Fintech Husky lança programa de formação de desenvolvedores com salário de R$ 7 mil

A Husky, fintech brasileira que facilita transferências internacionais, está com inscrições abertas para um programa de formação de desenvolvedores.

Com duração de 24 semanas, a imersão batizada de Husky Academy irá selecionar dez profissionais que irão aprender a programar nas linguagem Ruby e no framework Ruby on Rails. A ideia é que, após a formação, eles trabalhem na startup.

As inscrições estão abertas até o dia 9 de julho e podem ser realizadas na página do Husky Academy for devs. Os aprovados começam a imersão na Husky a partir do dia 25 de julho, com remuneração inicial de R$ 7 mil mensais e, ao final dos seis meses, poderão ser contratados pela Husky com um aumento na remuneração para R$ 10 mil.

“Criamos o Husky Academy for devs porque enxergamos a possibilidade de formar uma turma de devs brilhantes, com sede de trabalhar na Husky e evoluir na programação em Ruby, uma linguagem em que os rebeldes se destacam”, diz Maurício Carvalho, CTO & Co-Founder da Husky, idealizador do projeto.

Quais as etapas do Husky Academy

Os candidatos ao programa devem cumprir as primeiras etapas da seleção, que incluem um desafio técnico em Ruby e um teste de nivelamento em inglês.

Na sequência, serão realizadas as entrevistas de fit cultural, que irão definir as dez pessoas escolhidas para participar do Husky Academy for devs.

O processo seletivo busca pessoas desenvolvedoras de software com ao menos um ano de experiência profissional e graduação completa em Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou áreas similares.

Também é preciso ter inglês fluente e curiosidade por boas práticas de desenvolvimento de software, como: TDD, Refactoring, Design Patterns, Clean Architecture e programação orientada a objetos.

O projeto contará com mentoria de especialistas e programadores da linguagem RUBY, como o Head of Engineering da Husky, Rodrigo Serradura, Maurício Carvalho, CTO & Co-Founder da Husky e Ana Paula de Moura, Engineering Manager e Partner na Husky.

