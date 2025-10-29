O caminho mais curto para se tornar diretor financeiro

O cargo de diretor financeiro (CFO) tem se tornado cada vez mais estratégico dentro das organizações. Tradicionalmente visto como responsável apenas pela contabilidade e tesouraria, o CFO moderno atua como parceiro estratégico do CEO, influenciando decisões que moldam o futuro da empresa. Para alcançar essa posição, é fundamental possuir uma formação sólida e abrangente, e a graduação em administração se destaca como o caminho mais curto para quem sonha em ser diretor financeiro.

A graduação em administração proporciona uma visão holística dos negócios, abordando áreas como finanças, marketing, recursos humanos, logística e estratégia empresarial. Essa formação ampla permite que o futuro CFO compreenda o funcionamento integrado da organização, facilitando a tomada de decisões informadas e eficazes.

Além disso, o curso desenvolve competências essenciais para a liderança, como pensamento estratégico, análise crítica, comunicação eficaz e gestão de equipes. Essas habilidades são fundamentais para quem almeja cargos de alta direção, como o de diretor financeiro.

Uma tendência crescente no mercado corporativo é a ascensão de CFOs a cargos de CEO. Segundo pesquisa da Flow Executive Finders, 26% dos CEOs de empresas listadas na Ibovespa vieram do setor financeiro. Essa transição reflete a valorização de profissionais com expertise financeira e visão estratégica, características desenvolvidas durante a graduação em administração.

A formação em administração prepara o profissional não apenas para gerenciar as finanças da empresa, mas também para liderar transformações, implementar inovações e conduzir a organização rumo ao crescimento sustentável.

O mercado de trabalho brasileiro apresenta uma demanda crescente por profissionais qualificados para a posição de CFO. De acordo com o Guia Salarial Robert Half 2024, os salários para diretores financeiros no Brasil variam entre R$ 34 mil e R$ 96 mil mensais, dependendo do porte da empresa e da experiência do profissional.

Essa alta remuneração reflete a importância estratégica do cargo e a escassez de profissionais qualificados. A graduação em administração oferece a base necessária para preencher essa lacuna, capacitando os alunos com conhecimentos técnicos e habilidades práticas essenciais para o desempenho eficaz da função de CFO.

O mundo dos negócios está em constante evolução, e novas funções executivas estão surgindo para atender às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico e complexo. A graduação em administração prepara o profissional para se adaptar a essas mudanças, desenvolvendo competências como inovação, gestão de mudanças e pensamento estratégico.

Além disso, o curso oferece uma formação sólida em finanças corporativas, gestão de riscos, análise de dados e governança corporativa, áreas essenciais para cargos de liderança no futuro. Essa preparação permite que o profissional esteja pronto para assumir posições de destaque, mesmo em funções que ainda não existem.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.