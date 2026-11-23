O sonho de morar definitivamente no Canadá poderá ficar mais próximo para até 200 mil estrangeiros que já vivem no país. O governo canadense, que em 2024 limitou vistos a estudantes estrangeiros, anunciou neste mês uma medida extraordinária para 2027 que permitirá acelerar a concessão de residência permanente a trabalhadores, familiares e pessoas em situação humanitária.

As oportunidades serão adicionais à meta regular de 380 mil admissões anuais prevista no Plano de Níveis de Imigração 2027–2029, divulgado pelo Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC).

O objetivo é aproveitar a mão de obra de estrangeiros que já estão estabelecidos no país, atender às necessidades do mercado de trabalho e reduzir a espera de milhares de pessoas que solicitaram a residência permanente.

"O principal motivo é econômico. No Plano de Níveis de Imigração 2027-2029, o governo diz que quer atrair talentos que complementam a força de trabalho local, preencher a falta persistente de mão de obra e apoiar grandes investimentos", afirma Patricia Casaburi, fundadora e CEO da Global Citizen Solutions, consultoria internacional especializada em imigração e cidadania.

Segundo a especialista, o Canadá tenta encontrar um equilíbrio entre continuar atraindo profissionais qualificados e controlar os efeitos do crescimento acelerado da imigração nos últimos anos.

"O que percebemos aqui na Global Citizen Solutions é que o Canadá está tentando reduzir a pressão criada pelo crescimento muito rápido da população temporária nos últimos anos, especialmente sobre habitação, serviços públicos e infraestrutura, sem abrir mão da imigração econômica", diz.

Patricia Casaburi, fundadora e CEO da Global Citizen Solutions (Global Citizen Solutions/Getty Images)

Quem poderá conseguir a residência permanente no Canadá?

A nova medida é destinada a estrangeiros que já vivem no Canadá. Isso significa que não se trata de uma abertura de 200 mil vagas para pessoas que ainda estão no Brasil ou em outros países.

O governo estabeleceu dois grupos principais de beneficiários.

Até 100 mil oportunidades para trabalhadores estrangeiros e seus familiares e

100 mil para pessoas enquadradas em programas humanitários e de reunificação familiar.

No primeiro grupo, poderão ser considerados profissionais elegíveis ao Provincial Nominee Program (PNP), programa que permite às províncias indicar imigrantes de acordo com as necessidades de seus mercados de trabalho.

Também poderão ser beneficiados estrangeiros que já solicitaram residência permanente por determinados programas federais, incluindo modalidades que deixaram de aceitar novas inscrições, como o Start-up Visa Program, voltado a empreendedores, e programas destinados a trabalhadores do setor agroalimentar e de cuidados domiciliares.

"O governo ainda não publicou, nesse material, todos os critérios individuais de elegibilidade, mas sabemos que no caso do PNP é a província que irá recomendar o imigrante", explica Casaburi.

O segundo grupo contempla até 100 mil pessoas que já estão no Canadá e aguardam a conclusão de processos migratórios específicos.

Entre os beneficiários previstos estão estrangeiros de Hong Kong e da Ucrânia, além de cônjuges, companheiros e filhos dependentes de cidadãos canadenses ou residentes permanentes.

Também poderão ser contempladas pessoas cujos pedidos de residência permanente por razões humanitárias já receberam aprovação preliminar.

Segundo o governo canadense, a distribuição prevista para esse segundo grupo inclui até 32 mil pessoas de Hong Kong, 18,8 mil beneficiários de programas de reunificação familiar da Ucrânia, 12,6 mil pessoas com pedidos humanitários aprovados preliminarmente e até 45 mil familiares de cidadãos ou residentes permanentes canadenses.

Esses números são estimativas de processamento e não representam novas inscrições disponíveis ao público.

Quais províncias do Canadá vão participar?

A distribuição das oportunidades para trabalhadores dependerá das necessidades de mão de obra de cada região.

O governo pretende trabalhar em colaboração com províncias e territórios, principalmente por meio da ampliação das indicações do Provincial Nominee Program.

Na prática, o programa permite que governos provinciais selecionem profissionais estrangeiros que atendam às demandas econômicas locais, considerando fatores como experiência profissional e qualificações.

No entanto, ainda não foi divulgada uma lista definitiva com a quantidade de oportunidades adicionais destinadas a cada província.

