O ano nem acabou e a lista já está pronta: aprender inglês, mudar de área, ler mais, sair do celular antes de dormir. Tudo para janeiro. Em março, boa parte dela terá ficado pelo caminho.

A vontade de recomeçar em datas redondas não é só tradição. Em 2014, os pesquisadores Hengchen Dai, Katherine Milkman e Jason Riis, todos da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mediram o fenômeno em dados reais.

As buscas por “dieta” no Google crescem 82% logo depois do Ano-Novo, e a probabilidade de um universitário ir à academia sobe 33% no início da semana. Eles batizaram o padrão de efeito recomeço (fresh start effect, em inglês).

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Academia, Google e contratos com a própria palavra

O estudo, publicado na revista Management Science, cruzou três bases de dados. A primeira foram oito anos de buscas no Google nos Estados Unidos. Além do salto no Ano-Novo, as pesquisas por “dieta” subiram 14,4% no início de cada semana e 10,2% depois de feriados.

A segunda foi a catraca da academia de uma grande universidade americana, com 11.912 alunos. A chance de alguém aparecer para treinar cresceu 14,4% no começo do mês, 24,3% na volta das férias e 47,1% no início do semestre.

A terceira, talvez a mais curiosa, veio do stickK, site em que as pessoas assumem metas e apostam dinheiro nelas. Foram 66.062 compromissos analisados. A probabilidade de criar uma meta no início de uma nova semana foi 62,9% maior. No Ano-Novo, 145,3% maior.

O “eu” antigo fica para trás

A explicação proposta pelos autores tem a ver com a forma como a cabeça organiza o tempo. Datas de referência funcionam como divisórias, separando a vida em capítulos.

Com o capítulo encerrado, as falhas recentes passam a pertencer a uma versão anterior de nós mesmos. O sedentário, o procrastinador, quem largou o curso no meio, ficaram no ano passado. A pessoa nova parece mais capaz de cumprir o que promete.

Os marcos também tiram a cabeça da rotina. No meio de uma terça-feira qualquer, é difícil pensar em grandes objetivos. Na virada do mês, a pergunta “para onde estou indo?” aparece com mais facilidade.

Os pesquisadores fazem uma ressalva: os dados de campo mostram o efeito, mas não testam diretamente esses mecanismos.

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Quando zerar o placar atrapalha

Anos depois, Dai, já professora da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), olhou para o outro lado da moeda. Num estudo de 2018, publicado na revista Organizational Behavior and Human Decision Processes, ela analisou experimentos em laboratório e quatro décadas de dados de jogadores de beisebol americano, que têm a média de rebatidas zerada quando trocam de liga no meio da temporada.

O resultado mostrou um efeito duplo. Para quem vinha mal, o recomeço aumentou a confiança, a motivação e o desempenho. Para quem vinha bem, teve efeito contrário: a sensação de perder o histórico positivo derrubou a confiança e o rendimento.

A lição vale para a lista de janeiro. Recomeçar faz sentido no que não está funcionando. No que já está dando certo, a virada do ano pode ser um convite para continuar, e não para começar do zero.

Como usar a virada do ano a seu favor

O efeito recomeço dá o empurrão. O autoconhecimento decide para onde ele vai. Algumas perguntas ajudam a transformar a data em plano:

O que deu certo neste ano, e por quê? Antes de listar o que mudar, vale reconhecer o que já funciona e não precisa ser reiniciado.

Antes de listar o que mudar, vale reconhecer o que já funciona e não precisa ser reiniciado. Onde estão os meus padrões? Metas que aparecem em todas as listas e nunca saem do papel costumam dizer algo sobre rotina, energia ou prioridade real.

Metas que aparecem em todas as listas e nunca saem do papel costumam dizer algo sobre rotina, energia ou prioridade real. Qual é o próximo marco? Não precisa ser 1º de janeiro. Uma segunda-feira, o começo do semestre ou um aniversário servem como ponto de partida.

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