Quer trabalhar com agronegócio? Comece por esse curso

Com tecnologia, sustentabilidade e gestão em alta, o agronegócio vive uma nova era — e quem entende de negócios tem vantagem para crescer em um dos mercados que mais empregam no Brasil.

Trabalhar com agronegócio é, hoje, sinônimo de lidar com tecnologia, sustentabilidade e economia global. (Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05h04.

Trabalhar com agronegócio hoje significa muito mais do que lidar com produção rural. É atuar em um ecossistema que movimenta 23,5% da economia nacional, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O setor é responsável por mais de 28 milhões de empregos diretos e indiretos e tem passado por uma transformação profunda: da automação à gestão de dados, das exportações à sustentabilidade corporativa.

Essa nova dinâmica exige profissionais com formação em negócios, gestão e estratégia, capazes de conectar o campo às finanças, à logística, à tecnologia e ao mercado internacional. É por isso que quem deseja construir uma carreira no agronegócio encontra na graduação em administração o ponto de partida mais estratégico.

Empresas do agronegócio estão cada vez mais estruturadas como organizações corporativas complexas, que demandam planejamento, gestão de custos, análise de mercado e liderança de equipes multidisciplinares.

O curso de administração oferece exatamente essas competências, preparando o aluno para atuar desde o campo até a alta gestão de empresas agrícolas, cooperativas, tradings e startups do setor.

Durante a graduação, o estudante desenvolve:

  • Gestão financeira e de custos agrícolas, essencial para avaliar margens, rentabilidade e investimentos;

  • Planejamento estratégico e análise de mercado, para tomar decisões baseadas em dados e tendências globais;

  • Conhecimentos em logística e cadeia de suprimentos, uma das áreas mais críticas do agronegócio moderno;

  • Compreensão de sustentabilidade e inovação, fundamentais para adequar o negócio às novas exigências ambientais e de governança.

Essas competências, somadas a uma visão de negócios global, são o que diferencia quem quer trabalhar com agronegócio de forma estratégica e escalável.

Há espaço de sobra para quem busca construir carreira no agronegócio: o país é líder mundial na exportação de soja, café, carne bovina e frango, além de ter se tornado um dos polos mais inovadores em agtechs (startups de tecnologia agrícola).

Um dos diferenciais de quem tem formação em administração é a capacidade de atuar em várias pontas da cadeia do agronegócio — do planejamento à comercialização. As empresas do setor estão contratando mais gestores com perfil analítico e foco em inovação do que engenheiros agrícolas, em cargos como:

  • Gestor de operações agroindustriais;

  • Analista de planejamento comercial;

  • Especialista em sustentabilidade corporativa;

  • Gerente financeiro e de investimentos rurais;

  • Consultor em inovação e tecnologia agrícola.

Essas posições exigem domínio de ferramentas de análise de mercado, controle financeiro e visão estratégica — pilares centrais de quem passa por uma formação em negócios.

Mais de 95% dos produtores rurais no Brasil utilizam alguma tecnologia digital, segundo um estudo da Universidade de Brasília (UnB). Isso inclui o uso de sensores, drones, inteligência artificial e softwares de gestão.

Para acompanhar essa evolução, o setor demanda profissionais com mentalidade analítica, fluência em dados e capacidade de gestão tecnológica — exatamente o que a graduação em administração promove por meio de disciplinas de transformação digital, inovação e tomada de decisão baseada em evidências.

Essas competências permitem que o profissional não apenas trabalhe com agronegócio, mas lidere a modernização do setor, seja em multinacionais agrícolas, cooperativas regionais ou startups

O futuro do agronegócio não está apenas no campo, mas também nos escritórios, laboratórios e plataformas digitais que impulsionam a produtividade. O setor caminha para um modelo híbrido, no qual dados, sustentabilidade e gestão integrada serão os pilares da competitividade.

Quem se prepara com uma formação ampla e estratégica, como a graduação em administração, ganha o diferencial de entender o agronegócio como negócio global, não apenas como atividade produtiva.

Essa visão é o que transforma um profissional em protagonista — capaz de conectar fazendas, empresas e mercados, com inteligência, inovação e propósito.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