"Quebec, por exemplo, é diferente, porque tem um acordo próprio com o governo federal e seleciona os seus próprios imigrantes econômicos. Portanto, não entrará no PNP federal da mesma forma que as outras províncias", afirma Casaburi.

O governo canadense informou que as províncias e os territórios poderão utilizar as indicações adicionais até 31 de março de 2027, com o objetivo de viabilizar as transições para residência permanente ao longo do ano.

Quebec, Canadá: província não irá aderir ao novo programa de visto residente do governo canadense (Posnov/Getty Images)

Como se candidatar às 200 mil oportunidades?

Apesar do anúncio, o governo canadense esclarece que a medida não cria um novo programa de imigração nem reabre modalidades que já foram encerradas.

Isso significa que os estrangeiros não precisam apresentar uma inscrição separada para participar da iniciativa.

Os candidatos que já possuem solicitações em análise nos programas contemplados poderão ter seus processos acelerados. No caso dos trabalhadores elegíveis ao PNP, a seleção dependerá das indicações feitas pelas províncias e territórios.

Também não há garantia de aprovação automática para todos os estrangeiros que já vivem no Canadá.

A elegibilidade continuará dependendo das regras aplicáveis a cada programa migratório.

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Até quando a nova medida ficará disponível?

A iniciativa terá caráter temporário e está prevista para 2027.

No entanto, Casaburi ressalta que é importante diferenciar a duração da medida da validade do status migratório concedido.

"Eu evitaria chamar de visto, pois se trata de residência permanente. Visto tem data final para a pessoa ir embora. É uma medida temporária para facilitar a transição para residência permanente", afirma.

A residência permanente permite ao estrangeiro viver e trabalhar no Canadá por tempo indeterminado, desde que cumpra as exigências legais para manter esse status.

Portanto, embora o mecanismo extraordinário de concessão tenha duração limitada, a residência permanente obtida pelos beneficiários não será restrita ao ano de 2027.

Canadá quer receber 380 mil residentes permanentes por ano até 2029

A medida faz parte de uma reformulação mais ampla da política de imigração canadense.

Pelo Plano de Níveis de Imigração 2027–2029, o governo pretende manter a meta de 380 mil admissões de residentes permanentes por ano, totalizando 1,14 milhão ao longo dos três anos.

Desse total, 64,4% das admissões regulares deverão ocorrer pela categoria econômica, que contempla trabalhadores qualificados e outros estrangeiros selecionados para contribuir com o desenvolvimento do país.

Ao mesmo tempo, o governo estabeleceu uma meta anual de 370 mil novas chegadas de residentes temporários, incluindo trabalhadores e estudantes internacionais.

A estratégia representa uma tentativa de atender à escassez de mão de obra em determinados setores sem ampliar de forma descontrolada a população de residentes temporários.

Em vez de depender exclusivamente da chegada de novos imigrantes, o Canadá pretende dar prioridade a profissionais que já vivem, trabalham e contribuem para a economia local.

Para Casaburi, a decisão indica uma mudança na forma como o país pretende selecionar e manter estrangeiros nos próximos anos.

"De forma geral entendemos que a nova estratégia do Canadá mostra uma mudança clara: menos volume pelo volume e mais imigração orientada por talento, integração e necessidade econômica do país", afirma.

Áreas que precisam de mão de obra para movimentar a economia canadense

A decisão de facilitar a residência permanente de até 200 mil estrangeiros ocorre em um momento de crescimento moderado da economia canadense e de dificuldades para preencher vagas em setores estratégicos.

Em 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu 1,9%. Para 2026, a projeção do Banco do Canadá é de avanço de 1%, com expectativa de aceleração para 2% em 2027.

O mercado de trabalho também apresenta sinais de desaceleração. Em outubro de 2026, a taxa de desemprego chegou a 6,7%, o equivalente a aproximadamente 1,5 milhão de pessoas sem trabalho.

Apesar disso, o país continua enfrentando dificuldades para contratar profissionais em determinadas áreas. Segundo o Statistics Canada, havia 507,2 mil vagas de emprego abertas em agosto de 2026. Desse total, 92,7 mil estavam concentradas no setor de saúde e assistência social, seguido por hotelaria e alimentação, com 64,4 mil oportunidades, e comércio varejista, com 49,3 mil.

Além da saúde, o governo canadense identifica necessidades de mão de obra em setores como construção civil, engenharia, educação e transportes. Entre as profissões consideradas estratégicas estão médicos, enfermeiros, eletricistas, carpinteiros, engenheiros e mecânicos especializados.