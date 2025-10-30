Carreira em supply chain: como alcançar altos salários?

Com o aumento da complexidade das operações globais, uma carreira em supply chain se torna um dos caminhos mais promissores para quem busca cargos estratégicos. (Getty Images)
A carreira em supply chain envolve planejamento, dados, sustentabilidade e operação global. Em 2025, por exemplo, o cargo de gerente de supply chain aparece na lista de profissões em alta, com salários entre R$ 20 mil e R$ 35 mil por mês no Brasil.
Esses indicadores sugerem que estabelecer uma carreira em supply chain pode levar a boas remunerações e rápido crescimento — desde que acompanhada de habilidades específicas e formação adequada.
Quem investe em uma graduação em administração prepara-se para uma carreira em supply chain com vantagem. O curso aborda finanças corporativas, comportamento organizacional, estratégia, operações e tecnologia — todas áreas essenciais para a gestão da cadeia de suprimentos.
Além de conferir visão múltipla dos processos de negócios, a formação desenvolve competências como gestão de equipes, análise de dados e tomada de decisões estratégicas. Essas qualidades são indispensáveis para quem quer subir na carreira em supply chain.
O currículo da graduação em administração já contempla disciplinas alinhadas à operação global, integração de processos e inovação — fundamentais para assumir papéis cada vez mais complexos nessa área.
Para ter êxito em uma carreira em supply chain, é preciso mais do que vontade — exige-se preparo e planejamento. Veja o que se destaca:
Compreensão profunda de operações e logística: entrega, estoque, compras, transporte;
Capacidade analítica para interpretar dados de demanda, abertura de mercado, previsão e variabilidade;
Visão estratégica: integrar fornecedores, parceiros, canais, clientes e entender como cada elo afeta o todo;
Adaptabilidade tecnológica: automação, digitalização da cadeia, uso de inteligência artificial e análise de dados;
Competências comportamentais: comunicação com múltiplos níveis hierárquicos, negociação entre parceiros e capacidade de liderar equipes distribuídas.
Ainda que o caminho não seja linear, uma trajetória típica para quem deseja carreira em supply chain pode incluir: estágio em logística, analista de supply chain, coordenador de operações, gerente de supply chain e, posteriormente, diretor de cadeia de suprimentos ou operações.
Com essas ações, a graduação em administração se transforma em plataforma de lançamento para uma trajetória real nessa área.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
