O brasileiro está entre os profissionais com maior índice de alegria no trabalho no mundo. Mas isso não significa que a rotina no escritório esteja livre de estresse, sobrecarga ou esgotamento.

Embora o Brasil ocupe a quarta posição no ranking global de alegria no ambiente de trabalho, um em cada cinco profissionais brasileiros afirma enfrentar episódios frequentes de burnout.

O contraste aparece no Índice Global de Alegria no Ambiente de Trabalho (The Global Workplace Joy Index), realizado pela Ticket, marca de benefícios da Edenred, em parceria com a consultoria Opinium.

O levantamento ouviu 26.370 profissionais e gestores de Recursos Humanos em 27 países, incluindo 1.500 participantes no Brasil.

Com 70 pontos em uma escala de 0 a 100, o país ficou sete pontos acima da média internacional, de 63 pontos.

Mas o que faz o brasileiro se sentir feliz no trabalho?

A resposta vai além do salário. Segundo a pesquisa, benefícios corporativos, reconhecimento, relações profissionais, saúde mental e até o uso da inteligência artificial estão entre os fatores que influenciam a experiência dos funcionários.

“A alegria no trabalho é resultado de um conjunto de fatores. Remuneração, benefícios, reconhecimento e relações profissionais fazem parte dessa experiência”, afirma Tatiana Romero, diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Edenred.

Para a executiva, compreender o que os trabalhadores valorizam também é uma questão de retenção de talentos.

“Para as empresas, entender o que os trabalhadores valorizam é essencial na construção de ambientes em que as pessoas queiram permanecer e desenvolver suas carreiras”, diz.

Benefícios podem pesar tanto quanto o salário

Se antes o salário era considerado o principal fator de atração de talentos, os dados da Ticket mostram que os benefícios ganharam espaço nas decisões profissionais dos brasileiros.

Segundo a pesquisa, 87% dos entrevistados consideram os benefícios tão ou mais importantes que o salário-base.

O percentual supera em 24 pontos percentuais a média global, de 63%.

A diferença também aparece quando os trabalhadores são questionados sobre o que os levaria a aceitar uma nova oportunidade profissional.

Enquanto 56% apontam o aumento salarial como motivo para trocar de emprego, 44% consideram um pacote de benefícios atrativo um incentivo para mudar de empresa.

Outro dado chama a atenção: os profissionais com maior índice de alegria no trabalho recebem, em média, 6,4 benefícios corporativos. Entre aqueles com menor satisfação, a média cai para 2,8.

A relação não significa necessariamente que oferecer mais benefícios seja suficiente para tornar os funcionários felizes, mas indica uma associação entre a oferta desses recursos e a percepção positiva sobre o trabalho.

A preferência também varia conforme a geração.

Entre os brasileiros entrevistados, 38% priorizam benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte na composição da remuneração, enquanto 35% preferem receber o valor integralmente em dinheiro.

Entre os profissionais da geração Z, a preferência pelos auxílios chega a 42%.

“Os dados mostram que, no Brasil, esse peso é ainda maior do que no cenário global, o que reforça que oferecer um pacote robusto e diversificado de benefícios não é apenas um diferencial, mas uma ferramenta estratégica de retenção, produtividade e satisfação no ambiente de trabalho”, afirma Danilo Teixeira, diretor de Marketing da Ticket.

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O paradoxo da felicidade: 20% enfrentam burnout frequente

Apesar da posição de destaque do Brasil no ranking, a saúde mental continua sendo um desafio para as empresas.

Segundo o levantamento, 20% dos profissionais brasileiros relatam episódios frequentes de burnout.

Entre aqueles que apresentam baixo índice de alegria no trabalho, esse percentual chega a 71%.

O estresse financeiro também pesa na rotina. Quase um em cada cinco entrevistados (19%) afirma que as preocupações com dinheiro prejudicam diariamente sua produtividade.

Os números mostram que a satisfação profissional pode conviver com problemas relacionados à saúde mental, especialmente quando há sobrecarga ou dificuldades financeiras.

