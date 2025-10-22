Qual é a melhor graduação para quem quer abrir um negócio? Veja a resposta

Nos últimos anos, o número de novos empreendedores no Brasil cresceu de forma expressiva. Segundo dados do Sebrae, mais de 60% dos jovens entre 18 e 30 anos sonham em ter o próprio negócio. No entanto, muitos descobrem, na prática, que ter uma boa ideia não é suficiente para manter uma empresa de pé. É nesse ponto que a formação em Administração faz toda a diferença.

O curso de Administração vai muito além de ensinar a abrir uma empresa. Ele prepara o estudante para gerir recursos, pessoas e processos com eficiência, além de oferecer uma visão ampla sobre o funcionamento do mercado, finanças, marketing e inovação — pilares indispensáveis para quem quer empreender de forma sólida e sustentável.

Ao longo da graduação, o aluno aprende desde fundamentos de gestão e contabilidade até estratégias de liderança, análise de dados e tomada de decisão baseada em indicadores. Também desenvolve habilidades essenciais como negociação, comunicação assertiva e resolução de problemas complexos — competências muito valorizadas em ambientes de negócios.

Empreender hoje significa também entender de tecnologia e inovação. As graduações mais modernas em Administração incorporam disciplinas voltadas à inteligência artificial aplicada aos negócios, automação de processos e análise de dados — ferramentas que ajudam o empreendedor a identificar oportunidades, reduzir custos e tomar decisões mais inteligentes.

Além disso, muitos programas oferecem laboratórios de empreendedorismo e inovação, onde os alunos podem desenvolver projetos reais, testar ideias e criar startups dentro do ambiente acadêmico. Essa experiência prática é um diferencial competitivo importante no mercado atual.

Habilidades que fazem diferença para empreendedores

Durante a formação, o aluno é estimulado a tirar suas ideias do papel. As disciplinas de empreendedorismo e planejamento estratégico ensinam a transformar uma visão inicial em um plano de negócios estruturado, com metas, cronograma e projeções financeiras.

O estudante também aprende a realizar pesquisas de mercado, testar modelos de precificação e analisar a viabilidade econômica de novos produtos ou serviços — etapas fundamentais para o sucesso de qualquer empresa.

Mais do que técnicas de gestão, o curso forma líderes com mentalidade estratégica e foco em resultados. O currículo inclui temas como:

Liderança e comportamento organizacional

Gestão de marketing e experiência do cliente

Finanças empresariais e controladoria

Sustentabilidade e negócios de impacto

Transformação digital e inovação corporativa

Essas competências tornam o administrador preparado não apenas para criar sua própria empresa, mas também para assumir posições de liderança em corporações, startups e consultorias.

Outra vantagem das graduações em Administração é o contato com o ecossistema global de negócios. Muitos programas incluem imersões internacionais e cases de empresas reais, estimulando a troca de experiências com líderes e empreendedores de diferentes países.

Esse tipo de vivência amplia a visão de mundo do aluno e o ajuda a construir uma rede de contatos valiosa para o futuro profissional.

Empreendedores com formação em Administração tendem a ter maior taxa de sucesso e sustentabilidade nos negócios, segundo estudos do Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Isso ocorre porque o curso combina formação técnica sólida, visão analítica e habilidades interpessoais, permitindo que o profissional lide melhor com crises, incertezas e decisões estratégicas.

Em resumo: quem deseja abrir um negócio e alcançar resultados consistentes deve buscar uma graduação que una gestão, inovação e visão prática de mercado. O curso de Administração oferece exatamente isso — uma formação completa que transforma boas ideias em negócios sustentáveis, preparados para competir em um mundo cada vez mais dinâmico e digital.

Inscreva-se no processo de admissão

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.