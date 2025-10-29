Quem estuda esse curso tem mais facilidade para se reinventar profissionalmente

A capacidade de se reinventar profissionalmente deixou de ser apenas um diferencial e se tornou uma necessidade em um mundo onde tecnologias, modelos de trabalho e demandas de mercado mudam em ritmo acelerado. Segundo a consultoria McKinsey, 60% das profissões atuais passarão por algum nível de automação até 2030.

Nesse cenário, quem domina fundamentos de gestão, inovação e análise de negócios tem muito mais facilidade para se adaptar — e o curso de graduação em administração é um dos que mais desenvolvem essa versatilidade.

Mas o que diferencia quem consegue se reinventar profissionalmente com sucesso é a base de conhecimento multidisciplinar — algo presente desde os primeiros semestres da graduação em administração.

Essa formação prepara o estudante para compreender e atuar em diferentes dimensões do ambiente empresarial: finanças, marketing, recursos humanos, inovação e estratégia. Essa amplitude torna o profissional menos dependente de um único setor e mais preparado para atuar em contextos diversos — algo essencial para quem busca recomeçar a carreira ou transitar para novas áreas.

A principal vantagem de quem estuda administração está na capacidade de conectar aprendizados de diferentes áreas e aplicá-los em novos contextos. Essa característica explica por que graduados nesse curso conseguem se reinventar profissionalmente com mais agilidade do que outros profissionais formados em áreas técnicas ou muito específicas.

Um levantamento da Michael Page de 2024 aponta que profissionais com formação em negócios são os mais contratados em programas de requalificação corporativa, representando 38% do total de participantes. Isso ocorre porque o mercado reconhece o valor de quem consegue transitar entre operações, gestão de equipes e tomada de decisão estratégica — habilidades diretamente associadas à graduação em administração.

Além disso, a formação oferece experiência prática em disciplinas como gestão de projetos, análise de dados e comportamento organizacional. Essas competências são transferíveis e permitem ao profissional se reposicionar em novos setores, mesmo diante de mudanças econômicas ou tecnológicas.

Um dos maiores desafios atuais é se adaptar à transformação digital. Segundo o relatório “The Future of Jobs 2025” do Fórum Econômico Mundial, 50% dos trabalhadores precisarão atualizar suas competências técnicas até 2027 para permanecerem relevantes no mercado.

O curso de administração já acompanha essa tendência ao incluir em sua formação conteúdos sobre data analytics, inovação, design thinking e gestão de tecnologia, preparando o aluno não só para entender essas mudanças, mas para liderá-las.

Esses conhecimentos ajudam a ter mais confiança — seja ao migrar para áreas como marketing digital, finanças sustentáveis, gestão de startups ou empreendedorismo social.

A capacidade de se reinventar profissionalmente também está relacionada à forma de pensar e resolver problemas. Profissionais com formação em negócios desenvolvem uma mentalidade empreendedora, voltada à identificação de oportunidades, tomada de decisão e inovação constante.

Um estudo da Babson College, referência mundial em empreendedorismo, aponta que 52% dos alunos com formação em gestão abriram ou lideraram um novo negócio em até cinco anos após se formarem. Isso demonstra que a reinvenção profissional nem sempre significa mudar de emprego — pode significar criar o próprio.

Essa visão empreendedora é reforçada no curso de administração por meio de disciplinas de inovação, gestão estratégica e comportamento organizacional, que desenvolvem a autonomia e a adaptabilidade necessárias para lidar com crises e novas demandas do mercado.

Para quem busca se reinventar profissionalmente, o diferencial da formação em administração está em unir repertório técnico e visão crítica.

De acordo com o LinkedIn Economic Graph 2025, os profissionais mais contratados em transições de carreira vieram majoritariamente de formações ligadas a gestão e economia — juntos, eles representaram 42% dos novos contratados que mudaram de área no último ano

Isso porque, o curso oferece uma compreensão ampla sobre como as empresas operam e evoluem, o que facilita o reposicionamento profissional em momentos de mudança.

Entre os conteúdos que mais contribuem para se reinventar profissionalmente, estão:

Gestão de pessoas e organizações: para compreender dinâmicas de equipes e culturas empresariais;

Finanças corporativas e análise de mercado : para interpretar cenários e tomar decisões assertivas;

Empreendedorismo e inovação : para transformar ideias em soluções concretas;

Estratégia e planejamento: para identificar oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Essas disciplinas estimulam o raciocínio analítico, a autonomia e o pensamento estratégico, pilares de quem se reinventa com consistência e propósito.

