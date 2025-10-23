Você já começou uma reunião dizendo “só vai levar um segundo” ou finalizou um pedido com “sem problemas se não der”?

Essas frases parecem inofensivas, mas segundo a especialista em comunicação Kate Mason, elas podem estar prejudicando sua imagem profissional e diminuindo sua influência, especialmente no início da carreira.

O problema, segundo ela, é que esse cuidado excessivo leva à minimização da própria fala. E, com isso, conquistas passam despercebidas, ideias perdem força e a confiança dos outros diminui. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

As 3 frases que você deve evitar (e como substituí-las)

1. ‘Só vai levar um segundo’

Essa frase tenta demonstrar respeito pelo tempo do outro, mas cria uma armadilha: nada leva apenas um segundo. Quando a conversa se estende, a pessoa do outro lado pode se frustrar. Além disso, a expressão minimiza a importância do que você tem a dizer.

Use no lugar:

“Quero marcar 30 minutos na próxima semana para discutirmos A, B e C. Esse horário funciona para você?”

Essa abordagem mostra que o tema é relevante e merece atenção.

2. ‘Sem problemas se não der’

Muito usada para suavizar pedidos, essa frase comunica o oposto da intenção, ou seja mostra que sua demanda não é urgente ou importante.

Use no lugar:

“Você pode me enviar o material até hoje à tarde? O deadline do projeto é amanhã.”

Oferecer contexto e prazo claro torna sua fala mais assertiva e profissional, sem soar autoritária.

3. ‘Não sou especialista, mas…’

Começar uma ideia com essa frase anula sua credibilidade logo de início . Mesmo que a intenção seja ser humilde, o impacto é de autossabotagem.

Use no lugar:

“Pelo que tenho acompanhado nessa área, acredito que poderíamos tentar X.”

Você pode reconhecer seus limites sem abrir mão da sua voz. Afinal, foi contratado(a) pela sua perspectiva única — e ela importa.

Comunicação assertiva começa com autoconfiança

Segundo Mason, profissionais mais jovens ou recém-promovidos tendem a sentir que não têm “autoridade suficiente” para se impor em determinadas situações.

Esse sentimento é compreensível, mas pode ser transformado com pequenas mudanças na forma como nos expressamos. Assumir essa postura não é arrogância, é clareza de propósito.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

