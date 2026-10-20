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iFood compra Caju e reforça aposta no mercado de vale-refeição

Juntas, empresas somam 135 mil clientes corporativos e 3 milhões de usuários. Aquisição ainda depende de aprovação do Cade e do Banco Central

( SOPA Images/Getty Images)

( SOPA Images/Getty Images)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16h12.

Última atualização em 20 de outubro de 2026 às 16h15.

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O iFood anunciou nesta terça-feira, 20, a compra da startup de benefícios corporativos Caju, que atende mais de 70 mil empresas e 1,3 milhão de trabalhadores no Brasil. O valor da transação não foi divulgado. A operação ainda depende da aprovação do Cade e do Banco Central.

A compra amplia a presença do iFood no mercado de vale-refeição e alimentação, que movimenta cerca de 150 bilhões de reais por ano no Brasil. Juntas, iFood Benefícios e Caju somam aproximadamente 135 mil empresas clientes e 3 milhões de usuários, sem descontar possíveis sobreposições.

O negócio também faz parte da estratégia do iFood de reduzir a dependência das entregas de comida. No ano fiscal encerrado em março de 2026, a companhia registrou receita líquida de 10,1 bilhões de reais, alta de 29%. Desse total, um terço já veio de atividades fora do delivery, como serviços financeiros, supermercados, farmácias e softwares de gestão.

*Matéria em atualização

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