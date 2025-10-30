Carreira em supply chain: como alcançar altos salários?

A carreira em supply chain envolve planejamento, dados, sustentabilidade e operação global. Em 2025, por exemplo, o cargo de gerente de supply chain aparece na lista de profissões em alta, com salários entre R$ 20 mil e R$ 35 mil por mês no Brasil.

Esses indicadores sugerem que estabelecer uma carreira em supply chain pode levar a boas remunerações e rápido crescimento — desde que acompanhada de habilidades específicas e formação adequada.

Quem investe em uma graduação em administração prepara-se para uma carreira em supply chain com vantagem. O curso aborda finanças corporativas, comportamento organizacional, estratégia, operações e tecnologia — todas áreas essenciais para a gestão da cadeia de suprimentos.

Além de conferir visão múltipla dos processos de negócios, a formação desenvolve competências como gestão de equipes, análise de dados e tomada de decisões estratégicas. Essas qualidades são indispensáveis para quem quer subir na carreira em supply chain.

O currículo da graduação em administração já contempla disciplinas alinhadas à operação global, integração de processos e inovação — fundamentais para assumir papéis cada vez mais complexos nessa área.

Para ter êxito em uma carreira em supply chain, é preciso mais do que vontade — exige-se preparo e planejamento. Veja o que se destaca:

Compreensão profunda de operações e logística : entrega, estoque, compras, transporte;

Capacidade analítica para interpretar dados de demanda , abertura de mercado, previsão e variabilidade;

Visão estratégica : integrar fornecedores, parceiros, canais, clientes e entender como cada elo afeta o todo;

Adaptabilidade tecnológica: automação, digitalização da cadeia, uso de inteligência artificial e análise de dados;

Competências comportamentais: comunicação com múltiplos níveis hierárquicos, negociação entre parceiros e capacidade de liderar equipes distribuídas.

Ainda que o caminho não seja linear, uma trajetória típica para quem deseja carreira em supply chain pode incluir: estágio em logística, analista de supply chain, coordenador de operações, gerente de supply chain e, posteriormente, diretor de cadeia de suprimentos ou operações.

Com essas ações, a graduação em administração se transforma em plataforma de lançamento para uma trajetória real nessa área.