Do lado das empresas, ainda existe uma distância entre oferecer programas de apoio e garantir que os funcionários consigam utilizá-los.

Embora 55% dos profissionais de RH afirmem que suas organizações mantêm programas de saúde mental, apenas 32% dos trabalhadores dizem conhecer ou ter acesso a esses recursos.

Outro ponto de atenção está no preparo das lideranças.

Enquanto 58% das organizações oferecem subsídios para terapia, somente 31% promovem treinamentos para capacitar gestores a identificar sinais de sobrecarga e acolher suas equipes.

Além disso, 45% das empresas brasileiras ainda monitoram os riscos psicossociais de maneira empírica ou ocasional.

O tema ganha relevância diante das discussões sobre a NR-1, norma que passou a exigir maior atenção das organizações à identificação e à gestão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho.

“O levantamento reforça a importância de olhar para a experiência de trabalho de forma mais ampla. Oferecer programas de apoio é só o primeiro passo; eles precisam chegar de fato aos profissionais, e as lideranças precisam estar preparadas para acolher as equipes”, afirma Romero.

Para a executiva, a prevenção não depende apenas da oferta de terapia ou de programas de bem-estar.

“A prevenção também passa pela forma como o trabalho é organizado e pelas relações construídas no dia a dia”, diz.

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Brasileiros usam mais IA no trabalho que a média global

A inteligência artificial também entrou na discussão sobre satisfação profissional.

De acordo com a pesquisa, 63% dos trabalhadores brasileiros utilizam semanalmente ferramentas de IA aprovadas pelas empresas, quase o dobro da média internacional, de 33%.

Entre os brasileiros que utilizam essas tecnologias, 47% afirmam que a inteligência artificial aumentou sua eficiência e produtividade.

Outros 43% relatam melhora na qualidade das entregas, enquanto 39% destacam a redução de tarefas repetitivas.

O desenvolvimento profissional também aparece entre os benefícios: 35% utilizam as ferramentas para adquirir novas competências.

Apesar das discussões sobre a substituição de profissionais por sistemas automatizados, apenas 4% dos usuários ativos de IA apontam o medo de perder o emprego em razão da tecnologia.

A percepção dos gestores, porém, é diferente.

Entre os profissionais de RH, 22% acreditam que esse receio seja recorrente entre os funcionários.

A diferença sugere que as lideranças podem estar superestimando o medo dos trabalhadores em relação à inteligência artificial.

Isso não significa, entretanto, que a tecnologia esteja livre de impactos negativos.

Para 20% dos profissionais, o uso da IA aumentou a pressão por agilidade e respostas imediatas.

O dado revela um novo desafio para as empresas: evitar que os ganhos de produtividade se transformem em uma cobrança permanente por mais entregas.

“A adoção da inteligência artificial pode contribuir para reduzir tarefas repetitivas, melhorar a qualidade das entregas e abrir espaço para novas competências”, afirma Romero.

“Mas a adoção da tecnologia precisa vir acompanhada de uma discussão sobre a organização do trabalho e as expectativas de produtividade. O objetivo deve ser aproveitar os ganhos de eficiência sem ampliar a pressão sobre as pessoas”, diz.

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Afinal, o que faz um funcionário feliz no trabalho?

Os resultados da pesquisa apontam que a alegria no ambiente profissional não depende de uma única iniciativa.

Salários competitivos continuam relevantes, mas a combinação de benefícios, reconhecimento, relações profissionais saudáveis, acesso ao cuidado com a saúde mental e oportunidades de desenvolvimento também influencia a experiência dos trabalhadores.

Para as empresas, o desafio é transformar esses fatores em práticas que façam parte da rotina, e não apenas em políticas anunciadas pelo RH.

O Brasil pode ocupar a quarta posição entre os países com maior índice de alegria no trabalho, mas o levantamento também deixa um alerta: estar satisfeito com o emprego não significa necessariamente estar livre do esgotamento.

E, para as organizações que desejam manter seus talentos, compreender essa diferença pode ser tão importante quanto oferecer um aumento salarial.

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