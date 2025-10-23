Como uma escola do interior de SP cresceu 500% em medalhistas: ‘Olimpíada não é prêmio, é cultura’

Em São José do Rio Preto, a Start Anglo Bilingual School decidiu redefinir o papel das olimpíadas acadêmicas na formação dos alunos. Dessa inquietação, surgiu o Programa Olímpico Start, uma iniciativa que incorpora as competições de conhecimento – da matemática à robótica – ao próprio currículo escolar.

A proposta vai além da disputa por medalhas: transforma cada olimpíada em uma experiência de aprendizado, descoberta e crescimento pessoal, estimulando nos estudantes a curiosidade intelectual e o prazer de aprender.

Jessé Valério de Paulo, diretor pedagógico da escola, explica que a ideia nasceu da percepção de que essas competições vão muito além das medalhas. “As olimpíadas desenvolvem pensamento crítico, autonomia, autoconfiança e até habilidades sociais”, afirma. Para ele, a olimpíada não é prêmio, mas parte da cultura de uma escola.

Da sala de aula ao pódio

Antes da implementação do Programa Olímpico Start, em 2024, os alunos haviam conquistado 23 medalhas. Um ano depois, o número saltou para 519 – um crescimento de mais de 500% no total de vencedores.

Em 2025, a escola já ultrapassou 600 medalhas, com expectativa de fechar o ano com 800 conquistas, consolidando o projeto como parte central da cultura escolar.

O segredo, segundo Jessé, está em integrar o programa à rotina da escola. “As olimpíadas não são algo a mais. Elas fazem parte do currículo. Temos aulas preparatórias, oficinas e um horário dedicado ao treinamento olímpico dentro da rotina escolar”, explica.

Os alunos têm aulas das 8h às 16h15, seguidas de atividades extracurriculares, entre elas o treinamento para as competições. Ele diz que, dessa forma, a Start Anglo Bilingual School transforma o estudo em uma experiência gamificada, envolvente e com propósito.

Competição com propósito

Embora o espírito competitivo esteja presente, o diretor ressalta que o foco está no aprendizado e no desenvolvimento integral.

"As olimpíadas despertam curiosidade e estimulam o raciocínio criativo. Mas o que mais nos motiva é ver os alunos ganhando autonomia e aprendendo a lidar com desafios" Jessé Valério de Paulo, diretor pedagógico da Start Anglo Bilingual School

Essas vivências também promovem um tipo de formação voltada para o amadurecimento, algo difícil de medir. “Muitos alunos participam de competições em outras cidades, fazem novas amizades, ampliam o repertório e desenvolvem disciplina e mentalidade de alta performance, habilidades que valem para toda a vida”, completa.

Jessé Valério de Paulo, diretor pedagógico da Start Anglo Bilingual School

O impacto é tão significativo que as olimpíadas hoje são vistas como porta de entrada para universidades de ponta, que já oferecem vagas específicas para estudantes medalhistas.

‘Aprendi a gostar de estudar’, diz aluno

Para o aluno Jhuan Amaral Gonçalves, 16 anos, cursando o primeiro ano do ensino médio, o Programa Olímpico Start foi um divisor de águas. “Meu primeiro contato foi muito positivo. A escola sempre incentiva a participar, e até flexibilizou o horário para eu fazer uma prova”, conta.

Ele descobriu um novo prazer pelo estudo. “As olimpíadas mudaram minha forma de aprender. Elas têm questões criativas, que exigem pensar e demonstrar raciocínio. Passei a enxergar matemática e física com outros olhos”, conta Jhuan.

Jhuan Amaral Gonçalves, 16 anos, primeiro ano do ensino médio

Jhuan, que já participou de olimpíadas de história, medicina, robótica e enigmas, afirma que a experiência o ajudou a lidar melhor com a ansiedade e a reconhecer seus talentos.

"Hoje estudo com mais foco e entusiasmo. As olimpíadas tornaram o aprendizado algo prazeroso e uma grande vantagem para o futuro" Jhuan Amaral Gonçalves, 16 anos, primeiro ano do ensino médio

Formação além das medalhas

Na visão de Jessé, a maior conquista do programa é ver alunos desenvolvendo autoconfiança e propósito. “Nem todos se destacam nos esportes ou na oratória. Mas muitos descobrem o próprio brilho em desafios acadêmicos. Isso muda a forma como se veem e como enxergam o estudo”, afirma.

O programa também reflete a proposta da escola de formar alunos bilíngues de alta performance, preparados para os desafios do futuro acadêmico e profissional. “Participar de olimpíadas cria hábitos de estudo consistentes, disciplina e foco, características que moldam uma mentalidade de longo prazo”, diz o diretor.

Uma cultura que se espalha pelo país

O sucesso do Programa Olímpico Start foi tamanho que a iniciativa se tornou parte do DNA da rede. Hoje, o modelo criado em São José do Rio Preto foi institucionalizado em todas as unidades da Start Anglo Bilingual School, que já soma 54 escolas em 16 estados brasileiros em parceria com o grupo Somos Educação.

“Nosso objetivo é engajar cada vez mais alunos e professores e manter o programa vivo em todas as escolas da rede”, afirma Jessé. “Mais do que formar campeões, queremos formar pensadores críticos, curiosos e confiantes prontos para vencer desafios dentro e fora da escola.”