Como a tecnologia pode ser aliada do varejo diante das mudanças da Reforma Tributária

Por Geisa Regina Trevisan*

A aprovação da Reforma Tributária representa uma mudança significativa no ambiente de negócios brasileiro. A transição para o modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) unificado, com a substituição de tributos como ICMS, ISS, PIS e Cofins pela CBS e pelo IBS, tende a simplificar a estrutura tributária. No entanto, o processo de adaptação exigirá ainda mais atenção das empresas, especialmente as do varejo, setor com alta complexidade operacional.

O desafio não se restringe à compreensão das novas regras. A forma como cada transação será registrada e reportada demandará integração de dados, maior controle de processos e sistemas capazes de acompanhar em tempo real a incidência dos novos tributos. Diante desse contexto, a gestão tributária torna-se ainda mais estratégica para os grandes varejistas.

Da mesma forma, a tecnologia deixa de ser apenas suporte para se consolidar como um eixo central de conformidade e competitividade no setor. Plataformas de gestão integradas, capazes de cruzar informações de estoque, vendas e pagamentos com os parâmetros da legislação, serão fundamentais para reduzir riscos de autuações e garantir eficiência operacional. O investimento em soluções digitais não é mais opcional: tornou-se condição para que varejistas consigam atravessar o período de transição sem comprometer margens e resultados.

Soluções para a diversidade do varejo

No varejo, em especial, a adoção de sistemas preparados para lidar com diferentes modelos de operação – lojas físicas, e-commerce, marketplaces e canais omnichannel – será determinante para que as empresas tenham uma visão unificada de suas operações e consigam aplicar corretamente as regras tributárias. Além de garantir conformidade, essa integração permite maior inteligência na tomada de decisão, uma vez que os dados passam a ser analisados de forma mais estratégica.

A Reforma Tributária também abre espaço para que as empresas revejam processos internos e adotem práticas mais modernas de governança fiscal. Nesse sentido, soluções tecnológicas que permitam simulações de cenários, auditorias internas e acompanhamento detalhado da carga tributária em cada etapa da operação tendem a ganhar protagonismo.

O varejo brasileiro está diante de uma oportunidade única: transformar uma exigência regulatória em alavanca de inovação. Aqueles que souberem antecipar os impactos, investir em tecnologia e preparar suas equipes estarão mais bem posicionados não apenas para cumprir a nova legislação, mas também para conquistar ganhos de eficiência e competitividade.

*Geisa Regina Trevisan – Gerente de Governança Tributária da Linx