(Thinkstock)
Redatora
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11h11.
Você já começou uma reunião dizendo “só vai levar um segundo” ou finalizou um pedido com “sem problemas se não der”?
Essas frases parecem inofensivas, mas segundo a especialista em comunicação Kate Mason, elas podem estar prejudicando sua imagem profissional e diminuindo sua influência, especialmente no início da carreira.
O problema, segundo ela, é que esse cuidado excessivo leva à minimização da própria fala. E, com isso, conquistas passam despercebidas, ideias perdem força e a confiança dos outros diminui. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Essa frase tenta demonstrar respeito pelo tempo do outro, mas cria uma armadilha: nada leva apenas um segundo. Quando a conversa se estende, a pessoa do outro lado pode se frustrar. Além disso, a expressão minimiza a importância do que você tem a dizer.
Use no lugar:
“Quero marcar 30 minutos na próxima semana para discutirmos A, B e C. Esse horário funciona para você?”
Essa abordagem mostra que o tema é relevante e merece atenção.
Muito usada para suavizar pedidos, essa frase comunica o oposto da intenção, ou seja mostra que sua demanda não é urgente ou importante.
Use no lugar:
“Você pode me enviar o material até hoje à tarde? O deadline do projeto é amanhã.”
Oferecer contexto e prazo claro torna sua fala mais assertiva e profissional, sem soar autoritária.
Use no lugar:
“Pelo que tenho acompanhado nessa área, acredito que poderíamos tentar X.”
Você pode reconhecer seus limites sem abrir mão da sua voz. Afinal, foi contratado(a) pela sua perspectiva única — e ela importa.
Segundo Mason, profissionais mais jovens ou recém-promovidos tendem a sentir que não têm “autoridade suficiente” para se impor em determinadas situações.
Esse sentimento é compreensível, mas pode ser transformado com pequenas mudanças na forma como nos expressamos. Assumir essa postura não é arrogância, é clareza de propósito.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
