 vagas abertas em todo o país.

As oportunidades são para as mais diversas áreas, como vendas, assistente financeiro e assessor de parcerias no próprio Cartão de TODOS.

Os interessados em concorrer às vagas devem realizar cadastro na página oficial de vagas da empresa.

Convenia

A Convenia, HRtech com soluções voltadas para a otimização de custos para as empresas do setor, está com 5 vagas de emprego abertas.

As oportunidades são para Analista de Sales Operations Jr, Desenvolvedor Front-end Pleno, Desenvolvedor Front-end Sênior e Product Manager. As vagas são efetivas e há a possibilidade de trabalho remoto.

Os interessados podem se inscrever através da página da empresa na Gupy.

V4 Company

A assessoria de marketing V4 Company está com 38 vagas para preencher oportunidades nos times de vendas, marketing, comunicação, RH, dados e financeiro.

As vagas disponíveis são para atuar diretamente na Matriz da V4, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Para se inscrever, o candidato deve cadastrar seu currículo e selecionar a vaga de interesse na página de oportunidades da empresa.

