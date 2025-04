Elas mudaram de carreira depois dos 30 e abriram uma marcenaria: ‘Nunca é tarde para recomeçar’

Da hotelaria ao mundo das serras e parafusadeiras. As histórias de Letícia Piagentini, de 42 anos, de São Bernardo, e Fernanda Sanino, de 40 anos, de Santos, se cruzaram no ambiente corporativo, no centro de São Paulo, mas ganharam um novo rumo com a marcenaria. Ambas formadas em turismo e fluentes em vários idiomas, elas deixaram uma carreira consolidada para fundar a Lumbergills, oficina criada em 2015 e batizada com inspiração em lenhadoras da Segunda Guerra Mundial, que apareceram no programa Caçadores de Relíquias (History Channel)

"Essas mulheres, durante a Segunda Guerra Mundial, assumiram funções tradicionalmente masculinas, enquanto os homens estavam no front. Elas usavam lenço na cabeça, camisa xadrez, superfemininas, mas trabalhando como lenhadoras. A gente se identificou totalmente com essa ideia", conta Letícia.

Imagens de lenhadoras da Segunda Guerra Mundial, que apareceram no programa Caçadores de Relíquias (History Channel) (forestryengland.uk/Divulgação)

A mudança para o empreendedorismo veio com a vontade de fazer parte de um negócio, e não ser apenas um número.

“A gente encantava clientes, mas não se sentia parte daquilo”, conta Fernanda, que, antes de empreender, trabalhou em multinacionais da área de sublocação corporativa.

Já Letícia, criada em Santo André e filha de imigrantes italianos, passou 12 anos no setor de turismo e sempre teve o desejo de investir em uma empresa. “Cresci com essa pulga atrás da orelha. O corporativo foi importante, mas queria construir algo meu”, diz.

Construindo móveis – e um sonho

O pontapé para o novo negócio veio quando Letícia decidiu fazer um curso de desenho de móveis no Instituto IEL, em parceria com o Senai. Ali, além de perceber que queria criar os próprios projetos, encontrou no ofício manual da marcenaria uma paixão inesperada. “Não queria só desenhar, queria executar. Fui atrás da formação em construtora de móveis e percebi: dá para viver disso.”

Aos poucos, Fernanda, fã do “faça você mesma” e de decoração, também se envolveu — mesmo achando a ideia “completamente absurda” no início. “Achava que íamos perder todos os dedos. Mas depois vi que era possível, sim, fazer isso com técnica, estudo e segurança.”

Resistência e propósito

A transição de carreira não foi simples. Ambas enfrentaram o olhar desconfiado da família e o preconceito com profissões manuais. “Existe essa ideia de que quem é qualificado precisa seguir no escritório. Fomos questionadas por largar uma carreira estável para trabalhar com algo que não exige ensino superior — o que não é verdade. A marcenaria exige muita técnica”, pontua Fernanda.

A resistência, no entanto, só reforçou o propósito. Com uma produção 100% artesanal, a Lumbergills nasceu na garagem da mãe de Letícia e hoje funciona em uma casa da década de 1950, que pertencia à avó dela, adaptada como oficina. De lá, saem móveis sob medida e conteúdo educativo para outras mulheres que desejam aprender sobre marcenaria.

“Encantamos clientes e inspiramos mulheres. Recebemos muitas mensagens de mulheres que começaram a consertar coisas em casa, montar móveis, até abrir negócios. Isso é o que nos move”, afirma Letícia.

Letícia e Fernanda construindo móveis na oficina que criaram em São Paulo (Ana Paula Ferreira /Divulgação)

Crescimento com propósito

Com um crescimento controlado — e intencional —, a empresa faturou R$ 398 mil em 2024 apenas com a frente de marcenaria - no ano anterior o faturamento foi de R$ 309 mil. O número não inclui os cursos e ações com marcas parceiras, como Leroy Merlin, Fico e Laquita, das quais elas são embaixadoras. "Desde o início, temos avançado com o faturamento, nem na pandemia regredimos em valores", afirma Letícia. "Mesmo com a pandemia, nunca ficamos sem clientes. A pluralidade de serviços e o home office nos trouxe muitos clientes".

A divisão do trabalho é clara: Letícia cuida da produção na oficina, com ajuda da recém-contratada Ivi, ex-aluna de um dos cursos da dupla. Fernanda, que mora em São Paulo, é responsável pelo atendimento, conteúdo digital e instalações.

Mesmo com a expansão, elas recusam a ideia de terceirizar a produção. “Queremos crescer mantendo a essência. Cada móvel leva nossa assinatura, nossa visão estética, nosso cuidado”, diz Fernanda.

A expectativa para 2025 é crescer cerca de 40% no faturamento, equilibrando as três frentes do negócio: produção de móveis sob medida, cursos e parcerias com marcas.

Marcenaria como ferramenta de autonomia

Além de empreendedoras, Letícia é mãe e destaca o desafio da conciliação. “Empreender é como ter mais um filho. A gente ganha liberdade, mas também se vê pensando 24 horas no negócio. É preciso encontrar equilíbrio para não se perder.”

Apesar das dificuldades comuns ao empreendedorismo — como lidar com a burocracia, precificação e tributos —, elas se orgulham de não ter desistido. “Ser mulher nunca foi um problema. Pelo contrário, usamos isso a nosso favor, como diferencial de atendimento e sensibilidade no trato com os clientes”, reforça Fernanda.

Outro diferencial das mulheres da Lumberjills são os idiomas. Como poliglotas estão chegando em clientes de fora. "Fechamos um job com um francês recentemente, porque fomos as únicas que conseguiram entender o que ele queria", conta Fernanda.

E a mensagem que deixam para quem pensa em mudar de carreira é simples: “Nunca é tarde para recomeçar. Não tem idade ou gênero que possa impedir você de prosperar em uma área.”