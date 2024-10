Como fazer uma planilha de gastos mensais e controle financeiro do zero

Manter o controle das finanças pessoais é fundamental para alcançar metas financeiras, evitar dívidas e garantir um futuro financeiro mais estável. Uma das ferramentas mais eficazes para isso é a planilha de gastos mensais. Ela permite visualizar claramente de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, ajudando a tomar decisões mais conscientes sobre os seus hábitos de consumo. A seguir, explicamos como criar uma planilha de controle financeiro do zero e garantir uma gestão eficaz do seu orçamento.

Como e por que usar uma planilha de gastos mensais?

Utilizar uma planilha de controle financeiro permite que você tenha uma visão clara das suas finanças. Ao registrar suas receitas e despesas, você pode:

Identificar para onde está indo a maior parte do seu dinheiro;

Definir metas de economia e investimentos;

Controlar melhor os gastos supérfluos;

Planejar-se para grandes compras ou projetos.

Ao contrário de aplicativos, que podem ser automáticos e impessoais, a planilha exige um acompanhamento manual, o que pode ajudar a criar disciplina e maior consciência sobre os seus gastos.

Passo a passo para criar sua planilha de controle financeiro

Aqui está um guia simples para montar sua planilha de controle financeiro do zero:

Passo 1: Defina as categorias de receitas e despesas

Comece dividindo a planilha em duas grandes categorias: receitas e despesas. Nas receitas, inclua todas as suas fontes de renda, como salário, investimentos ou rendas extras. Nas despesas, crie categorias como moradia, alimentação, transporte, lazer, educação, saúde, entre outras.

Exemplo de categorias:

Receitas: Salário, investimentos, renda extra.

Salário, investimentos, renda extra. Despesas: Moradia (aluguel, luz, água, condomínio), alimentação (supermercado, restaurantes), transporte (gasolina, transporte público, manutenção do carro), saúde (plano de saúde, farmácia), lazer (viagens, cinema, assinaturas).

Passo 2: Crie uma coluna para cada mês

A planilha deve ter colunas correspondentes a cada mês do ano, permitindo que você acompanhe a evolução das suas finanças ao longo do tempo. Dessa forma, você pode registrar seus gastos e rendimentos mês a mês e analisar os padrões de comportamento financeiro.

Exemplo de colunas:

Categoria Janeiro Fevereiro Março Abril ... Salário R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 ... Aluguel R$ 1.200 R$ 1.200 R$ 1.200 R$ 1.200 ... Supermercado R$ 600 R$ 700 R$ 650 R$ 680 ... Transporte R$ 300 R$ 280 R$ 320 R$ 300 ...

Passo 3: Registre todas as despesas e receitas

Diariamente ou semanalmente, registre todas as suas despesas e receitas na planilha. O segredo para que o controle financeiro funcione é ser rigoroso com a anotação de cada gasto, desde grandes despesas até pequenos itens, como um café ou um lanche.

Passo 4: Calcule o saldo mensal

No final de cada mês, calcule o saldo, subtraindo o total de despesas do total de receitas. Esse saldo mostrará se você está gastando mais do que ganha ou conseguindo poupar. Isso ajudará a ajustar os gastos futuros e traçar metas de economia.

Exemplo de cálculo: Total de receitas: R$ 5.000

Total de despesas: R$ 4.200

Saldo: R$ 800

Passo 5: Análise de gastos

Depois de registrar seus gastos durante alguns meses, analise onde você está gastando mais. Talvez perceba que uma parte significativa da sua renda vai para lazer ou alimentação fora de casa. Com essa análise, é possível fazer ajustes para direcionar mais recursos para metas importantes, como poupança ou investimentos.

Exemplos de planilhas prontas

Se preferir começar com um modelo pronto, aqui estão alguns exemplos de planilhas que você pode adaptar conforme suas necessidades:

Modelo básico de planilha de controle financeiro:

Categoria Receita Despesa Saldo Salário R$ 5.000 R$ 5.000 Aluguel R$ 1.200 R$ 3.800 Supermercado R$ 600 R$ 3.200 Lazer R$ 500 R$ 2.700 Saúde R$ 400 R$ 2.300 Total R$ 5.000 R$ 2.700 R$ 2.300

Modelo detalhado de planilha com metas:

Esse modelo pode incluir uma coluna adicional para metas mensais, ajudando a controlar o que você pretende gastar em cada categoria e comparar com os valores reais ao longo do mês.

Categoria Meta Real Diferença Salário R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 0 Aluguel R$ 1.200 R$ 1.200 R$ 0 Supermercado R$ 600 R$ 650 -R$ 50 Lazer R$ 400 R$ 500 -R$ 100 Saúde R$ 400 R$ 400 R$ 0

Dicas para organizar suas finanças pessoais

Revise sua planilha regularmente

De nada adianta criar a planilha e não revisá-la com frequência. Reserve um tempo semanal ou mensal para atualizar seus gastos e revisar seu saldo. Isso ajuda a evitar que as despesas saiam do controle.

Crie metas financeiras

Além de registrar seus gastos, defina metas financeiras claras, como poupar uma quantia fixa por mês, investir em uma reserva de emergência ou quitar uma dívida. A planilha pode ser uma aliada na visualização de quanto falta para atingir esses objetivos.

Estabeleça um limite para cada categoria

Para não se perder com os gastos, defina limites de quanto você pode gastar em cada categoria, como lazer, alimentação e transporte. Isso evita surpresas desagradáveis no final do mês.

Use ferramentas online para complementar

Se preferir, pode complementar sua planilha manual com ferramentas online ou aplicativos que ajudam a controlar gastos, como GuiaBolso ou Organizze, que importam automaticamente os gastos do cartão de crédito e débito.

Importância de um bom controle financeiro

Criar uma planilha de gastos mensais do zero é um passo essencial para melhorar sua relação com o dinheiro. Com ela, você ganha mais clareza sobre suas finanças, identifica possíveis excessos e tem mais controle para tomar decisões que garantam um futuro financeiro mais saudável. Seja disciplinado, mantenha sua planilha atualizada e veja como ela pode transformar sua maneira de lidar com o dinheiro.