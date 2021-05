Entrevista de emprego: como se sair bem? Confira o passo a passo

Não dá para adivinhar tudo o que um recrutador ou seu potencial gestor vai perguntar durante a entrevista de emprego. Ainda assim, é possível se preparar para causar uma boa impressão, vender bem o seu peixe e conseguir a vaga.

No podcast Entre Trampos e Barrancos, Maytê Carvalho, autora do livro “Persuasão - Como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional” e professora da ESPM e da Casa do Saber, deu dicas valiosas para garantir que o candidato esteja bem-preparado para se sair bem na entrevista.

Confira o passo a passo para a sua próxima entrevista de emprego:

1. Pesquisar sobre a empresa e sua cultura

“Vai te dar todo o rumo, vai ser sua estrela guia para o processo de preparação para a entrevista”, comenta a especialista.

O que você deve observar:

Anatomia da empresa: “Se é empresa listada na bolsa, de capital privado, que foi adquirida e vai ter uma reviravolta na gestão, se é uma startup, se a empresa tem o dono como CEO ou é um CEO contratado. Quando você consegue entender a anatomia da empresa e a cultura, você consegue construir sua narrativa de forma mais pertinentes para a empresa em questão”

Como sua narrativa se encaixa ali: “Então, se é um startup, eu vou vender meu peixe ressaltando qualidades da trajetória e da vida mostrando que sou inovador, que tenho apetite por metodologias ágeis, que estou antenada com a economia digital, ou até que não vou seguir o tradicional. Agora, se chegar com esse discurso em uma empresa estatal, mais antiga, que tem um departamento grande e mentalidade de manter o status quo, o discurso vai ser diferente”.

O ideal é você entender o contexto da empresa e como suas competências e experiências se encaixam naquele contexto. Com isso pronto, você já saberá ao menos responder perguntas comuns, como "por que você quer trabalhar aqui?" ou a temida "conte mais sobre você".

2. Entenda o que você quer!

Para a especialista, além de pesquisa sobre a empresa, é necessário investir em autoconhecimento para entender que tipo de empresa faz sentido para seu perfil.

Mesmo que um emprego dentro de uma nova fintech pareça interessante, às vezes o profissional pode se dar melhor com o modo de trabalho de um banco.

“Se você não tem aderência para o escopo da vaga, para a área e muito menos para a empresa, faz sentido entrar nesse processo? No fim das contas, não vai ser uma dinâmica de ganha-ganha, nem para o RH ou para a pessoa, que fica frustrada”, fala ela.

3. Também entreviste o entrevistador

“Uma das melhores formas de vender o próprio peixe é mostrar que você sabe o que você quer. Muitas vezes, na dinâmica de entrevista, o candidato se coloca em posição passiva, em que espera perguntar e responde. É uma via de mão dupla, você também está entrevistando o RH ou o gestor da área”, explica ela.

Se você pesquisou e investigou o que você traz para a mesa, você já vai estar mais seguro para mostrar que conhece e fazer as perguntas certas sobre a vaga.

E confira algumas perguntas que você pode fazer na entrevista:

Questões sobre a descrição da vaga;

Existe um diretor acima de mim?

Tenho pares? Tenho liderados?

É uma equipe de que tamanho?

Como é a comunicação da empresa?

Tenho que ir ao escritório todo dia?

Confira no episódio do podcast todas as dicas e ainda a história de como foi a entrevista de emprego da Maytê Carvalho para o cargo de diretora de estratégia de negócios na TBWA\Chiat Day, uma das maiores agências de publicidade dos Estados Unidos.

